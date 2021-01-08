 Китайська вакцина CoronaVac: що колотимуть українцям (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.01.2021

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Політика й суспільство

Китайська вакцина CoronaVac: що колотимуть українцям (відео)

Україна уклала першу угоду на поставку вакцини від коронавірусу: партія CoronaVac від концерну Sinovac Biotech має надійти, щойно вакцина отримає дозвіл. Що відомо про неї і конкурентів - AstraZeneca, BioNTech, Moderna?

Фотоколаж: упаковки китайської вакцини CoronaVac виробника Sinovac Biotech, зображення моделей коронавірусу

Вакцина CoronaVac китайського концерну Sinovac Biotech - перший препарат від коронавірусу, замовлений Україною

Напередодні нового року український уряд повідомив: Київ уклав угоду з китайським фармаконцерном Sinovac Biotech на постачання 1 мільйона 900 тисяч доз вакцини від коронавірусу - CoronaVac. Новину супроводжувала хвиля не стільки полегшення, скільки критики. Що це за вакцина? Чи справедливо критикують рішення українського МОЗ і які інші вакцини допомогли б Україні подолати пандемію коронавірусу? 

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Розробник вакцини BioNTech/Pfizer про мутацію вірусу та про те, чому не вакцинується сам

Вакцину проти коронавірусу BioNTech/Pfizer першою дозволили використовувати в ЄС. Співзасновник BioNTech розповів DW, коли можна буде отримати контроль над пандемією і чи захищає щеплення від мутованого варіанту вірусу.  

Вакцинація від коронавірусу: де робитимуть щеплення жителям Німеччини (фотогалерея)

Єврокомісія дозволила застосування у ЄС вакцини від коронавірусу від компаній BioNTech та Pfizer. У Німеччині вакцинація осіб із груп ризику розпочнеться вже 27 грудня. Де проводитимуть щеплення?  

Чому в Німеччині буксує вакцинація від коронавірусу?

Ще наприкінці минулого року в Німеччині почали вакцинацію від коронавірусу. Але вакцини не вистачає. Уряд ФРН, вважають критики, мало подбав про власне населення.  

Дозвіл на використання вакцини BioNTech/Pfizer у ЄС: що треба знати

Європейське агентство лікарських засобів та Єврокомісія дали дозвіл на використання першої вакцини проти коронавірусу в ЄС. Таким чином винахід компаній BioNTech та Pfizer визнали безпечним.  

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