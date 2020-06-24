Гонитва за вакциною від коронавірусу: США проти Китаю

З семи потенційних вакцин проти нового коронавірусу SARS-CoV-2, які, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), зараз перебувають у другій фазі випробувань, три розробляються китайськими, а ще дві - американськими компаніями або дослідницькими установами.

Білий дім має намір інвестувати 10 мільярдів доларів у випробування, виробництво і купівлю однієї чи кількох вакцин. Так звана програма Operation Warp Speed передбачає, що до січня 2021 року в розпорядженні країни буде щонайменше 300 мільйонів доз вакцини. Участь у програмі беруть шість американських фармакомпаній, а також британсько-шведський концерн Astrazeneca.

З усіма, але не з Китаєм?

Керівник програми генерал Густав Перна під час слухань у Сенаті США минулого тижня заявив про готовність співпрацювати "з будь-якою країною, яка пропонуватиме інформацію чи кооперацію у розробці вакцин чи медикаментів". Утім, він дав зрозуміти, що Китай до цих країн не належить.

Адміністрація Дональда Трампа має намір інвестувати 10 мільярдів доларів у випробування, виробництво і купівлю вакцини проти коронавірусу

Фармакологічний концерн Moderna зі штату Массачусетс першим у світі ще в березні розпочав клінічні дослідження вакцини на пацієнтах. Уже в травні компанія представила позитивні попередні висновки. У компанії повідомили, що виробництво вакцини може бути розпочате у липні.

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Минув тиждень після повідомлення Moderna, коли американські спецслужби ФБР та CISA застерегли від хакерських атак із Пекіна з метою отримати результати американських досліджень навколо розробки вакцини від коронавірусу. Влада Китаю подібні закиди рішуче відкидає.

Китайські розробки

Китай, де новий коронавірус було виявлено вперше, ще в січні цього року першим у світі оприлюднив послідовність його геному. Розробку вакцини у Пекіні назвали "рішучою боротьбою", яку Китай веде "пліч-о-пліч" з усім світом.

У березні китайська компанія CanSino у співпраці з академією військових наук Китаю представила попередні позитивні результати першої фази випробувань власної вакцини. Зараз триває друга фаза досліджень, у якій беруть участь 500 пацієнтів лікарні в місті Вухань. Інша китайська фармакомпанія - SinoVac - так само повідомила минулого тижня про обнадійливі результати пробної вакцинації 743 учасників випробувань.

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Керівник лабораторії "Генно-імунний медичний інститут" у Шеньчжені Чжан Лун-Цзі, який так само працює над розробкою вакцини, у розмові з DW каже, "що Китай може випередити США у гонитві за вакциною проти COVID-19 завдяки наявним експертним знанням у галузі молекулярної медицини". Щоправда, Китай, як і раніше, досі залежний від імпорту високих технологій з-за кордону, якщо йтиметься про масове виробництво вакцини, каже Чжан. Для цього країні, за його словами, потрібна буде підтримка інших держав.

Солідарність і власні інтереси

Під час відеоконференції ВООЗ у травні 2020 року президент Китаю Сі Цзиньпін пообіцяв, що його країна надасть світу доступ до вакцини як до "глобального суспільного продукту". Таким чином Китай відмежувався від США, які не долучилися до резолюції ВООЗ, згідно з якою доступ до вакцини має бути "чесним і справедливим". Щоправда, керівник Національного інституту здоров'я США - державної установи, яка залучена до розробки вакцини, зі свого боку зазначив, що США надаватимуть доступ до будь-якої вакцини будь-кому в світі, хто цього найбільше потребуватиме.

Президент Китаю Сі Цзиньпін (п) та голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус

Девід Фідлер з американського дослідницького центру "Рада закордонних справ" (Council on Foreign Relations) обережний в оцінках обіцянок із Пекіна та Вашингтона. "Як США, так і Китай знайдуть спосіб, яким чином надати доступ до надійної і дієвої вакцини таким чином, щоб це слугувало їхнім національним інтересам", - каже він. Тож менш фінансово спроможним країнам треба розуміти, що доступ до американської чи китайської вакцини буде прив'язаний до політичних умов, переконаний експерт.

Не США та Китаєм єдиними

Утім, США та Китай - не єдині країни, де всіма силами намагаються розробити ванкцину від коронавірусу. До того ж, вони хоч і не співпрацюють одне з одним, але кооперують при цьому з іншими країнами. Тож може виявитися, що геополітика у пошуках вакцини зрештою відіграватиме не таку важливу роль, як може здатися на перший погляд.

У світі в розробці 120 вакцин-кандидатів

На даний час в розробці перебуває 120 вакцин-кандидатів, серед них і ті, що розробляються у Німеччині. Компанія Curevac із Тюбінгена розпочала першу фазу випробувань своєї вакцини. "З огляду на велике число проєктів розробки вакцини у різних країнах на різних континентах ми не виходимо з того, що на нас чекають глобальні конфлікти щодо розподілу", - каже в розмові з DW президент Спілки дослідницьких фармкомпаній Німеччини (vfa) Ган Штойтель (Han Steutel). "Ми радше виходимо з того, що вакцинацію в різних країнах можна буде розпочати більш-менш одночасно", - додає він.

З хати по нитці

Приміром, потенційна вакцина британсько-шведського фармакологічного концерну Astrazeneca була розроблена у співпраці з Оксфордським університетом. Клінічні випробування відбуваються у Бразилії, про виробництво мільярда доз, призначених для країн, що розвиваються, концерн на початку червня наперед домовився з індійським виробником Serum Institute of India. Уже наприкінці 2020 року - якщо вакцина зарекомендує себе як дієва і безпечна - зможуть бути вироблені 40 відсотків від цих обсягів.

Яка компанія чи в якій країні, зрештою, вироблятиме вакцину від коронавірусу, не так вже й важливо, каже Ган Штойтель. Набагато важливіше, за його словами, аби кілька вакцин отримали дозвіл та були вироблені в достатній кількості в максимально короткий термін. Лише у такий спосіб, за словами експерта, можна буде задовольнити світовий попит.