 Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини Sinovac з Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2020

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Новини

Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини Sinovac з Китаю

МОЗ України уклало контракт на постачання в Україну китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac Biotech, заявили в Офісі президента України.

Вакцина Sinovac Biotech має надійти в Україну в максимально короткі терміни

Вакцина Sinovac Biotech має надійти в Україну "в максимально короткі терміни"

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України уклало контракт на постачання на територію країни вакцини проти коронавірусу виробництва китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech. Про це у середу, 30 грудня, повідомляє Офіс президента України.

"Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним", - зазначається у повідомленні.

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Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини від коронавірусу

З української сторони угоду було підписано з фармацевтичним підприємством "Лекхім", яке, "за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні".

Зазначається, що постачання має відбутися в максимально короткі терміни. "Йдеться про закупівлю 1 913 316 доз за ціною 504 грн за дозу", - заявили в ОП.

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Вакцина ще не отримала дозвіл на застосування у Китаї

В Офісі президента також повідомили, що випробування вакцини у різних країнах продемонстрували ефективність. "Так, третю фазу клінічних випробувань було проведено в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97 відсотків) та Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91 відсотків). Завершується третя фаза клінічних випробувань у Бразилії, проміжні результати очікуються 7 січня 2021 року".

Водночас в офісі Зеленського визнали, що отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах планується на січень наступного року. На перекваліфікацію до ВООЗ препарат нададуть лютому 2021 року.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною, яка випускається у шприці та зберігається при температурі від 2 до 8 градусів за Цельсієм. Це робить можливим її розповсюдження в Україні, яке не має достатніх потужностей для зберігання вакцин на кшталт розробки BioNTech/Pfizer, що потребує наднизьких температур.

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