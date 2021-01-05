 Степанов хоче відсторонити держпідприємство від закупівлі вакцин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2021

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Степанов хоче відсторонити держпідприємство від закупівлі вакцин

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов має намір відсторонити державне підприємство "Медичні закупівлі України" від закупівель вакцин проти коронавірусу.

Степанов хоче відсторонити держпідприємство від закупівлі вакцин

Степанов хоче відсторонити держпідприємство від закупівлі вакцин

Міністерство охорони здоров'я України має намір змінити компанію-закупника вакцин для України, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в середу, 6 січня.

"Своїми постами Арсен Жумаділов (глава ДП "Медичні закупівлі України". - Ред.) дискредитує Україну перед міжнародною спільнотою. Також цим він почав погіршувати наші позиції в переговорах", - заявив Степанов, передає агентство "Інтерфакс-Україна". "Я думаю, що найближчим часом ми змінимо компанію, яка виконуватиме функції з закупівлі вакцин. Ми не можемо ризикувати забезпеченням вакцинами України", - додав міністр.

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Також Степанов заявив, що діяльність підприємства в 2020 році була неефективною. "У 2020 році МОЗ доручило ДП "МЗУ" здійснити закупівлі за 483 позиціями лікзасобів. Отримано все було в червні-вересні 2020 року, станом на 31 грудня тендери за 103 позиціями провалені. Це препарати з онкології, кардіозахворювань. МОЗ перестраховуватиметься і закуповуватиме лікзасоби з інших джерел", - сказав він.

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Крім того, міністр прокоментував заяву підприємства про блокування його роботи через незатвердження МОЗ тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік. Як повідомлялося, через відсутність фінансування держпідприємство не може приймати і розвозити товари, зокрема ліки та медвироби, закуплені за держпрограмами, а також засоби індивідуального захисту і товари, закуплені для протидії COVID-19.

"Щодо зупинення операційної діяльності ДП "МЗУ" через нібито припинення фінансування з боку МОЗ - це черговий фейк", - повідомив Степанов.

Конфлікт Степанова і Жумаділова

Нагадаємо, раніше генеральний директор державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив міністра охорони здоров'я Максима Степанова в затягуванні та зриві переговорів щодо закупівлі Україною вакцини від коронавірусу.

Жумаділов вказав, що 21 грудня Степанов на нараді в прем'єр-міністра Дениса Шмигаля повідомив, що країна в небезпеці через зрив переговорів із виробниками вакцин, оскільки ДП вимагає банківську гарантію на передоплату.

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Жумаділов підозрює, що міністр повідомив Шмигалю про передоплату як про загрозу зриву переговорів через можливе бажання усунути це підприємство від прямих переговорів.

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  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

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  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

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    Автор: Інна Завгородня


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