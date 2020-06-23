Після локдауну: як діють у різних країнах у разі локальних спалахів коронавірусу

Місто Гютерсло на заході Німеччини з населенням близько 100 тисяч людей останніми днями згадується у ЗМІ по всьому світу. Причина сумна - на розташованому в однойменному окрузі м'ясокомбінаті Tönnies стався спалах заражень новим коронавірусом - з семи тисяч співробітників понад 1,5 тисячі виявилися хворими на COVID-19.

Влада землі Північний Рейн-Вестфалія на тиждень запровадила одразу в двох округах карантинні обмеження, які діяли в березні та квітні по всій Німеччині, із закриттям багатьох публічних закладів на кшталт спортзалів, музеїв, барів та кінотеатрів. Таке сталося в Німеччині вперше після того, як велика кількість запроваджених раніше коронавірусних обмежень у більшості федеральних земель країни була скасована. Усі працівники м'ясокомбінату відправлені на самоізоляцію.

Локальні спалахи по всьому світу

Хоч і не такий масштабний, але все ж спалах коронавірусної інфекції стався і в берлінському районі Нойкелльн. Від початку червня, за даними берлінської газети Tagesspiegel, саме в цьому районі сталася найбільша кількість нових заражень у місті - близько 200. Мешканці сотень квартир вимушені сидіти в самоізоляції. Згодом подібний спалах стався і в одному з жилих комплексів у районі Фрідріхсгайн, де в самоізоляції опинилися близько 200 мешканців. Про схожий випадок відомо і з центральнонімецького міста Геттінген.

У Геттінгені через спалах коронавірусу заблокували доступ до жилого комплексу

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Такі локальні спалахи інфекції - кластери - останніми тижнями можна було спостерігати в різних країнах Європи і світу - у Великобританії, Австрії, Ізраїлі. Влада здебільшого намагається одразу ж обмежити доступ до таких територій, почасти повністю відрізаючи їх від зовнішнього світу.

Кожен спалах - особливий

Петер Клімек (Peter Klimek) працює над дослідженнями в Медичному університеті Відня та є одним із радників австрійського уряду під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. За його словами, кожен кластер поширення інфекції має свої особливості, а тому й рівень небезпеки, який несуть із собою різні спалахи, різниться. "Якщо це маленькі групи, то це не дуже страшно, адже можна відтворити всі контакти", - каже він. Інша річ, за словами Клімека, якщо велика кількість заражень стає відома після якогось масового заходу. У такому випадку відстежити контакти у минулому набагато складніше, каже експерт.

Крім того, велика відмінність є і між випадками, коли маєш справу з великою кількістю заражень із одного й того самого кластера, або ж "якщо ідеться про 50 випадків, коли незалежно один від одного звертаються до лікарів з симптомами в різних куточках країни", зазначає науковець. За його словами, якщо протягом короткого проміжку часу виникає кілька кластерів, походження яких важко відстежити, цього може бути достатньо для того, аби оголосити локдаун по всій країні.

Формула чотирьох Т

Науковець Клімек називає найважливішими заходами, що їх треба вжити в разі локального спалаху хвороби, заходи з так званої формули чотирьох Т: Tracking, Tracing, Testing, Treatment. Тобто потрібно якомога швидше відстежити, з ким контактували інфіковані, протестувати їх та лікувати хворих. Якщо це добре вдається, локальні спалахи можна добре тримати під контролем, каже експерт.

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Утім, схоже, ця формула працює не всюди. У Болгарії уряд вирішив повернути скасоване раніше обов'язкове носіння масок у громадських місцях. З 23 червня їх знову зобов'язані носити відвідувачі торговельних центрів, магазинів, кінотеатрів та театрів. Причина - зростання числа заражень протягом останніх днів.

Ізраїль: можливий другий локдаун

Застеріг населення країни і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху з огляду на дедалі більше число нових випадків COVID-19. "Якщо ми прямо зараз не змінимо нашу поведінку в тому, що стосується носіння масок та дотримання дистанції, ми повернемося до практики локдауну - попри нашу волю", - сказав він. Доступ до деяких частин району Тель-Авіва Джаффа уже заблокований через спалах інфекції, те саме стосується двох бедуїнських громад на півдні Ізраїлю.

В Ізраїлі побоюються другої хвилі епідемії коронавірусу

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Натомість уряд Люксембургу намагається відвернути другу хвилю коронавірусу за допомогою масового тестування населення. Для цього 600 тисяч жителів країни та 300 тисяч жителів сусідніх країн, що постійно бувають у Люксембурзі, були розділені на групи, у яких по черзі регулярно мають проводитися тести на коронавірус. Мета - одразу ж виявити інфекційні ланцюги та перервати поширення хвороби.

Універсального правила немає

Утім, які саме додаткові заходи, окрім формули чотирьох Т, потрібно вживати, залежить від кожної конкретної країни та кожного конкретного випадку, каже науковець Петер Клімек. "Немає універсального пакету заходів, яких обов'язково вистачить. Якраз навпаки - потрібен мікс із заходів", - каже експерт.

Але яким би цей мікс не був, до нього завжди належить дотримання дистанції та правил гігієни, а також обмеження контактів із іншими людьми, переконаний Петер Клімек. Він вказує на те, що чіткий ефект пост-фактум можна було простежити, зокрема, і після закриття кафе, ресторанів та шкіл. Те саме стосується і масок, каже науковець. За словами експерта, чим раніше в разі майбутніх спалахів вживатимуться відповідні заходи, тим ефективнішими вони будуть.