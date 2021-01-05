Степанов хоче відсторонити держпідприємство від закупівлі вакцин

Міністерство охорони здоров'я України має намір змінити компанію-закупника вакцин для України, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в середу, 6 січня.

"Своїми постами Арсен Жумаділов (глава ДП "Медичні закупівлі України". - Ред.) дискредитує Україну перед міжнародною спільнотою. Також цим він почав погіршувати наші позиції в переговорах", - заявив Степанов, передає агентство "Інтерфакс-Україна". "Я думаю, що найближчим часом ми змінимо компанію, яка виконуватиме функції з закупівлі вакцин. Ми не можемо ризикувати забезпеченням вакцинами України", - додав міністр.

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Також Степанов заявив, що діяльність підприємства в 2020 році була неефективною. "У 2020 році МОЗ доручило ДП "МЗУ" здійснити закупівлі за 483 позиціями лікзасобів. Отримано все було в червні-вересні 2020 року, станом на 31 грудня тендери за 103 позиціями провалені. Це препарати з онкології, кардіозахворювань. МОЗ перестраховуватиметься і закуповуватиме лікзасоби з інших джерел", - сказав він.

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Крім того, міністр прокоментував заяву підприємства про блокування його роботи через незатвердження МОЗ тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік. Як повідомлялося, через відсутність фінансування держпідприємство не може приймати і розвозити товари, зокрема ліки та медвироби, закуплені за держпрограмами, а також засоби індивідуального захисту і товари, закуплені для протидії COVID-19.

"Щодо зупинення операційної діяльності ДП "МЗУ" через нібито припинення фінансування з боку МОЗ - це черговий фейк", - повідомив Степанов.

Конфлікт Степанова і Жумаділова

Нагадаємо, раніше генеральний директор державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив міністра охорони здоров'я Максима Степанова в затягуванні та зриві переговорів щодо закупівлі Україною вакцини від коронавірусу.

Жумаділов вказав, що 21 грудня Степанов на нараді в прем'єр-міністра Дениса Шмигаля повідомив, що країна в небезпеці через зрив переговорів із виробниками вакцин, оскільки ДП вимагає банківську гарантію на передоплату.

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Жумаділов підозрює, що міністр повідомив Шмигалю про передоплату як про загрозу зриву переговорів через можливе бажання усунути це підприємство від прямих переговорів.

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