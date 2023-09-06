Переливання крові: що потрібно, щоб бойові медики це робили
Висловлюються сподівання, що ця ухвала допоможе врятувати не одне життя. Бойові медики без медичної освіти отримали право за необхідності переливати кров пораненим військовим на етапі евакуації їх з поля бою. Відповідне рішення уряд України ухвалив у вівторок, 5 вересня.
Для того, щоб стати бойовим медиком, не обов'язково мати медичну освіту, достатньо пройти відповідну фахову підготовку. Хоча бойові медики без медичної освіти часто є членами евакуаційних екіпажів, проводити переливання крові їм досі заборонялося. Тепер такий дозвіл вони матимуть, але за умови проходження спеціального курсу від міністерства охорони здоров'я (МОЗ) та Українського центру трансплант-координації (УЦТК).
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Адаптація правого поля до умов війни
Досі, згідно із законодавством України, здійснювати гемотрансфузії - переливання крові - можна було лише у лікарнях чи госпіталях, розповідає директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Василь Стрілка. Рік тому МОЗ затвердило наказ про "Надання медичної допомоги постраждалим з геморагічним шоком на догоспітальному та госпітальному етапах при травмі". Саме цей наказ уможливив те, що бригади тактичної медицини за необхідності могли переливати кров і на догоспітальному етапі - тобто під час евакуації пораненого у спеціальному автомобілі або у стабілізаційному пункті поблизу зони бойових дій.
Однак виникло одне але. В ухваленій пізніше урядовій постанові коло членів евакуаційних екіпажів, кому дозволялось проводити переливання крові, обмежувалось. Переливання крові дозволялось робити лише тим медпрацівникам, які володіють методами трансфузії, або медичним працівникам чи військовослужбовцям з медичною освітою, які навчилися переливати кров за програмою, визначеною Українським центром трансплант-координації.
Тобто за дужками опинилися бойові медики, які не мають медичної освіти, але перебувають в евакуаційних бригадах і щодня вивозять поранених військових зі зони бойових дій. І, як стало відомо DW під час підготовки цього тексту, деякі з них попри заборону в разі необхідності проводили переливання крові, ризикуючи наразити себе на відповідальність за здійснення незаконної лікарської діяльності.
Відповідаючи на запитання про те, чи відомі МОЗ такі випадки, Стрілка каже: "Офіційно даних у нас про це нема. Але ми розуміємо, що є люди, які будуть робити все для того, щоб врятувати життя побратима. І вони не будуть чекати, щоб хтось дав їм персональний дозвіл. І наше завдання - захистити їх з правової точки зору".
І от після тривалих дискусій уряд врешті затвердив зміни до постанови, які дозволяють бойовим медикам без медичної освіти після навчання виконувати цю маніпуляцію, про що й повідомили у МОЗ.
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Смерті, яких можна було б уникнути
Як свідчить статистика, на яку посилається представник міністерства охорони здоров'я Стрілка, у бойових умовах більше 60 відсотків превентивних смертей, тобто тих, яким можна було б запобігти, спричинені крововтратою. За умови, якщо на евакуацію до стабілізаційного пункту потрібно 20-30 хвилин, кров за необхідності переливають уже там. Але в ситуаціях, коли на евакуацію потрібно більше часу, це, ймовірно, потрібно робити в евакуаційному автомобілі, каже Стрілка.
На цьому наголошує й керівниця медслужби "УЛЬФ" 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова. "У нас змінився час евакуації. З останніх наших боїв на Куп'янському напрямку у нас іноді евакуації були по вісім годин. Людина з важкою крововтратою, яку евакуйовують навіть більше години, не виживе без вливання компонентів крові. Це очевидні речі, і ми почали займатися адвокацією використання крові на догоспітальному етапі саме через них", - каже Михайлова. Тому, наголосила вона, важливо, щоб усі члени евакуаційного екіпажу могли забезпечити переливання крові навіть в авто.
До речі, переливання крові на етапі евакуації - це усталена практика в США, передбачена протоколом надання тактичної бойової допомоги пораненим TCCC (Tactical Сombat Сasualty Сare), зауважує представник МОЗ Стрілка.
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Навчальна програма за стандартами НАТО
Отже, тепер в Україні бойових медиків відправлять на тренінги, аби навчити правильно застосовувати переливання крові. "Це як мінімум триденне навчання, враховуючи різний рівень підготовки, - пояснив у розмові з DW заступник генерального директора Українського центру трансплант-координації Олександр Сергієнко. - Якщо ми говоримо про лікарів і середній медичний персонал, то вони знають основи, суть їхнього навчання - поглибити знання і надати більше практичних навичок. Якщо ми говоримо про бойових медиків, то обов'язково враховується, що вони пройшли навчання TCCC. А потім - більш розширене (навчання - Ред.) у зрозумілому для них способі викладення матеріалу і з більшим приділенням уваги практичним складовим", - пояснює він.
Проходитиме таке навчання на базі центрів крові, максимально наближених до зони активних бойових дій. Навчальна програма з основ трансфузійної терапії повністю відповідає стандартам НАТО, наголошують у МОЗ. Перші семінари планується розпочати вже найближчим часом. Василь Стрілка з МОЗ висловив сподівання, що вже до кінця жовтня перші групи бойових медиків отримають необхідні навички для застосування переливання крові під час евакуації поранених.