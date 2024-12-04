"Російські обстріли занурили операційні в Україні в темряву"

Через російські обстріли української енергомережі лікарні в Україні не можуть повноцінно надавати медичні послуги, а пацієнти зазнають шкоди здоров’ю. Про це йдеться у досліджені Лікарів за права людини та Truth Hounds.

Широкомасштабні та систематичні атаки Росії на енергомережу України поставили під загрозу життя пацієнтів та завдали шкоди працівникам охорони здоров'я, заявили міжнародна правозахисна організація Лікарі за права людини (PHR) та українська громадська організація Truth Hounds. 4 грудня ці організації оприлюднили спільне дослідження "Охорона здоров'я в темряві: вплив російських атак на енергетику в Україні".

Хірургічні операції з ліхтариками: реальність для України

Автори дослідження констатують, що, починаючи від лютого 2022 року, в Україні зафіксовано щонайменше 1539 підтверджених атак на медичних працівників та об’єкти інфраструктури охорони здоров'я. Щонайменше 104 атаки вплинули на роботу систем забезпечення лікарень, таких як водопостачання чи електроенергія.

"Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України спричинили каскад далекосяжних наслідків, порушуючи безліч аспектів повсякденного життя. Ці удари - це не просто "незручності" для цивільних, вони становлять серйозну загрозу життю та здоров’ю мільйонів людей", - зазначив Роман Коваль, співавтор звіту та керівник дослідницького відділу Truth Hounds.

"Російські атаки на енергомережу України позбавили пацієнтів життєво необхідної медичної допомоги, занурили операційні в темряву та порушили роботу критично важливого обладнання", - додає Уляна Полтавець, співавторка дослідження та координаторка з реагування на надзвичайні ситуації Лікарів за права людини в Україні.

У досліджені зібрані факти російських обстрілів енергетичної інфраструктуру України, що призвели до переривання чи затримки операцій, змушуючи хірургів оперувати в темряві з ліхтариками, до збоїв в системах життєзабезпечення, припинення подачі води до лікарень, до виведення з ладу діагностичного та лікувального обладнання. Автори дослідження констатують, що через брак електроенергії почастішали випадки, коли пацієнти відчувають панічні атаки і серцеву аритмію, ускладнилося надання послуг з догляду за материнством тощо.

Російські обстріли енергосистеми вбивають пацієнтів у лікарнях

У рамках дослідження Лікарі за права людини та Truth Hounds провели також онлайн-опитування серед медичних працівників по всій Україні, щоб зрозуміти, як атаки на медичну та енергетичну інфраструктуру впливають на здоров’я населення України, умови праці медичних працівників та досвід пацієнтів. В опитуванні взяли участь 2261 медик.

92% медичних працівників повідомили про перебої з електроенергією у своїх медичних закладах через атаки на енергетичну інфраструктуру. Працівники сфери охорони здоров'я вказали також на те, що ці напади спричинили непоправну шкоду здоров'ю та навіть смерть пацієнтів. Дві третини медичних працівників (66%) заявили, що перебої з електроенергією через атаки на енергетичну інфраструктуру вплинули на медичні процедури в їхніх установах. 8% опитаних повідомили про затримки планових операцій, 2% - про вимушені перерви під час операції, ще 2% розповіли про перебої в системах життєзабезпечення пацієнтів через проблеми з енергопостачанням.

За словами медиків, через припинення електропостачання, яке виникає внаслідок російських ракетних і дронових атак, призводить до несправності діагностичного обладнання, такого як рентгенівські апарати та МРТ, до проблем зі зберіганням ліків та біологічних зразків, таких як кров або ембріони. 83% медичних працівників зазнали підвищеного стресу, виснаження та інших труднощів через атаки на енергетичну інфраструктуру та порушення надання послуг.

​​​​Наслідки російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, липень 2024 року Фото: Anastasiia Shepeleva/DW

Стрес і виснаження серед українських лікарів

"У нашій професії лікаря в принципі не можливо працювати без відсутності електроенергії. Ми готувалися, що будуть перебої, у нас є генератор, плануємо встановлювати сонячні панелі, але коли була атака на "Охматдит", то ми дві доби були без світла і було важко. Генератори не включають на весь корпус і ти не знаєш, наскільки виключаються світло, а в тебе є реанімація, яка залежить від світла, є прилади, є якісь термінові пацієнти", - прокоментувала в розмові з DW Леся Лисиця, лікарка-офтальмолог Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", що постраждала від прицільних російських ракетних ударі у липні цього року.

Щоденна робота в екстремальних умовах внаслідок російських обстрілів медичних закладів та енергетичних об'єктів, як розповіла Лисиця, спричиняє стрес і виснаження українських лікарів. "Якщо зникає світло під час операції, то ти завершуєш максимально на тому етапі, який є, і далі продовжуєш вже після. Це дуже важко", - ділиться досвідом лікарка.

Атаки на медичні заклади - характерна ознака російського вторгнення

Як наголошується в дослідженні, попри чіткі норми міжнародного права, які захищають медичну та енергетичну інфраструктуру під час збройних конфліктів, атаки на енергомережу та медичні заклади стали характерною ознакою російського вторгнення в Україну. У багатьох випадках, констатують автори дослідження, ці атаки порушують міжнародне право, зокрема закони війни та права людини на життя і здоров’я, і можуть призводити до кримінальної відповідальності за міжнародним кримінальним правом.

"З наближенням зими міжнародна спільнота повинна підтримати українських медиків і працювати над припиненням цього смертельного насильства проти цивільних, включно з атаками на лікарні, електростанції та іншу цивільну інфраструктуру. Глобальна спільнота має активізувати зусилля, щоб притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права", - наголошує Уляна Полтавець.