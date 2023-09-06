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Переливання крові: що потрібно, щоб бойові медики це робили

Дар'я Нинько
6 вересня 2023 р.

Уряд дозволив бойовим медикам без медичної освіти переливати кров пораненим під час евакуації з поля бою. Коли це стане справді можливими і що для цього потрібно - в матеріалі DW.

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Українські медики лікують поранених воїнів у Донецькій області, квітень 2023 року
Бойові медики медичної служби "УЛЬФ" під час евакуації пораненого, Донецька область, 6 квітня 2023 рокуФото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

Висловлюються сподівання, що ця ухвала допоможе врятувати не одне життя. Бойові медики без медичної освіти отримали право за необхідності переливати кров пораненим військовим на етапі евакуації їх з поля бою. Відповідне рішення уряд України ухвалив у вівторок, 5 вересня.

Для того, щоб стати бойовим медиком, не обов'язково мати медичну освіту, достатньо пройти відповідну фахову підготовку. Хоча бойові медики без медичної освіти часто є членами евакуаційних екіпажів, проводити переливання крові їм досі заборонялося. Тепер такий дозвіл вони матимуть, але за умови проходження спеціального курсу від міністерства охорони здоров'я (МОЗ) та Українського центру трансплант-координації (УЦТК).

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Адаптація правого поля до умов війни

Досі, згідно із законодавством України, здійснювати гемотрансфузії - переливання крові - можна було лише у лікарнях чи госпіталях, розповідає директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Василь Стрілка. Рік тому МОЗ затвердило наказ про "Надання медичної допомоги постраждалим з геморагічним шоком на догоспітальному та госпітальному етапах при травмі". Саме цей наказ уможливив те, що бригади тактичної медицини за необхідності могли переливати кров і на догоспітальному етапі - тобто під час евакуації пораненого у спеціальному автомобілі або у стабілізаційному пункті поблизу зони бойових дій. 

Однак виникло одне але. В ухваленій пізніше урядовій постанові коло членів евакуаційних екіпажів, кому дозволялось проводити переливання крові, обмежувалось. Переливання крові дозволялось робити лише тим медпрацівникам, які володіють методами трансфузії, або медичним працівникам чи військовослужбовцям з медичною освітою, які навчилися переливати кров за програмою, визначеною Українським центром трансплант-координації.

Тобто за дужками опинилися бойові медики, які не мають медичної освіти, але перебувають в евакуаційних бригадах і щодня вивозять поранених військових зі зони бойових дій. І, як стало відомо DW під час підготовки цього тексту, деякі з них попри заборону в разі необхідності проводили переливання крові, ризикуючи наразити себе на відповідальність за здійснення незаконної лікарської діяльності.

Відповідаючи на запитання про те, чи відомі МОЗ такі випадки, Стрілка каже: "Офіційно даних у нас про це нема. Але ми розуміємо, що є люди, які будуть робити все для того, щоб врятувати життя побратима. І вони не будуть чекати, щоб хтось дав їм персональний дозвіл. І наше завдання - захистити їх з правової точки зору".

І от після тривалих дискусій уряд врешті затвердив зміни до постанови, які дозволяють бойовим медикам без медичної освіти після навчання виконувати цю маніпуляцію, про що й повідомили у МОЗ.

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Як поранених військових ЗСУ евакуюють з лінії фронту

Смерті, яких можна було б уникнути

Як свідчить статистика, на яку посилається представник міністерства охорони здоров'я Стрілка, у бойових умовах більше 60 відсотків превентивних смертей, тобто тих, яким можна було б запобігти, спричинені крововтратою. За умови, якщо на евакуацію до стабілізаційного пункту потрібно 20-30 хвилин, кров за необхідності переливають уже там. Але в ситуаціях, коли на евакуацію потрібно більше часу, це, ймовірно, потрібно робити в евакуаційному автомобілі, каже Стрілка.

На цьому наголошує й керівниця медслужби "УЛЬФ" 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова. "У нас змінився час евакуації. З останніх наших боїв на Куп'янському напрямку у нас іноді евакуації були по вісім годин. Людина з важкою крововтратою, яку евакуйовують навіть більше години, не виживе без вливання компонентів крові. Це очевидні речі, і ми почали займатися адвокацією використання крові на догоспітальному етапі саме через них", - каже Михайлова. Тому, наголосила вона, важливо, щоб усі члени евакуаційного екіпажу могли забезпечити переливання крові навіть в авто. 

До речі, переливання крові на етапі евакуації - це усталена практика в США, передбачена протоколом надання тактичної бойової допомоги пораненим TCCC (Tactical Сombat Сasualty Сare), зауважує представник МОЗ Стрілка.

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Навчальна програма за стандартами НАТО

Отже, тепер в Україні бойових медиків відправлять на тренінги, аби навчити правильно застосовувати переливання крові. "Це як мінімум триденне навчання, враховуючи різний рівень підготовки, - пояснив у розмові з DW заступник генерального директора Українського центру трансплант-координації Олександр Сергієнко. - Якщо ми говоримо про лікарів і середній медичний персонал, то вони знають основи, суть їхнього навчання - поглибити знання і надати більше практичних навичок. Якщо ми говоримо про бойових медиків, то обов'язково враховується, що вони пройшли навчання TCCC. А потім - більш розширене (навчання - Ред.) у зрозумілому для них способі викладення матеріалу і з більшим приділенням уваги практичним складовим", - пояснює він.

Проходитиме таке навчання на базі центрів крові, максимально наближених до зони активних бойових дій. Навчальна програма з основ трансфузійної терапії повністю відповідає стандартам НАТО, наголошують у МОЗ. Перші семінари планується розпочати вже найближчим часом. Василь Стрілка з МОЗ висловив сподівання, що вже до кінця жовтня перші групи бойових медиків отримають необхідні навички для застосування переливання крові під час евакуації поранених.

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