Китайська вакцина CoronaVac: що колотимуть українцям (відео)

Напередодні нового року український уряд повідомив: Київ уклав угоду з китайським фармаконцерном Sinovac Biotech на постачання 1 мільйона 900 тисяч доз вакцини від коронавірусу - CoronaVac. Новину супроводжувала хвиля не стільки полегшення, скільки критики. Що це за вакцина? Чи справедливо критикують рішення українського МОЗ і які інші вакцини допомогли б Україні подолати пандемію коронавірусу?