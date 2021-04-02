Зеленський планує вакцинувати від коронавірусу більшість дорослих до кінця року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо національного плану вакцинопрофілактики коронавірусу. Про це повідомляється на сайті глави держави у неділю, 4 квітня.

Кабінет міністрів у семиденний строк має розробити та затвердити національний план вакцинації. Зокрема, має бути встановлено мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень, визначено джерела та строки постачання вакцин та відповідальних за це осіб. Кінцевою метою цього плану є щеплення більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету.

Уряд також має активізувати переговори з виробниками вакцин та залучення міжнародної технічної допомоги. Міністерство охорони здоров'я повинне забезпечити постачання в Україну в максимально стислі строки необхідної кількості вакцин та доступ населення до вакцинації. Окрім того, міністерство закордонних справ має підвищити ефективність співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо постачання вакцин.

Станом на 3 квітня першу дозу вакцини проти коронавірусу в Україні отримали 290 566 людей, а другу - 2 людини.