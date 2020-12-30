 Коронавірус: в Україні очікують китайську вакцину найпізніше в березні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2021

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Коронавірус: в Україні очікують китайську вакцину найпізніше в березні

У МОЗ України очікують, що перша партія вакцини від коронавірусу компанії Sinovac становитиме 700 тисяч доз і буде доставлена наприкінці лютого - на початку березня.

Вакцина від коронавірусу від Sinovac Biotech

Перша партія вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech очікується в Україні наприкінці лютого - на початку березня. Про це у п'ятницю, 1 січня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Ідеться про партію вакцини обсягом у 700 тисяч доз повідомив він в ефірі "Громадського радіо".

За словами Ляшка, вакцина надійде через 30 днів з моменту її реєстрації в країні виробника або в країні з жорсткою регуляторною політикою.

Як повідомлялося, 30 грудня українське міністерство охорони здоров'я (МОЗ) підписало контракт з китайською компанією Sinovac Biotech (Китай) про закупівлю 1,913 мільйона доз вакцини від коронавірусу за ціною 504 гривні за дозу.

Натепер препарат Sinovac Biotech ще не завершив третю стадію клінічних випробувань: дослідження завершилися в Індонезії та Туреччини, проте ще немає результатів досліджень, що проводилися в Бразилії. Щодо цієї латиноамериканської країни попередні результати досліджень з цією вакциною очікуються 7 січня 2021 року, нагадує інформагенція "Українські новини".

Україні повернуть гроші в разі фіаско

Водночас Ляшко запевнив, що в разі невдачі під час фінальної стадії клінічних випробувань вакцини компанії Sinovac, Україні повернуть у повному обсязі заплачені за вакцину гроші.

"У разі, якщо вона (заключна стадія випробувань вакцини. - Ред.) не буде завершена до часу, який визначений в умовах контракту, то гроші повернуться до України на рахунки держпідприємства "Медичні закупівлі України". Всі ризики нівельовано", - запевнив Ляшко.

Розглядаються й вакцини інших виробників

Водночас заступник міністра охорони здоров'я запевнив, що Україна не збирається обмежуватися лише китайським виробником вакцини від коронавірусу. "Перемовини ведуться із багатьма виробниками вакцин, зокрема, мова йде про постачання вакцини AstraZeneca", - додав головний санлікар. Ляшко також зазначив, що люди, які не входять до групи першої черги щеплення від COVID-19, не зможуть поки що придбати вакцину.

"Вакцина буде для людей безоплатною, але коли вона з'явиться у вільному доступі на ринку - я не можу сказати. Наразі пріоритетом виробників вакцин є уряди країн, які скуповують вакцину, щоб забезпечити людей із групи ризику безоплатно", - пояснив він.

Постачання придбаних у компаній-виробників вакцин здійснюватимуть окремо від механізму COVAX, за яким Україні гарантовано отримання восьми мільйонів доз вакцини безкоштовно. Днями в Кабміні повідомили, що ведуть переговори про додаткову поставку ще восьми мільйонів доз у рамках цього механізму, передає "Громадське радіо".

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