Лікування раку за допомогою ультразвуку - які перспективи?

Видаляти пухлини за допомогою ультразвуку, малоінвазивно і без побічних ефектів? Таку процедуру вже дозволили в США, поки що тільки для раку печінки, щодо лікування інших видів раку ще тривають дослідження.

Так звана гістотрипсія - це процес, під час якого ультразвукові хвилі сфокусовано спрямовують на пухлину печінки. Це триває лише кілька мікросекунд, але з дуже високою інтенсивністю. Цей вплив спрямовано на мікропухирці - везикули. Вони є в кожній тканині, в тому числі і в тканинах пухлин. Коли на них діють звукові хвилі, вони збільшуються. Коли вони досягають певного об'єму, то лускають і руйнують клітини пухлини. Залишається рідка маса, яка потім виводиться імунною системою упродовж наступних тижнів.

За допомогою діагностичного ультразвукового приладу, подібного до того, який застосовують для обстеження вагітних жінок, лікарі можуть спостерігати за поведінкою везикул (пухирців) наживо під час цього процесу. Гістотрипсія досі застосовується обмежено, лише при раку печінки.

Здорова тканина не руйнується за допомогою цього методу, оскільки ультразвук сфокусований на пухлині. Хірургічне втручання, хіміотерапія або променева терапія стають непотрібними. Відомо, що ці методи є надзвичайно важкими для організму. Радіація, наприклад, впливає на все в організмі, що знаходиться на шляху до пухлини.

Метод винайшли в США

Цей метод лікування було розроблено в Мічиганському університеті в США в рамках клінічного дослідження #HOPE4LIVER ("Надія для печінки"). Випробування на людях проводили в онкологічному центрі "Rogel Cancer Center" з 2021 року. Цей онкологічний центр є відомим медичним закладом у США та є частиною системи охорони здоров'я Мічиганського університету. У міжнародному проєкті також взяли участь два університети з Німеччини: Міська лікарня Брауншвейга та Університетська клініка Магдебурга.

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Рак печінки особливо небезпечний

Рак печінки належить до десятьох найпоширеніших видів раку, він має поганий прогноз, а хворі на нього мають мало шансів на виживання. Так у всьому світі. Лише близько 20 відсотків пацієнтів з таким діагнозом можуть прожити ще 5 років після того, як у них виявили цей вид раку.

Ультразвук застосовують у багатьох галузях медицини, тепер також і для лікування раку Фото: Benjamin Nolte/dpa/picture alliance

Для пацієнтів гістотрипсія означає не лише те, що вони можуть лікуватися без фізичного навантаження, пов'язаного з променевою терапією або хіміотерапією. Також спостерігається менше проблем зі стерпністю до ліків, а час одужання є набагато коротшим, ніж, наприклад, у разі проведення хірургічної операції. Згідно з результатами дослідження, таке лікування загалом є менш виснажливим, але надзвичайно ефективним.

У дослідженні брали участь пацієнти з первинними пухлинами печінки, а також ті, в кого утворилися метастази, і для них можливості традиційної терапії вже були вичерпані.

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Гістотрипсія відкриває нові шляхи

Гістотрипсія також має переваги, коли йдеться про метастази. У першому дослідженні на щурах їхня імунна система за допомогою гістотрипсії змогла після знищення від 50 до 75 відсотків пухлини печінки ліквідувати решту ракових клітин. У понад 80 відсотків тварин у цьому дослідженні не було жодних ознак можливих метастазів.

Гістотрипсія може відкрити нові перспективи не лише для знищення пухлин. Наприклад, два доклінічних дослідження на гризунах минулого року показали, що під час виведення тканинної маси імунна система вчиться, серед іншого, розпізнавати ракові клітини як загрозу і активувати природну імунну відповідь на рак.

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Гістотрипсія досі ще перебуває на ранній стадії клінічного застосування. У Німеччині вона дозволена лише в рамках досліджень. Однак учені вважають, що це може бути дуже хорошим неінвазивним методом лікування пацієнтів з раком печінки.

Дослідники сподіваються, що гістотрипсія стане терапевтичним методом, який можна буде використовувати для лікування пухлин по всьому тілу, а не тільки в печінці. Вони припускають, що в майбутньому так можна буде лікувати, наприклад, рак нирок або простати.

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