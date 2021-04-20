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Лекхім

Лекхім - українська група фармацевтичних компаній. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лекхім".

До складу групи фармацевтичних компаній "Лекхім" входять АТ "Лекхім" зі штаб-квартирою в Києві, АТ "Лекхім-Харків", що базується в Харкові, та ПрАТ "Технолог", яке розташоване в Умані. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи можливо в Україні виробляти вакцину від COVID-19?

Чи можливо в Україні виробляти вакцину від COVID-19? 20.04.2021

Світовий дефіцит вакцини від COVID-19 змушує деякі країни замислитись над налагодженням виробництва цих препаратів у себе. Чи можливо також в Україні оперативно налагодити виробництво вакцин проти коронавірусу?
МОЗ України зареєстрував китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac

МОЗ України зареєстрував китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac 10.03.2021

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав назав про реєстрацію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. Компанія "Лекхім" обіцяє доставити в Україну першу партію до 15 березня.
Китайську вакцину CoronaVac в Україну доставлять до 15 березня

Китайську вакцину CoronaVac в Україну доставлять до 15 березня 04.03.2021

Про це повідомив посередник - група фармкомпаній "Лекхім", яка представляє китайську компанію-виробника вакцини Sinovac і обіцяла поставку препарату ще у лютому.
Вакцина на продаж. Хто в Україні щепиться від СOVID-19 найшвидше

Вакцина на продаж. Хто в Україні щепиться від СOVID-19 найшвидше 27.01.2021

Імунізація від COVID-19 в Україні за державною програмою ще не розпочалася, але дехто вже готується до комерційної реалізації вакцини. Хто буде вакцинований швидше - ті, хто має гроші, й працівники фірм чи групи ризику?
Щеплення від COVID-19: чому Україна обрала китайську вакцину

Щеплення від COVID-19: чому Україна обрала китайську вакцину 12.01.2021

Україна планує розпочати щеплення від коронавірусу в лютому. Першим препаратом, який закуплять за державні кошти, стане вакцина китайської компанії Sinovac Biotech. Навколо цієї закупівлі вже спалахнула суперечка.
Україна отримає вакцину Sinovac упродовж 30 днів після реєстрації - Степанов

Україна отримає вакцину Sinovac упродовж 30 днів після реєстрації - Степанов 31.12.2020

Упродовж 30 днів після реєстрації Україна має отримати 700 тисяч доз вакцини Sinovac, повідомив Максим Степанов. Це - поки єдина угода на постачання в Україну вакцини від коронавірусу.
Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини Sinovac з Китаю

Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини Sinovac з Китаю 30.12.2020

МОЗ України уклало контракт на постачання в Україну китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac Biotech, заявили в Офісі президента України.
МОЗ затвердило перелік ліків, вартість яких підлягає відшкодуванню

МОЗ затвердило перелік ліків, вартість яких підлягає відшкодуванню 04.04.2017

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало список лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню.