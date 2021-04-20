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Лекхім - українська група фармацевтичних компаній. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лекхім".
До складу групи фармацевтичних компаній "Лекхім" входять АТ "Лекхім" зі штаб-квартирою в Києві, АТ "Лекхім-Харків", що базується в Харкові, та ПрАТ "Технолог", яке розташоване в Умані. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.