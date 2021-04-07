Вакцинація від COVID-19: чи все в Україні відбувається за планом?

В Україні мають робити щонайменше 270 тисяч щеплень проти COVID-19 на добу, аби до кінця року вакцинувати хоча б 70 відсотків населення. Це визнає й сам міністр охорони здоров'я Максим Степанов, про що він повідомив на засіданні українського уряду 7 квітня. При цьому, за даними самого міністерства охорони здоров'я (МОЗ), за півтора місяці від початку вакцинації щеплення від коронавірусу зробили трохи більше ніж 320 тисячам українців.

Плани є, результату немає

В Україні є кілька документів, що визначають, як саме має проходити вакцинація проти COVID-19 та хто й де може зробити щеплення: торік у грудні МОЗ затвердило дорожню карту з впровадження вакцини від коронавірусної хвороби, в січні уряд затвердив календарний план вакцинації населення проти COVID-19 у 2021 році, а на початку квітня Рада нацбезпеки й оборони (РНБО) ухвалила рішення розробити в семиденний термін ще й Національний план вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19. Президент Володимир Зеленський своїм указом вже ввів у дію це рішення РНБО.

З огляду на всі ці рішення ексголова Центру громадського здоров'я, а нині старший викладач Школи охорони здоров'я Києво-Могилянської академії Володимир Курпіта говорить про "хаос державного управління". "У нас досі немає єдиного центру прийняття рішень щодо вакцинації від коронавірусу, - констатує Курпіта. - Спочатку по плану обіцяли вакцинувати всіх, тоді казали, що пріоритет окремим групам. По факту плани є, а тепер створюються ще й нові, але більшість людей як були невакциновані, так і лишаються".

На думку Курпіти, в Україні бракує ефективного менеджменту проведення вакцинальної кампанії. Як результат, ця кампанія розпочалася з запізненням. Перше щеплення від COVID-19 в Україні було зроблене лише 24 лютого, коли інші європейські країни вже активно вакцинували своїх громадян.

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Недовіра до вакцини та щеплення поза чергою

За поки що діючим планами МОЗ та уряду, перший етап вакцинації передбачав щеплення медпрацівників, мешканців інтернатів та будинків догляду за літніми людьми, учасників Операції об'єднаних сил. Відповідно до плану, перший етап закінчився 22 березня, але зі значним відставанням за кількістю щеплених.

"На першому етапі передбачалося що буде провакциновано 367 тисяч людей. Перший етап закінчився, і на той момент було щеплено від COVID загалом 113 тисяч людей. Це втричі менше. Звичайно, з такими темпами вакцинації ми будемо довго чекати завершення пандемії", - критикує лікар-епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін.

У МОЗ нарікають, що відставання від графіку вакцинацій обумовлене інформаційною кампанією, яка розгорнулася проти препарату CoviShield. Цю вакцину виготовляють в Індії за ліцензією британських розробників - Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZeneca. Багато хто з українців не хоче щеплюватися цією вакциною через недовіру до індійського препарату та - дуже рідкісні - побічні ефекти.

Аби зняти страхи серед населення, МОЗ розпочало інформаційну кампанію, вакцинуючи публічних осіб - співаків, громадських діячів, депутатів. Їх вакцинують поза чергою залишками препарату, які з'являються через те, що комусь, хто був у списку, з тієї чи іншої причини в конкретний день так і не зробили щеплення.

І це теж пішло не за планом - цю схему почали використовувати повсюдно всі, хто не належать до пріоритетних груп, що визначені у документах МОЗ. "У додатку "Дія" зареєструвалося більше 300 тисяч тих, хто бажає щепитися від COVID-19. Треба щеплювати в першу чергу саме цих людей, які хочуть. Це буде найкраща реклама, що вакцина безпечна", - вважає Александрін.

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Чи вистачить вакцини?

Але чи є достатня кількість вакцини в Україні, аби щепити всіх бажаючих? Нині в Україну завезли два препарати: вакцина індійського виробництва CoviShield та вакцина CoronaVac, що її виготовляє китайська компанія Sinovac Biotech.

Першу партію вакцини CoviShield у 500 тисяч доз доставили в Україну 23 лютого. Проте вже в кінці березня стало відомо, що Індія призупинила її експорт допоки не задовольнить попит на внутрішньому ринку. При цьому головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що другої дози вакцини вистачить на всіх, оскільки до травня, коли потрібно буде робити друге щеплення, вакцина буде.

Першу партію китайської вакцини CoronaVac привезли в Україну 25 березня: йдеться про 215 тисяч доз. Всього Україна замовила 1,9 мільйона доз цієї вакцини. Але поки що щеплення цією вакциною в країні не проводять. За словами Ляшка, вакцинація українців CoronaVac повинна початися 10 квітня - якщо до цього часу вона успішно пройде лабораторний контроль в Україні. Після цього вакциною CoronaVac почнуть щеплювати маломобільні групи населення похилого віку.

У перспективі Україна має отримати також вакцину, розроблену німецькою компанією BioNTech у співпраці з американським фармацевтичним велетнем Pfizer. 6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала контракт на поставку до кінця 2021 року 10 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer. Інших деталей щодо поставок цієї вакцини не повідомляється, окрім запевнент, що перша партія має надійти вже "найближчими місяцями".

Щоправда, в МОЗ уточнили, що контракт з BioNTech/Pfizer поки що рамковий. Швидко ця вакцина не прибуде в Україну, вважає генеральний директора ДП "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов. "Про що мова? Ймовірно, про документ типу Memorandum of understanding чи Term Sheet. У такому випадку це попередні домовленості, у межах яких не виникають зобов'язання. Це не договір купівлі-продажу чи закупівлі. Сторони домовились домовлятись далі", - пояснює Жумаділов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

На закупівлю вакцини бракує грошей

За словами Жумаділова, навіть за оптимістичними розрахунками для закупівлі 10 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer потрібно понад п'ять мільярдів гривень. Таких фінансових ресурсів не передбачено в державному бюджеті України, каже Жумаділов.

У МОЗ визнають, що фінансування на закупівлю вакцин справді бракує. На останньому засіданні уряду Максим Степанов звернувся до міністерства фінансів з проханням виділити додаткові кошти для закупівлі. "Коли формували бюджет на 2021 рік, ми пропонували виділити на це 15,1 мільярда гривень. З них отримали чотири мільярди й чітко визначили, що за потреби одразу буде знайдено відповідні кошти для закупівлі додаткових доз вакцин. За нашими підрахунками, ця потреба становить приблизно 6,5 мільярда гривень", - зазначив Степанов.