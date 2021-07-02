Чи правда, що вакцина від COVID-19 змінює ДНК людини? (відео)

Майже 5 відсотків світового населення вже отримали принаймні одне щеплення від коронавірусу. Багато хто вважає, що вакцинація зупинить пандемію. Але також є і чимало побоювань та дезінформації про це. Одне з таких побоювань - перед новою технологією, яка вперше використовується у деяких вакцинах. Багато людей переймаються, що мРНК-вакцини можуть змінити ДНК людини. Чому це неправда і маніпуляція?

