 В Україну прибули ще 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac - Степанов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2021

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Новини

В Україну прибули ще 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac - Степанов

Міністр охорони здоров'я України повідомив про прибуття в країну ще однієї партії вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Шприц із вакциною в руці у гумовій рукавичці на тлі напису SINOVAC на червоному тлі

Ще одна партія китайської вакцини CoronaVac обсягом 500 тисяч доз прибула в Україну у неділю, 9 травня. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech", - написав він.

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Понад 1,2 мільйона доз вакцини вже в Україні

За словами Степанова, Україна всього законтрактувала 1,9 мільйона доз цієї вакцини. При цьому понад 1,2 мільйона доз Київ вже отримав.

Вакцинація препаратом виробництва Sinovac Biotech розпочалася в Україні 13 квітня. До цього в країні використовувалася лише індійська вакцина від коронавірусу Covishield, яка є ліцензійним аналогом препарату AstraZeneca. 16 квітня в Україну в рамках механізму COVAX було доставлено першу партію 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer.

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Як раніше повідомляв Степанов, вакцину застосовують для щеплень маломобільних груп населення, соцпрацівників, педагогів, які братимуть участь у проведенні ЗНО, олімпійців, паралімпійців, які готуються до олімпіади в Токіо, членів Нацполіції, ЗСУ, працівників критичної інфраструктури.

Згідно з результатами клінічних випробувань у Бразилії, ефективність препарату CoronaVac в запобіганні інфікуванню коронавірусом - на рівні в 50,4 відсотка. Водночас, за даними самої компанії Sinovac Biotech, препарат запобігає тяжкому перебігу COVID-19 на 80 відсотків.

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    Автор: Андрій Гурков


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