Вакцина на продаж. Хто в Україні щепиться від СOVID-19 найшвидше

Імунізація від COVID-19 в Україні за державною програмою ще не розпочалася, але дехто вже готується до комерційної реалізації вакцини. Хто буде вакцинований швидше - ті, хто має гроші, й працівники фірм чи групи ризику?