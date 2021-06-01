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Sinovac Biotech

Sinovac Biotech - китайське фармацевтичне підприємство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Sinovac Biotech".

Китайське фармацевтичне підприємство Sinovac Biotech спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу. В 2020 році Sinovac Biotech повідомило, що працює над створенням вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19. Згодом ця вакцина отримала назву CoronaVac. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech

ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech 01.06.2021

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала до застосування китайську вакцину від коронавірусу компанії Sinovac Biotech - CoronaVac. Це вже сьома вакцина, схвалена ВООЗ. CoronaVac використовують і в Україні.
У Києві, Львові та Одесі запрацювали центри масової вакцинації

У Києві, Львові та Одесі запрацювали центри масової вакцинації 29.05.2021

Щеплення від коронавірусу в центрах вакцинації роблять тим, хто записався через "Дію". Поки вакцинуватися там можна препаратом CoronaVac від Sinovac Biotech.
В Україну прибули ще 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac - Степанов

В Україну прибули ще 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac - Степанов 09.05.2021

Міністр охорони здоров'я України повідомив про прибуття в країну ще однієї партії вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
Нова партія вакцини Sinovac очікується на початку травня - Степанов

Нова партія вакцини Sinovac очікується на початку травня - Степанов 23.04.2021

У перших числах травня до України має надійти наступна партія в 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.
В Україні починаються щеплення китайською вакциною CoronаVac

В Україні починаються щеплення китайською вакциною CoronаVac 13.04.2021

Вакциною CoronаVac в Україні щеплюватимуть маломобільні групи населення, працівників критичної інфраструктури й спортсменів, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
У МОЗ України розповіли про плани вакцинації китайською CoronaVac

У МОЗ України розповіли про плани вакцинації китайською CoronaVac 26.03.2021

Вакциною CoronaVac щеплюватимуть в першу чергу маломобільну групу людей похилого віку та їхніх опікунів. До цієї категорії належать приблизно 40 тисяч людей. Поки Україна отримала 215 тисяч доз цієї вакцини.
В Україну прибула перша партія китайської вакцини від COVID-19

В Україну прибула перша партія китайської вакцини від COVID-19 25.03.2021

За даними глави МОЗ Максима Степанова, перша партія налічує 215 тисяч доз вакцини. Всього замовлено 1,9 мільйона доз.
МОЗ України зареєстрував китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac

МОЗ України зареєстрував китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac 10.03.2021

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав назав про реєстрацію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. Компанія "Лекхім" обіцяє доставити в Україну першу партію до 15 березня.
Китайську вакцину CoronaVac в Україну доставлять до 15 березня

Китайську вакцину CoronaVac в Україну доставлять до 15 березня 04.03.2021

Про це повідомив посередник - група фармкомпаній "Лекхім", яка представляє китайську компанію-виробника вакцини Sinovac і обіцяла поставку препарату ще у лютому.
Різні вакцини - різні технології: чим роблять щеплення від COVID (фото)

Різні вакцини - різні технології: чим роблять щеплення від COVID (фото) 17.02.2021

Глобальна кампанія вакцинації проти коронавірусу набирає обертів. У різних країнах створені вакцини, покликані зупинити пандемію COVID-19. Представляємо їх у фотогалереї DW.
Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу 17.02.2021

Глобальна кампанія вакцинації проти коронавірусу набирає обертів. У різних країнах створені вакцини, покликані зупинити пандемію COVID-19. Представляємо їх у фотогалереї DW.
Sinovac подала заявку на реєстрацію вакцини в Україні

Sinovac подала заявку на реєстрацію вакцини в Україні 11.02.2021

У компанії Sinovac Biotech почали процедуру реєстрації вакцини від коронавірусу в Україні, зазначають в українському міністерстві охорони здоров'я.
НАБУ почало розслідування закупівлі вакцини від коронавірусу

НАБУ почало розслідування закупівлі вакцини від коронавірусу 10.02.2021

У Раді громадського контролю НАБУ вказують на те, що йдеться про закупівлю вакцини компанії Sinovac Biotech через посередника. Справу відкрили ще 3 лютого.
COVID-19: у Китаї схвалили для широкого застосування вакцину Sinovac Biotech

COVID-19: у Китаї схвалили для широкого застосування вакцину Sinovac Biotech 06.02.2021

Ця вакцина отримала умовне схвалення. Це означає, що вона дозволена для вакцинації широкого загалу осіб, хоча остаточні дані за підсумками аналізу випробувань ще не отримані.
Коментар: Спершу молодь - нестандартна стратегія вакцинації в Індонезії

Коментар: Спершу молодь - нестандартна стратегія вакцинації в Індонезії 01.02.2021

Вакцинуючи спершу молодь, а не старших людей, як більшість країн світу, влада Індонезії хоче повернути країні економічне зростання. Та чи життя рідних - не зависока ціна для цього, запитує Віді Легово-Зіпперер.

Наскільки ефективними є китайські вакцини від COVID-19

Наскільки ефективними є китайські вакцини від COVID-19 29.01.2021

У Китаї розробили три вакцини проти коронавірусу. Одну з них - компанії Sinovac Biotech - вирішила закупити Україна. Але відкритих даних про результати досліджень китайських вакцин обмаль.
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