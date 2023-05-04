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Запорізький госпіталь: поранені бійці про ситуацію на "нулі"
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Ніч - це час, коли у військових медиків найбільше роботи. Через активність російських дронів поранених з поля бою здебільшого можна забрати, лише коли сідає сонце. Цей шпиталь називається "передовою хірургічною групою". Хоч і в сільській амбулаторії, але це майже повноцінна лікарня. Сюди доставляють військових зі стабпунктів. Допомогу надають хірурги й травматологи, є УЗД і рентген-апарат.
Запорізький військовий госпіталь приймає поранених зі стабпунктів і передових хірургічних груп Запорізькоїі Донецької областей. Від обласного центру лінія фронту проходить менш ніж за 50 кілометрів.