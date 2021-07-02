 Чи правда, що вакцина від COVID-19 змінює ДНК людини? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.07.2021

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Політика й суспільство

Чи правда, що вакцина від COVID-19 змінює ДНК людини? (відео)

Про вакцини від COVID-19 і те, як вони впливають на здоров’я, є чимало міфів. Багато хто переймається, що мРНК вакцини - Pfizer і Moderna - можуть змінити ДНК людини. Чи так це насправді? Фактчек DW.

Коли використовуються мРНК-вакцини, людина отримує генетичний матеріал - так звану матричну РНК, що працює, як комп'ютерний код

Коли використовуються мРНК-вакцини, людина отримує генетичний матеріал - так звану матричну РНК, що працює, як комп'ютерний код

Майже 5 відсотків світового населення вже отримали принаймні одне щеплення від коронавірусу. Багато хто вважає, що вакцинація зупинить пандемію. Але також є і чимало побоювань та дезінформації про це. Одне з таких побоювань - перед новою технологією, яка вперше використовується у деяких вакцинах. Багато людей переймаються, що мРНК-вакцини можуть змінити ДНК людини. Чому це неправда і маніпуляція?

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Яка вакцина найкраща і чи справді є найефективніша (відео)

Багато хто пов'язує найефективніший захист від коронавірусу з BioNTech/Pfizer та побоюється побічних дій AstraZeneca. DW проаналізувала, яка вакцина справді найкраща.  

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