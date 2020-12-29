Україна отримає вакцину Sinovac упродовж 30 днів після реєстрації - Степанов

Україна отримає вакцину китайської компанії Sinovac Biotech упродовж 30 днів після реєстрації засобу, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу в Києві у четвер, 31 грудня.

"Завдяки постачанню вакцини від компанії Sinovac Biotech ми отримаємо 1,913 мільйона доз вакцини від коронавірусної хвороби. Під час першого постачання в Україну прибуде 700 тисяч доз, їх ми отримаємо впродовж 30 днів після реєстрації вакцини або в країні-виробнику, або в інших країнах", - сказав Степанов, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". МОЗ визначив перелік відповідних країн, зауважив міністр.

За його словами, компанія має 7 січня оприлюднити результати клінічних досліджень у Бразилії. "Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70 відсотків. Переговори з виробником тривали з вересня 2020 року. Договір підписало українське фармпідприємство "Лекхім"", - зазначив Степанов.

За словами міністра, третю фазу клінічних випробувань провели у Бразилії, в Індонезії і Туреччині. Ефективність в Індонезії становить 97 відсотків, у Туреччині - 91 відсоток.

За рекомендацією Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), ефективність вакцин проти COVID-19 має перевищувати 50 відсотків.

Степанов додав, що всі вакцини, які закуповуються держкоштом, будуть безкоштовними для всіх громадян України.

Угода з Sinovac Biotech - поки єдина

За інформацією Степанова, відомство також перебуває на фінальній стадії підписання договорів з іншими компаніями-виробниками вакцин та має намір збільшити кількість вакцин, які Україна отримає від Глобального фонду доступу до вакцин проти COVID-19 COVAX.

Як повідомила на брифінгу 31 грудня заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, Україна у 2020 році закупила вакцину від COVID-19 на суму 964 мільйони гривень, а експрестести - на суму 989 мільйонів гривень. За її словами, "напередодні здійснили одну з перших закупівель вакцини на суму 964 мільйонів гривень". Йдеться саме про угоду з Sinovac Biotech.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що COVAX має безкоштовно передати Україні понад 8 мільйонів доз вакцини разом із шприцами для ін'єкцій.

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