 Зеленський заявив про необхідність ″паспортів вакцинації″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2021

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Новини

Зеленський заявив про необхідність "паспортів вакцинації"

Володимир Зеленський хоче взяти приклад з інших країн і розробити "паспорти вакцинації" в Україні.

Володимир Зеленський (архівне фото)

Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість запровадження "паспортів вакцинації" в Україні. Про це він заявив у понеділок, 29 березня, на селекторній нараді, передає пресслужба президента України.

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"Ці "паспорти" вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем - тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70 відсотків дорослого населення щепленнями проти COVID-19", - зазначив президент.

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За словами міністра цифрової трансформації (Мінцифри) Михайла Федорова, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) та Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. "Це дасть змогу відображати "паспорти вакцинації", коли це буде необхідно", - зазначає пресслужба президента.

Як повідомлялося, протягом минулої доби в Україні було виявлено 8346 нових випадків інфікування коронавірусом. Того ж дня в країні 178 людей померли з діагнозом COVID-19, а також було госпіталізовано 3129 осіб. Про це в понеділок, 29 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на свой сторінці в соцмережі Facebook.

Тим часом за останню добу в Україні було вакциновано лише 1585 людей від коронавірусу. Всього ж в Україні з початку вакцинації щеплено 198 465 людей. Станом на 28 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 364 104 людини.

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Ізраїль запровадив "зелені паспорти" для тих, хто отримав щеплення (01.03.2021)

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  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

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    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

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    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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