Зеленський заявив про необхідність "паспортів вакцинації"

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість запровадження "паспортів вакцинації" в Україні. Про це він заявив у понеділок, 29 березня, на селекторній нараді, передає пресслужба президента України.

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"Ці "паспорти" вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем - тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70 відсотків дорослого населення щепленнями проти COVID-19", - зазначив президент.

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За словами міністра цифрової трансформації (Мінцифри) Михайла Федорова, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) та Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. "Це дасть змогу відображати "паспорти вакцинації", коли це буде необхідно", - зазначає пресслужба президента.

Як повідомлялося, протягом минулої доби в Україні було виявлено 8346 нових випадків інфікування коронавірусом. Того ж дня в країні 178 людей померли з діагнозом COVID-19, а також було госпіталізовано 3129 осіб. Про це в понеділок, 29 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на свой сторінці в соцмережі Facebook.

Тим часом за останню добу в Україні було вакциновано лише 1585 людей від коронавірусу. Всього ж в Україні з початку вакцинації щеплено 198 465 людей. Станом на 28 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 364 104 людини.

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