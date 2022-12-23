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Вугледар

Вугледар - шахтарське місто в Україні, в Донецькій області.

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Новини

25 вересня 2024 р.

ISW: РФ може захопити Вугледар, питання - як швидко і легко

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Докладно

Вугледар, березень 2024 року

Російська війська оточили Вугледар: що відбувається в місті

Російська війська оточили Вугледар: що відбувається в місті

ЗСУ втрачають ще одне місто - армія РФ захоплює Вугледар на Донбасі. Про причини і наслідки в матеріалі DW.
Конфлікти25 вересня 2024 р.
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Українські шахтарі в часи війни: "Працюємо на оптимізмі"

Українські шахтарі в часи війни: "Працюємо на оптимізмі"

Шахтарі у Дніпропетровській області безперебійно працюють попри війну. Робота допомагає їм відволіктися від війни.
Суспільство11 квітня 2023 р.02:01 хв.
Бахмут опинився під значним штурмовим тиском російських окупаційних сил

Австрійський полковник про три можливі сценарії в Бахмуті

Австрійський полковник про три можливі сценарії в Бахмуті

Маркус Райснер в інтерв'ю DW дав оцінку ситуації в Бахмуті та cпрогнозував можливий перебіг війни до кінця року.
Конфлікти2 березня 2023 р.
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Оборонці Вугледара: "Єдиний вихід - перемога у цій війні"

Оборонці Вугледара: "Єдиний вихід - перемога у цій війні"

Армія РФ не полишає спроб атакувати Вугледар на Донеччині. ЗСУ демонструють відео знищення російської техніки.
Конфлікти27 лютого 2023 р.02:49 хв.
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Битва за Вугледар: що відбувається у місті

Битва за Вугледар: що відбувається у місті

"Дивно, скільки вони людей своїх кладуть за якусь одну посадку", - кажуть військові ЗСУ, які обороняють Вугледар.
Конфлікти23 лютого 2023 р.03:24 хв.
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"Ворог не просунувся": ЗСУ про новий наступ РФ на Донбасі

"Ворог не просунувся": ЗСУ про новий наступ РФ на Донбасі

Росія, ймовірно, розпочала новий наступ на Донбасі. Утім, військові ЗСУ поблизу Вугледара кажуть, що тримають позиції.
Конфлікти15 лютого 2023 р.02:50 хв.
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Конфлікти15 лютого 2023 р.
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Як медики рятують життя біля Вугледара

Обороняючи Вугледар, ЗСУ потерпають від інтенсивних обстрілів. Медики надають допомогу в імпровізованому лазареті.
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Битва за Бахмут: чому Росія так прагне захопити місто?

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