  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
СуспільствоУкраїна

Запорізький госпіталь: поранені бійці про ситуацію на "нулі"

Анна Пшемиська
16 жовтня 2024 р.

Медики Запорізького військового госпіталю надають допомогу військовим з найгарячіших напрямків: приймають поранених одразу з поля бою неподалік передової і оперують важких пацієнтів. DW стежила за роботою військових лікарів.

https://p.dw.com/p/4lqzH

Ніч - це час, коли у військових медиків найбільше роботи. Через активність російських дронів поранених з поля бою здебільшого можна забрати, лише коли сідає сонце. Цей шпиталь називається "передовою хірургічною групою". Хоч і в сільській амбулаторії, але це майже повноцінна лікарня. Сюди доставляють військових зі стабпунктів. Допомогу надають хірурги й травматологи, є УЗД і рентген-апарат. 
Запорізький військовий госпіталь приймає поранених зі стабпунктів і передових хірургічних груп Запорізькоїі Донецької областей. Від обласного центру лінія фронту проходить менш ніж за 50 кілометрів.  

Вихід ЗСУ з Вугледара: аналітики про наслідки для фронту

Пропустити розділ Більше про Суспільство з Європа

Більше про Суспільство з Європа

external

Поляки втікають від нападу Росії? - "Європа у фокусі"

Поляки скуповують квартири в Іспанії. Греки борються з "пляжною мафією". ЛГБТК-спільнота в Ізмірі. Діти на візках у ФРН.
Суспільство12 серпня 2024 р.25:51 хв.
external

Олдтаймери екологічніші, ніж електромобілі?

Олдтаймери - забруднювачі довкілля, яким місце хіба що в музеях? Чи вони навіть екологічніші, ніж електромобілі?
Суспільство15 червня 2024 р.09:33 хв.
external

Як біженці в Туреччині стають успішними підприємцями

Росія: критикувати Путіна можна тепер лише з-за кордону. Великобританія: як місцеві борються проти забруднення моря.
Суспільство13 травня 2024 р.25:49 хв.
Показати більше
Пропустити розділ Більше про Суспільство з усього світу

Більше про Суспільство з усього світу

external

Які фейки Росія просуває у світі про війну проти України

Соцмережами в Україні, РФ та країнах Заходу ширяться картинки і фейки, що можуть сіяти збентеження, страх і радикалізм.
Суспільство4 травня 2023 р.03:05 хв.