Щеплення від COVID-19: чому Україна обрала китайську вакцину

Україна планує розпочати щеплення від коронавірусу в лютому. Першим препаратом, який закуплять за державні кошти, стане вакцина китайської компанії Sinovac Biotech. Навколо цієї закупівлі вже спалахнула суперечка.

У той час, коли у країнах Заходу вже розпочали процес щеплення населення від COVID-19, українське міністерство охорони здоров'я (МОЗ) лише заключає перші контракти на поставку вакцини проти коронавірусу. Наразі єдиним виробником, з яким вдалося домовитися урядовцям, стала китайська компанія Sinovac Biotech. Розроблена нею вакцина перебуває на завершальній третій фазі клінічних випробувань. Зареєстрована в Україні вона буде лише після успішного завершення цієї фази. У цьому випадку уряд закупить у неї 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac за ціною 504 гривні (17,85 доларів) за дозу. Перші 700 тисяч доз очікують у лютому, тоді ж і планують розпочати масову імунізацію груп ризику. Закупівельна політика держави стосовно вакцин наштовхнулася на шквал критики в Україні. DW з'ясовувала подробиці.

Особливості китайської вакцини

Китайська вакцина CoronaVac, яку вирішила закупити Україна, належить до так званих інактивованих. Вірус вирощують на клітинних культурах і хімічно інактивують. Коли вакцину вводять в організм, імунітет реагує не лише на спайковий білок, а на весь вірус. Китайська вакцина дієва одразу проти кількох штамів коронавірусу SARS-CoV-2, стверджує виробник. Для вироблення імунітету необхідні, як і в усіх інших вакцинах від "ковіду", дві дози.

Наразі триває третя фаза клінічних випробувань: у Туреччині, Бразилії та Індонезії. Перші дві фази отримали схвальні відгуки авторитетного медичного видання The Lancet. У дослідженні, опублікованому у листопаді 2020 року, згадується лише про один випадок гострої гіперчутливої реакції із проявом кропив'янки.

Перевага вакцини CoronaVac полягає в доволі невибагливих умовах для її транспортування та зберігання, а саме при температурі від +2 до +8 градусів Цельсія. Цей аргумент став важливим для України, яка не має достатніх логістичних потужностей, аби транспортувати та зберігати вакцини із суворішими температурними вимогами. Так, вакцину, розроблену німецькою компанією BioNtech та її американським партнером Pfizer, яка була першою зареєстрована в ЄС, необхідно зберігати при наднизькій температурі мінус 70 градусів Цельсія. Це серйозно ускладнює її застосування в Україні.

Можна було купити вакцину дешевше?

Як тільки стало відомо, що Україна купуватиме вакцину китайського виробника, в країні спалахнула суперечка навколо того, як саме відбувалась закупівля. Відповідно до українського законодавства, МОЗ може проводити закупівлі самостійно, через спеціально створене кілька років тому підприємство "Медзакупівлі" або через міжнародні організації.

У випадку з вакцинами від коронавірусу цим питанням займалися особисто в міністерстві, повідомив глава МОЗ Максим Степанов на одному із брифінгів. За його словами, перемовинами опікуються, окрім того, також безпосередньо президент Володимир Зеленський та міністерство закордонних справ. Степанов повідомив, що Україна веде переговори з топ-виробниками ще з травня і незабаром нібито мають бути підписані договори з низкою компаній. Назвати їх у МОЗ відмовляються, посилаючись на конфіденційну інформацію.

Поки що ж Україна має домовленість лише про закупівлю вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech. На закупівлю цього препарату спрямували понад 964 мільйона гривень із бюджету-2020.

Особливу увагу привертає до себе той факт, що МОЗ закуповуватиме вакцину не напряму у виробника, а через українського дистриб'ютора - фармацевтичне підприємство "Лекхім". За даними Офісу президента, ця компанія є єдиним уповноваженим представником китайського виробника в Україні. "Лекхім" повідомляла про співпрацю з Sinovac ще в липні 2020 року, тоді ж українське підприємство зробило заяву про те, що вони приступили до проєктування потужностей для виробництва вакцини проти коронавірусу і планують запустити таке виробництво у першому кварталі 2022 року.

"Медичні закупівлі": можна було дешевше

У той же час, у державному підприємстві "Медичні закупівлі", яке займалося фінальною частиною укладання договору, запевняють, що МОЗ фактично самостійно визначив постачальника. За словами директора "Медзакупівель" Арсена Жумаділова, Україна могла би зараз уже мати два контракти з різними виробниками, а також отримати щонайменше на один долар нижчу ціну від фінальної, якби переговорами займалося не МОЗ, а власне "Медичні закупівлі" - державна структура, яка створювалась для того, аби забезпечувати прозоре, якісне та своєчасне постачання медичних препаратів.

Конфронтація між міністерством охорони здоров'я та держпідприємством "Медичні закупівлі" розпочалася після приходу на міністерський пост Максима Степанова. На його думку, це підприємство неефективно проводить свою роботу та провалює оголошені тендери. "Медичні закупівлі" такі закиди спростовують, а критики зауважують, що міністерство прагне повернути собі усі важелі впливу на закупівельні процеси, як це відбувалося до реформи 2015 року. Так, виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України" Інна Іванченко, яка очолює Раду громадського контролю при Національній службі здоров'я, у розмові з DW нагадала про поширені в Україні в 2012-2014 корупційні схеми, коли міністерство охорони здоров'я очолювала Раїса Богатирьова. "У ручному режимі керівництвом МОЗу визначалися переможці тендерів. У переважній більшості випадків переможцями були компанії-прокладки", - зауважила Іванченко.

Іванченко також розкритикувала тривалість переговорів щодо закупівлі вакцини від коронавіурсу. "Якби Степанов справді проводив переговори з виробниками з травня, вакцина у нас уже була б і не одного виробника", - переконана Іванченко.

МОЗ: Посередник - вимога китайців

Закупівля вакцини через українського посередника була вимогою Sinovac Biotech, запевняє своєю чергою Максим Степанов. "Коли ми отримали цю інформацію, ми зверталися також у посольства, і нам було наголошено про довготривале співробітництво між компаніями "Sinovac" та "Лекхім", у тому числі й щодо майбутнього трансферту технологій виробництва вакцин на території України на потужностях компанії "Лекхім", - повідомив міністр у коментарі DW. За його словами, інші виробники вакцин, з якими Україна нині веде переговори, не висувають вимоги щодо закупівлі препаратів через українських посередників.

Тривалість же переговорів міністр охорони здоров'я України пояснює великим попитом на світовому ринку, а звинувачення від "Медзакупівель" називає "фантазіями". "Жодна угода в нас не зірвана", - констатує міністр.