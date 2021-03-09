 ″Ковід″ екстерном: як почуваються щеплені Covishield (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.03.2021

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Політика й суспільство

"Ковід" екстерном: як почуваються щеплені Covishield (відео)

Україна вже вакцинувала від коронавірусу препаратом Covishield понад 170 тисяч медиків, військовослужбовців та громадських діячів. Як почуваються ті, хто щепився, дивіться у репортажі DW із Житомирщини.

В одному флаконі вакцини Covishield міститься 10 доз

В одному флаконі вакцини Covishield міститься 10 доз

За сімома замками, у спеціальній кімнаті-холодильнику зі стабільною температурою і суворо обмеженим доступом. Саме так зберігається вакцина Covishield, якою вже другий тиждень вакцинують медиків в Україні. Робити ін’єкції можна протягом 6 годин з моменту відкриття ампули. Якщо цей час сплив, а охочих вакцинуватися не знайшлося, препарат доводиться просто виливати. При цьому вколоти залишки препарату собі, аби не виливати його, медики не мають права. Це не передбачено протоколом.

Що кажуть ті, хто вже вколовся?

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