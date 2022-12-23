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Вугледар
Вугледар - шахтарське місто в Україні, в Донецькій області.
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Новини
25.09.2024
25 вересня 2024 р.
ISW: РФ може захопити Вугледар, питання - як швидко і легко
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Російська війська оточили Вугледар: що відбувається в місті
Російська війська оточили Вугледар: що відбувається в місті
ЗСУ втрачають ще одне місто - армія РФ захоплює Вугледар на Донбасі. Про причини і наслідки в матеріалі DW.
Конфлікти
25.09.2024
25 вересня 2024 р.
Українські шахтарі в часи війни: "Працюємо на оптимізмі"
Українські шахтарі в часи війни: "Працюємо на оптимізмі"
Шахтарі у Дніпропетровській області безперебійно працюють попри війну. Робота допомагає їм відволіктися від війни.
Суспільство
11.04.2023
11 квітня 2023 р.
02:01 хв.
Австрійський полковник про три можливі сценарії в Бахмуті
Австрійський полковник про три можливі сценарії в Бахмуті
Маркус Райснер в інтерв'ю DW дав оцінку ситуації в Бахмуті та cпрогнозував можливий перебіг війни до кінця року.
Конфлікти
02.03.2023
2 березня 2023 р.
Оборонці Вугледара: "Єдиний вихід - перемога у цій війні"
Оборонці Вугледара: "Єдиний вихід - перемога у цій війні"
Армія РФ не полишає спроб атакувати Вугледар на Донеччині. ЗСУ демонструють відео знищення російської техніки.
Конфлікти
27.02.2023
27 лютого 2023 р.
02:49 хв.
Битва за Вугледар: що відбувається у місті
Битва за Вугледар: що відбувається у місті
"Дивно, скільки вони людей своїх кладуть за якусь одну посадку", - кажуть військові ЗСУ, які обороняють Вугледар.
Конфлікти
23.02.2023
23 лютого 2023 р.
03:24 хв.
"Ворог не просунувся": ЗСУ про новий наступ РФ на Донбасі
"Ворог не просунувся": ЗСУ про новий наступ РФ на Донбасі
Росія, ймовірно, розпочала новий наступ на Донбасі. Утім, військові ЗСУ поблизу Вугледара кажуть, що тримають позиції.
Конфлікти
15.02.2023
15 лютого 2023 р.
02:50 хв.
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15.02.2023
15 лютого 2023 р.
Як медики рятують життя біля Вугледара
Обороняючи Вугледар, ЗСУ потерпають від інтенсивних обстрілів. Медики надають допомогу в імпровізованому лазареті.
Конфлікти
01.02.2023
1 лютого 2023 р.
01:42 хв.
Битва за Бахмут: чому Росія так прагне захопити місто?
Війська РФ масовано атакують Бахмут, незважаючи на численні втрати. Чому Росія прагне захопити місто будь-якою ціною?
Конфлікти
23.12.2022
23 грудня 2022 р.
10:11 хв.
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