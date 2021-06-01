Sinovac Biotech - китайське фармацевтичне підприємство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Sinovac Biotech".

Китайське фармацевтичне підприємство Sinovac Biotech спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу. В 2020 році Sinovac Biotech повідомило, що працює над створенням вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19. Згодом ця вакцина отримала назву CoronaVac. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.