Відкриті кордони: що потрібно знати тим, хто їде до Німеччини після карантину

Попри те, що подорожі до Німеччини з-за кордону, які були суворо обмежені через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, тепер знову можливі, досі не завжди легко зрозуміти, які обмеження, для кого і в якому регіоні країни діють зараз. Громадяни ЄС, Норвегії, Швейцарії, Ісландії та Ліхтенштейну можуть скористатись сайтом Reopen Europa, на якому, зокрема, зібрана інформація щодо їхніх можливостей прибуття до Німеччини. Утім, для подорожувальників з інших держав, на жаль, не існує жодного додатку до смартфона чи інтернет-сайту, де була б зібрана вся важлива інформація.

Станом на 22 червня зняті запроваджені раніше обмеження на поїздки до Німеччини майже зі всіх країн Євросоюзу, Великобританії, а також країн Шенгенської зони, які не входять у ЄС. Подорожувальникам із цих країн уже не потрібно мати поважної причини для відвідування Німеччини, крім того, вони не повинні проходити двотижневу самоізоляцію, яка була обов'язковою ще донедавна.

Чинними залишилися обмеження лише для тих, хто їде зі Швеції. Через велику кількість нових інфікувань коронавірусом у цій скандинавській країні подорожувальники звідти мусять проходити двотижневу самоізоляцію після прибуття до Німеччини. Утім, і для них обмеження діють не по всій країні - самоізоляція для подорожувальників зі Швеції обов'язкова лише у п'яти німецьких федеральних землях: Баварії, Саксонії, Нижній Саксонії, Мекленбурзі-Передній Померанії та Шлезвіг-Гольштейні.

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Обмеження для гостей з-поза меж ЄС лишаються

Натомість для подорожувальників із так званих третіх країн, тобто з-поза меж ЄС, зокрема, України, поки що досі лишаються чинними суворі обмеження подорожей до Німеччини. До 30 червня вони можуть в'їжджати до Німеччини лише з поважної причини. Крім того, після прибуття такі люди мусять пройти обов'язкову двотижневу самоізоляцію. Єврокомісія хоче досягти послаблення обмежень на подорожі до ЄС для подорожувальників із третіх країн уже з 1 липня. Мета - аби ті, хто їде з країн із низькими показниками поширення коронавірусу, могли знову безпроблемно подорожувати до ЄС, зокрема й Німеччини.

Подорожувальникам з-поза меж ЄС досі треба мати поважну причину, аби в'їхати до ЄС

Що ж стосується країн із великим числом нових випадків COVID-19, то для них обмеження, скоріше за все, діятимуть і надалі. Адже такі країни вважають територіями підвищеного ризику. Хто приїжджатиме з цих країн до Німеччини, муситиме, як і зараз, не лише проходити двотижневу самоізоляцію, а й повідомляти про свій приїзд відомтство охорони здоров'я в своєму населеному пункті.

Що туристам можна і чого не можна робити в Німеччині

Музеї, меморіальні комплекси, замки, парки розваг - зараз більшість пам'яток і туристичних принад у Німеччині знову відкриті. Утім, іноді під час їхнього відвідування чинні обмеження, як-от соціальна дистанція, обмеження на контакти з людьми з інших домогосподарств та особливі правила гігієни. Та позаяк вони перебувають у компетенції окремих федеральних земель, конкретні приписи у різних регіонах країни різняться. Знайти актуальну інформацію про правила і обмеження у зв'язку з епідемією COVID-19 в різних землях ФРН можна знайти на спеціальному сайті (німецькою мовою).

У баварському замку Нойшванштайн обмежели максимальну кількість відвідувачів удесятеро

Різноманітні туристичні екскурсії через коронавірусні обмеження відбуваються лише в обмеженому обсязі. Приміром, баварський замок Нойшванштайн, одна з найбільш відвідуваних пам'яток Німеччини, встановив максимальну кількість допустимих відвідувачів на рівні десяти відсотків від обмежень, які діяли до коронавірусної кризи. Багато музеїв взагалі відмовилися від екскурсій. До них належать, зокрема, державні музеї Берліна. Аби потрапити до них, потрібно купити квиток, дія якого обмежується певним часовим віконцем.

Крім того, в більшості музеїв країни під час відвідування обов'язково носити маску, яка закриває ніс і рот. Такі самі правила діють і для більшості екскурсійних поїздок по містах - чи на автобусі, чи на катері. У них, а також у всьому громадському транспорті країни, носити маску також обов'язково. Крім того, чинні правила мінімальної відстані одне від одного, а також особливі правила гігієни. Забороненими залишаються великі заходи та вечірки. Концертні зали та нічні клуби поки зачинені. Масові заходи на кшталт мюнхенського Октоберфесту цьогоріч були скасовані. Кінотеатри та театри у багатьох містах або досі повністю зачинені, або допускають лише невелику кількість відвідувачів.

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На природі - менше обмежень

Найменше обмежень для тих, хто проводить час на відкритому повітрі. Тут можливостей для туризму в Німеччині більш ніж достатньо: від узбережжя Північного та Балтійського морів на півночі до гірських альпійських ландшафтів на півдні. Утім, загальні обмеження діють і в походах, і під час велосипедних чи піших прогулянок на природі: відстань до інших людей має бути щонайменше півтора метри.

Те саме стосується й ресторанів, незалежно від того, чи вони у великих містах, чи десь на природі - вони мусять дотримуватися суворих правил гігієни. Саме тому вони хоч і відкриті, але їхня робота почасти дуже обмежена, особливо в приміщеннях. У деяких федеральних землях відвідувачі кафе й ресторанів мають обов'язково залишати своє ім'я, прізвище та контактні дані для того, аби можна було, у разі чого, простежити ланцюги заражень.

Для німецьких ресторанів досі чинні суворі правила гігієни

Схожі обмеження діють для готелів, зйомних квартир і апартаментів чи наметових містечок. Натомість басейни, плавальні комплекси, сауни, спа-центри тощо в деяких федеральних землях Німеччини досі зачинені. Те саме стосується й буфетів зі сніданком - багато де вони досі заборонені.