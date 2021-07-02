Чи правда, що вакцина від COVID-19 змінює ДНК людини? (відео)

Про вакцини від COVID-19 і те, як вони впливають на здоров’я, є чимало міфів. Багато хто переймається, що мРНК вакцини - Pfizer і Moderna - можуть змінити ДНК людини. Чи так це насправді? Фактчек DW.
Коли використовуються мРНК-вакцини, людина отримує генетичний матеріал - так звану матричну РНК, що працює, як комп'ютерний код
Майже 5 відсотків світового населення вже отримали принаймні одне щеплення від коронавірусу. Багато хто вважає, що вакцинація зупинить пандемію. Але також є і чимало побоювань та дезінформації про це. Одне з таких побоювань - перед новою технологією, яка вперше використовується у деяких вакцинах. Багато людей переймаються, що мРНК-вакцини можуть змінити ДНК людини. Чому це неправда і маніпуляція?
Багато хто пов'язує найефективніший захист від коронавірусу з BioNTech/Pfizer та побоюється побічних дій AstraZeneca. DW проаналізувала, яка вакцина справді найкраща.
Україна вже вакцинувала від коронавірусу препаратом Covishield понад 170 тисяч медиків, військовослужбовців та громадських діячів. Як почуваються ті, хто щепився, дивіться у репортажі DW із Житомирщини.