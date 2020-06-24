 Гонитва за вакциною від коронавірусу: США проти Китаю | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 25.06.2020

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Світ

Гонитва за вакциною від коронавірусу: США проти Китаю

Процес пошуку вакцини від нового коронавірусу затьмарило суперництво Китаю та США. Чи може це завадити розробці вакцини та ускладнити доступ до неї різних країн світу?

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З семи потенційних вакцин проти нового коронавірусу SARS-CoV-2, які, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), зараз перебувають у другій фазі випробувань, три розробляються китайськими, а ще дві - американськими компаніями або дослідницькими установами.

Білий дім має намір інвестувати 10 мільярдів доларів у випробування, виробництво і купівлю однієї чи кількох вакцин. Так звана програма Operation Warp Speed передбачає, що до січня 2021 року в розпорядженні країни буде щонайменше 300 мільйонів доз вакцини. Участь у програмі беруть шість американських фармакомпаній, а також британсько-шведський концерн Astrazeneca.

З усіма, але не з Китаєм?

Керівник програми генерал Густав Перна під час слухань у Сенаті США минулого тижня заявив про готовність співпрацювати "з будь-якою країною, яка пропонуватиме інформацію чи кооперацію у розробці вакцин чи медикаментів". Утім, він дав зрозуміти, що Китай до цих країн не належить.

Президент США Дональд Трамп (ц)

Адміністрація Дональда Трампа має намір інвестувати 10 мільярдів доларів у випробування, виробництво і купівлю вакцини проти коронавірусу

Фармакологічний концерн Moderna зі штату Массачусетс першим у світі ще в березні розпочав клінічні дослідження вакцини на пацієнтах. Уже в травні компанія представила позитивні попередні висновки. У компанії повідомили, що виробництво вакцини може бути розпочате у липні.

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Минув тиждень після повідомлення Moderna, коли американські спецслужби ФБР та CISA застерегли від хакерських атак із Пекіна з метою отримати результати американських досліджень навколо розробки вакцини від коронавірусу. Влада Китаю подібні закиди рішуче відкидає.

Китайські розробки

Китай, де новий коронавірус було виявлено вперше, ще в січні цього року першим у світі оприлюднив послідовність його геному. Розробку вакцини у Пекіні назвали "рішучою боротьбою", яку Китай веде "пліч-о-пліч" з усім світом.

У березні китайська компанія CanSino у співпраці з академією військових наук Китаю представила попередні позитивні результати першої фази випробувань власної вакцини. Зараз триває друга фаза досліджень, у якій беруть участь 500 пацієнтів лікарні в місті Вухань. Інша китайська фармакомпанія - SinoVac - так само повідомила минулого тижня про обнадійливі результати пробної вакцинації 743 учасників випробувань.

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Керівник лабораторії "Генно-імунний медичний інститут" у Шеньчжені Чжан Лун-Цзі, який так само працює над розробкою вакцини, у розмові з DW каже, "що Китай може випередити США у гонитві за вакциною проти COVID-19 завдяки наявним експертним знанням у галузі молекулярної медицини". Щоправда, Китай, як і раніше, досі залежний від імпорту високих технологій з-за кордону, якщо йтиметься про масове виробництво вакцини, каже Чжан. Для цього країні, за його словами, потрібна буде підтримка інших держав.

Солідарність і власні інтереси

Під час відеоконференції ВООЗ у травні 2020 року президент Китаю Сі Цзиньпін пообіцяв, що його країна надасть світу доступ до вакцини як до "глобального суспільного продукту". Таким чином Китай відмежувався від США, які не долучилися до резолюції ВООЗ, згідно з якою доступ до вакцини має бути "чесним і справедливим". Щоправда, керівник Національного інституту здоров'я США - державної установи, яка залучена до розробки вакцини, зі свого боку зазначив, що США надаватимуть доступ до будь-якої вакцини будь-кому в світі, хто цього найбільше потребуватиме.

Президент Китаю Сі Цзиньпін (п) та голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус

Президент Китаю Сі Цзиньпін (п) та голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус

Девід Фідлер з американського дослідницького центру "Рада закордонних справ" (Council on Foreign Relations) обережний в оцінках обіцянок із Пекіна та Вашингтона. "Як США, так і Китай знайдуть спосіб, яким чином надати доступ до надійної і дієвої вакцини таким чином, щоб це слугувало їхнім національним інтересам", - каже він. Тож менш фінансово спроможним країнам треба розуміти, що доступ до американської чи китайської вакцини буде прив'язаний до політичних умов, переконаний експерт.

Не США та Китаєм єдиними

Утім, США та Китай - не єдині країни, де всіма силами намагаються розробити ванкцину від коронавірусу. До того ж, вони хоч і не співпрацюють одне з одним, але кооперують при цьому з іншими країнами. Тож може виявитися, що геополітика у пошуках вакцини зрештою відіграватиме не таку важливу роль, як може здатися на перший погляд.

У світі в розробці 120 вакцин-кандидатів

У світі в розробці 120 вакцин-кандидатів

На даний час в розробці перебуває 120 вакцин-кандидатів, серед них і ті, що розробляються у Німеччині. Компанія Curevac із Тюбінгена розпочала першу фазу випробувань своєї вакцини. "З огляду на велике число проєктів розробки вакцини у різних країнах на різних континентах ми не виходимо з того, що на нас чекають глобальні конфлікти щодо розподілу", - каже в розмові з DW президент Спілки дослідницьких фармкомпаній Німеччини (vfa) Ган Штойтель (Han Steutel). "Ми радше виходимо з того, що вакцинацію в різних країнах можна буде розпочати більш-менш одночасно", - додає він.

З хати по нитці

Приміром, потенційна вакцина британсько-шведського фармакологічного концерну Astrazeneca була розроблена у співпраці з Оксфордським університетом. Клінічні випробування відбуваються у Бразилії, про виробництво мільярда доз, призначених для країн, що розвиваються, концерн на початку червня наперед домовився з індійським виробником Serum Institute of India. Уже наприкінці 2020 року - якщо вакцина зарекомендує себе як дієва і безпечна - зможуть бути вироблені 40 відсотків від цих обсягів.

Яка компанія чи в якій країні, зрештою, вироблятиме вакцину від коронавірусу, не так вже й важливо, каже Ган Штойтель. Набагато важливіше, за його словами, аби кілька вакцин отримали дозвіл та були вироблені в достатній кількості в максимально короткий термін. Лише у такий спосіб, за словами експерта, можна буде задовольнити світовий попит.

  • Смачна вечеря в тепличних умовах Нарешті повечеряти в якомусь затишному закладі: таке бажання, напевно, виникає в багатьох людей після декількох тижнів із закритими ресторанами. У культурному центрі Mediamatic в Амстердамі гості тепер можуть пообідати у п'яти невеликих теплицях - добре захищених від вітру, погоди та вірусів інших відвідувачів. Концепцію сприйняли позитивно, і до кінця червня всі столи повністю зарезервовані.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Смачна вечеря в тепличних умовах

    Нарешті повечеряти в якомусь затишному закладі: таке бажання, напевно, виникає в багатьох людей після декількох тижнів із закритими ресторанами. У культурному центрі Mediamatic в Амстердамі гості тепер можуть пообідати у п'яти невеликих теплицях - добре захищених від вітру, погоди та вірусів інших відвідувачів. Концепцію сприйняли позитивно, і до кінця червня всі столи повністю зарезервовані.

  • З думками про море Лежати на пляжному лежаку і дивитися на хвилі: для багатьох відпочивальників - це звична картина відпустки на німецькому узбережжі Північного моря. У часи пандемії меблі для сидіння дедалі частіше купують для балконів і садів, розповідають майстри з містечка Букстегуде в Нижній Саксонії. Новий підхід: якщо відпустка біля улюбленого моря скасовується, то пляжний лежак можна поставити і вдома.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    З думками про море

    Лежати на пляжному лежаку і дивитися на хвилі: для багатьох відпочивальників - це звична картина відпустки на німецькому узбережжі Північного моря. У часи пандемії меблі для сидіння дедалі частіше купують для балконів і садів, розповідають майстри з містечка Букстегуде в Нижній Саксонії. Новий підхід: якщо відпустка біля улюбленого моря скасовується, то пляжний лежак можна поставити і вдома.

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    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Нові реалії перукарень

    Цей перукар з Ессена приймає свого першого клієнта після шеститижневої перерви на карантин. Але все трохи інакше, ніж раніше: захисна маска є обов’язковою, між мийками стоїть перегородка з оргскла, а чашка кави під час очікування - табу. Однак, здається, клієнтам це не важливо, адже у багатьох перукарнях все зарезервовано на тижні вперед.

  • Спагеті по-болонськи із захистом від вірусів, будь ласка! Оргскло також встановили і в цьому міланському ресторані. У Gaga Café прозорі перегородки відокремлюють як гостей за столом, так і столи від проходів. Це має зменшити ризик зараження. Маску все ж потрібно носити - хоча б до тих пір, поки ви не п'єте і не їсте. Італія сильно постраждала від пандемії COVID-19, але життя повільно повертається в звичне русло, хоча і з новими реаліями.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Спагеті по-болонськи із захистом від вірусів, будь ласка!

    Оргскло також встановили і в цьому міланському ресторані. У "Gaga Café" прозорі перегородки відокремлюють як гостей за столом, так і столи від проходів. Це має зменшити ризик зараження. Маску все ж потрібно носити - хоча б до тих пір, поки ви не п'єте і не їсте. Італія сильно постраждала від пандемії COVID-19, але життя повільно повертається в звичне русло, хоча і з новими реаліями.

  • Сказати так перед 30 машинами Хто сказав, що весілля в часи пандемії повинні проходити без гостей? Ця молода пара наречених вирішила провести весільну церемонію в автомобільному кінотеатрі в Дюссельдорфі, гості стежили за дійством через свої радіоприймачі та голосно засигналили після вирішального так. Це було перше в Німеччині весілля в автокінотеатрі, але не останнє.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Сказати "так" перед 30 машинами

    Хто сказав, що весілля в часи пандемії повинні проходити без гостей? Ця молода пара наречених вирішила провести весільну церемонію в автомобільному кінотеатрі в Дюссельдорфі, гості стежили за дійством через свої радіоприймачі та голосно засигналили після вирішального "так". Це було перше в Німеччині весілля в автокінотеатрі, але не останнє.

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    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Цілковита тиша, попри бурхливі оплески

    Також артисти, як комік Бюлент Чейлан, використовують автокінотеатри для успішних виступів. У містечку Фірнгайм стоянка місцевого торгового центру, на якій відбувався його виступ, була заповнена вщерть. Але не всі в захваті від цього: жарти можна почути лише через радіоприймач, але сигнали автомобілів замість аплодисментів заважають місцевим мешканцям. Цей шанувальник обрав безшумний вид оплесків.

  • Чорні острівці в офісі Ось так може виглядати офіс майбутнього: чорні позначки на підлозі вказують на те, наскільки близько ви можете підійти до свого колеги, дотримуючись безпечної відстані у два метри. Панелі з оргскла за моніторами забезпечують додатковий захист. Для реалізації такої концепції амстердамського відділення однієї з консалтингових компаній з нерухомості потрібно лише одне - багато місця.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Чорні острівці в офісі

    Ось так може виглядати офіс майбутнього: чорні позначки на підлозі вказують на те, наскільки близько ви можете підійти до свого колеги, дотримуючись безпечної відстані у два метри. Панелі з оргскла за моніторами забезпечують додатковий захист. Для реалізації такої концепції амстердамського відділення однієї з консалтингових компаній з нерухомості потрібно лише одне - багато місця.

  • Соціальне дистанціювання на пероні У найближчі місяці дотримуватися необхідної відстані людям доведеться не лише в приміщеннях. На станції метро у французькій Ніцці відбитки взуття вказують на те, де можна чекати на прибуття поїзда. Подібні приклади є в усьому світі. Однак це навряд чи допоможе уникнути скупчення людей під час посадки.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Соціальне дистанціювання на пероні

    У найближчі місяці дотримуватися необхідної відстані людям доведеться не лише в приміщеннях. На станції метро у французькій Ніцці відбитки взуття вказують на те, де можна чекати на прибуття поїзда. Подібні приклади є в усьому світі. Однак це навряд чи допоможе уникнути скупчення людей під час посадки.

  • Односторонній рух також для пішоходів Навіть на данських торгових вулицях люди повинні рухатися регульованими смугами. Як і у випадку з автомобільним та велосипедним рухом, в Ольборзі пішоходи повинні дотримуватися правої сторони. Це має допомогти уникнути занадто близьких контактів. Чи виявляться такі заходи успішними? Сумнівно, принаймні на перший погляд.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Односторонній рух також для пішоходів

    Навіть на данських торгових вулицях люди повинні рухатися регульованими смугами. Як і у випадку з автомобільним та велосипедним рухом, в Ольборзі пішоходи повинні дотримуватися правої сторони. Це має допомогти уникнути занадто близьких контактів. Чи виявляться такі заходи успішними? Сумнівно, принаймні на перший погляд.

  • Життя у пляшці У густонаселеному Гонконзі можна зустріти людей із розрізаною пластиковою пляшкою на обличчі. Таким чином окрім соціального дистанціювання, вони захищають себе ще й від вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Очевидно, що це не найзручніший захисний винахід, проте, принаймні, дешевий.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Життя у пляшці

    У густонаселеному Гонконзі можна зустріти людей із розрізаною пластиковою пляшкою на обличчі. Таким чином окрім соціального дистанціювання, вони захищають себе ще й від вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Очевидно, що це не найзручніший захисний винахід, проте, принаймні, дешевий.

  • Дверна ручка: перезавантаження Дотримуватися відстані - це одне, уникати інфекцій на поверхнях - зовсім інше. Тому багато людей використовують лікті чи рукави, щоб відчинити двері в лікарнях чи громадських туалетах, але це вдається лише умільцям. На думку винахідників, ця дверна ручка повинна вирішити дану проблему.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Дверна ручка: перезавантаження

    Дотримуватися відстані - це одне, уникати інфекцій на поверхнях - зовсім інше. Тому багато людей використовують лікті чи рукави, щоб відчинити двері в лікарнях чи громадських туалетах, але це вдається лише умільцям. На думку винахідників, ця дверна ручка повинна вирішити дану проблему.

  • Третій зайвий Навіть ті, кому вдалося дістатися до тихого місця не торкаючись дверної ручки, повинні перелаштовуватись. Комунальники вирішили забезпечити відстань між відвідувачами громадського туалету в Брюсселі, закривши окремі пісуари. Чому просто не використовувати виключно закриті кабінки, ймовірно, залишиться таємницею чоловічого туалету та його користувачів.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Третій зайвий

    Навіть ті, кому вдалося дістатися до тихого місця не торкаючись дверної ручки, повинні перелаштовуватись. Комунальники вирішили забезпечити відстань між відвідувачами громадського туалету в Брюсселі, закривши окремі пісуари. Чому просто не використовувати виключно закриті кабінки, ймовірно, залишиться таємницею чоловічого туалету та його користувачів.

    Автор: Штефані Геппнер


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Гонитва за вакциною від коронавірусу: США проти Китаю

Чи може суперництво Китаю та США завадити розробці вакцини та ускладнити доступ до неї різних країн світу?  

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