Нові дослідження коронавірусу: довести наявність антитіл не так просто

Кожен хоче дізнатися, чи перехворів він уже коронавірусною хворобою COVID-19 з симптомами чи без них. Зрештою, вже відомо, що інфекція не обов'язково супроводжується типовими симптомами на кшталт підвищеної температури, кашлю чи болю в горлі. При цьому тести, взяті в таких людей, однозначно демонструють наявність вірусу в організмі.
Принаймні саме з цього виходили науковці. Це мало б означати, що той, хто вже перехворів на коронавірусну хворобу, не може знову заразитися, тобто має імунітет і не може також інфікувати інших людей.
Антитіла - це клітини, які виробляє наш організм для того, аби здолати збудника хвороби, який до нього потрапив. Після того, як людина чимось перехворіла, антитіла до цього збудника можна виявити у крові. У пацієнта виробляється відповідий імунітет.
Аби визначити наявність антитіл до коронавірусу, в людини беруть кров на аналіз
Науковці поки що виходили з того, що так само відбувається й у випадку з COVID-19 та коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає цю хворобу. Якщо в людей, які точно перехворіли на цю хворобу, виявляють після цього антитіла в крові, це допомагає краще зрозуміти природу інфекції.
Тож є імунітет чи немає?
Аби виявити, чи хворіла людина в минулому на COVID-19, основний метод, який використовують на даний час, це тест на антитіла. Тож є імунітет чи немає? Заразний чи незаразний? Знайти відповіді на ці питання намагалися науковці з міста Любек на півночі Німеччини.
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Вони провели дослідження, більшість із учасників якого мали легкий або середньої тяжкості перебіг коронавірусної хвороби. Та майже в кожного четвертого пацієнта науковці не змогли виявити антитіла, незважаючи на те, що у них точно були симптоми.
Натомість у двох з десяти пацієнтів, які перехворіли безсимптомно, в крові була виявлена висока концентрація антитіл. Через це постає не лише питання щодо імунітету, але й щодо того, як виявити справжню кількість тих, хто перехворів на COVID-19.
Наскільки надійними є тести на антитіла?
Станом на сьогодні вважається, що чотирьох тижнів після інфікування достатньо, аби отримати надійний результат тесту на антитіла. Адже антитілам потрібен певний час, доки вони виробляться в такій кількості, аби тест міг їх виявити. Який саме час, залежить від кожного конкретного пацієнта.
У Німеччині розробляють, зокрема, й тести на антитіла, які можна зробити самому
У декого антитіла з'являються у великій кількості уже незабаром після хвороби, натомість у когось, судячи з усього, взагалі не виробляється жодних антитіл попри те, що під час хвороби у них точно був виявлений в організмі коронавірус. Тобто ситуація виглядає дуже заплутано.
Регулярні тести
У рамках дослідження в Університеті Любека науковці проводили тести на антитіла у пацієнтів кілька разів з проміжками в кілька тижнів. Картина, яку вони в результаті отримали, виявилася не такою однозначною, як та, що склалась після одноразових досліджень.
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Однак будь-який тест на антитіла може призвести також і до небезпечних неправильних суджень, застерігають Ганнес Бланкенфельд (Hannes Blankenfeld) та Міхаель Кохен (Michael Kochen) з Німецького товариства загальної та сімейної медицини, а також президентка Німецького товариства епідеміології Єва Ґрілль (Eva Grill) у поширеній спільній заяві.
Коли проводиться багато тестів на антитіла, це дозволяє отримати важливу статистичну інформацію. Але щодо конретних людей це може бути навіть небезпечним: коли тест демонструє помилковий результат і люди, у яких начебто виявили антитіла, думають, що вони захищені від нового зараження і не можуть інфікувати інших.
Імунна система самотужки бореться зі збудниками хвороби
Такого роду помилково позитивні результати можуть бути оманливими та призводити до недбалого поводження із коронавірусом.
Дослідження з Китаю
У Китаї також активно ведуться дослідження із застосуванням тестів на антитіла. Тамтешні науковці опублікували дослідження у журналі Nature, у якому йдеться про те, як довго діє ймовірний імунітет до хвороби в того, хто вже перехворів на COVID-19. Чи все життя, чи все ж лише деякий час?
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Китайські науковці досліджували безсимптомних пацієнтів і тих, що мали симптоми, і порівняли дані обох груп. Результат: імунна система безсимптомних пацієнтів не так активно реагувала на вірус, як тих, хто мав симптоми хвороби. Останні демонстрували сильнішу реакцію на збудник.
Майже неможливо виявити
Іще один результат дослідження з Китаю - те, що після близько трьох місяців рівень антитіл у крові людей, які не мали симптомів під час хвороби, був наближений до нуля. Тож чи можна говорити про те, що такі пацієнти дійсно перехворіли й, тим більше, мають імунітет до хвороби, поки що невідомо.
Тобто питання імунітету досі не з'ясоване. Так само, як досі не зрозуміло, яким саме має бути рівень антитіл в організмі людини, аби вона не могла заразитися на коронавірус сама й заразити інших.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Смачна вечеря в тепличних умовах
Нарешті повечеряти в якомусь затишному закладі: таке бажання, напевно, виникає в багатьох людей після декількох тижнів із закритими ресторанами. У культурному центрі Mediamatic в Амстердамі гості тепер можуть пообідати у п'яти невеликих теплицях - добре захищених від вітру, погоди та вірусів інших відвідувачів. Концепцію сприйняли позитивно, і до кінця червня всі столи повністю зарезервовані.
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З думками про море
Лежати на пляжному лежаку і дивитися на хвилі: для багатьох відпочивальників - це звична картина відпустки на німецькому узбережжі Північного моря. У часи пандемії меблі для сидіння дедалі частіше купують для балконів і садів, розповідають майстри з містечка Букстегуде в Нижній Саксонії. Новий підхід: якщо відпустка біля улюбленого моря скасовується, то пляжний лежак можна поставити і вдома.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Нові реалії перукарень
Цей перукар з Ессена приймає свого першого клієнта після шеститижневої перерви на карантин. Але все трохи інакше, ніж раніше: захисна маска є обов’язковою, між мийками стоїть перегородка з оргскла, а чашка кави під час очікування - табу. Однак, здається, клієнтам це не важливо, адже у багатьох перукарнях все зарезервовано на тижні вперед.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Спагеті по-болонськи із захистом від вірусів, будь ласка!
Оргскло також встановили і в цьому міланському ресторані. У "Gaga Café" прозорі перегородки відокремлюють як гостей за столом, так і столи від проходів. Це має зменшити ризик зараження. Маску все ж потрібно носити - хоча б до тих пір, поки ви не п'єте і не їсте. Італія сильно постраждала від пандемії COVID-19, але життя повільно повертається в звичне русло, хоча і з новими реаліями.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Сказати "так" перед 30 машинами
Хто сказав, що весілля в часи пандемії повинні проходити без гостей? Ця молода пара наречених вирішила провести весільну церемонію в автомобільному кінотеатрі в Дюссельдорфі, гості стежили за дійством через свої радіоприймачі та голосно засигналили після вирішального "так". Це було перше в Німеччині весілля в автокінотеатрі, але не останнє.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Цілковита тиша, попри бурхливі оплески
Також артисти, як комік Бюлент Чейлан, використовують автокінотеатри для успішних виступів. У містечку Фірнгайм стоянка місцевого торгового центру, на якій відбувався його виступ, була заповнена вщерть. Але не всі в захваті від цього: жарти можна почути лише через радіоприймач, але сигнали автомобілів замість аплодисментів заважають місцевим мешканцям. Цей шанувальник обрав безшумний вид оплесків.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Чорні острівці в офісі
Ось так може виглядати офіс майбутнього: чорні позначки на підлозі вказують на те, наскільки близько ви можете підійти до свого колеги, дотримуючись безпечної відстані у два метри. Панелі з оргскла за моніторами забезпечують додатковий захист. Для реалізації такої концепції амстердамського відділення однієї з консалтингових компаній з нерухомості потрібно лише одне - багато місця.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Соціальне дистанціювання на пероні
У найближчі місяці дотримуватися необхідної відстані людям доведеться не лише в приміщеннях. На станції метро у французькій Ніцці відбитки взуття вказують на те, де можна чекати на прибуття поїзда. Подібні приклади є в усьому світі. Однак це навряд чи допоможе уникнути скупчення людей під час посадки.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Односторонній рух також для пішоходів
Навіть на данських торгових вулицях люди повинні рухатися регульованими смугами. Як і у випадку з автомобільним та велосипедним рухом, в Ольборзі пішоходи повинні дотримуватися правої сторони. Це має допомогти уникнути занадто близьких контактів. Чи виявляться такі заходи успішними? Сумнівно, принаймні на перший погляд.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Життя у пляшці
У густонаселеному Гонконзі можна зустріти людей із розрізаною пластиковою пляшкою на обличчі. Таким чином окрім соціального дистанціювання, вони захищають себе ще й від вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Очевидно, що це не найзручніший захисний винахід, проте, принаймні, дешевий.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Дверна ручка: перезавантаження
Дотримуватися відстані - це одне, уникати інфекцій на поверхнях - зовсім інше. Тому багато людей використовують лікті чи рукави, щоб відчинити двері в лікарнях чи громадських туалетах, але це вдається лише умільцям. На думку винахідників, ця дверна ручка повинна вирішити дану проблему.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Третій зайвий
Навіть ті, кому вдалося дістатися до тихого місця не торкаючись дверної ручки, повинні перелаштовуватись. Комунальники вирішили забезпечити відстань між відвідувачами громадського туалету в Брюсселі, закривши окремі пісуари. Чому просто не використовувати виключно закриті кабінки, ймовірно, залишиться таємницею чоловічого туалету та його користувачів.
Автор: Штефані Геппнер