Китайська вакцина CoronaVac: що колотимуть українцям (відео)

Україна уклала першу угоду на поставку вакцини від коронавірусу: партія CoronaVac від концерну Sinovac Biotech має надійти, щойно вакцина отримає дозвіл. Що відомо про неї і конкурентів - AstraZeneca, BioNTech, Moderna?
Вакцина CoronaVac китайського концерну Sinovac Biotech - перший препарат від коронавірусу, замовлений Україною
Напередодні нового року український уряд повідомив: Київ уклав угоду з китайським фармаконцерном Sinovac Biotech на постачання 1 мільйона 900 тисяч доз вакцини від коронавірусу - CoronaVac. Новину супроводжувала хвиля не стільки полегшення, скільки критики. Що це за вакцина? Чи справедливо критикують рішення українського МОЗ і які інші вакцини допомогли б Україні подолати пандемію коронавірусу?
Вакцину проти коронавірусу BioNTech/Pfizer першою дозволили використовувати в ЄС. Співзасновник BioNTech розповів DW, коли можна буде отримати контроль над пандемією і чи захищає щеплення від мутованого варіанту вірусу.
Єврокомісія дозволила застосування у ЄС вакцини від коронавірусу від компаній BioNTech та Pfizer. У Німеччині вакцинація осіб із груп ризику розпочнеться вже 27 грудня. Де проводитимуть щеплення?
Ще наприкінці минулого року в Німеччині почали вакцинацію від коронавірусу. Але вакцини не вистачає. Уряд ФРН, вважають критики, мало подбав про власне населення.