 Зеленський і Нетаньяху обговорили подорожі з паспортами вакцинації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2021

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Новини

Зеленський і Нетаньяху обговорили подорожі з паспортами вакцинації

Поїздки між Україною та Ізраїлем можуть бути відновлені за "зеленими паспортами" вакцинації, заявив Зеленський. На думку Нетаньяху, взаємне визнання цих документів буде корисним для обох країн.

Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньяху (архівне фото)

Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньяху (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність розглянути питання про відновлення поїздок між Україною і Ізраїлем за "зеленими паспортами" вакцинації. Про це він заявив у п'ятницю, 12 березня, після телефонної розмови з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньяху. Такі парспорти наразі отримують жителі Ізраїлю, які пройшли два етапи вакцинації. 

Своєю чергою Нетаньяху зазначив, що взаємне визнання "зелених паспортів" буде корисним для економік обох країн, повідомляється на сайті Офісу українського президента.

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Зараз пасажирське авіасполучення між Ізраїлем та іншими країнами призупинено. Виняток становлять гуманітарні спецрейси. З 7 березня в Ізраїлі переходять до третього етапу зняття карантинних обмежень. Багато з обмежень будуть ослаблені для тих, у кого є так званий "зелений паспорт" - підтвердження того, що людина зробила щеплення проти коронавірусу двома дозами вакцини, і з дня останнього уколу пройшло щонайменше тиждень.

За даними "Інтерфаксу", Ізраїль відновлює міжнародний туризм з березня, а громадяни країни, які отримали "зелений паспорт", зможуть подорожувати без необхідності проходження карантину та здачі ПЛР-тесту перед вильотом і після посадки.

В Ізраїлі кампанія з вацинації від коронавірусу просувається  найшвидше у світі. У країні, де проживає понад дев'ять мільйонів людей, майже п'ятьом мільйонам зробили щеплення першою дозою вакцини, а понад 3,7 мільйона отримали вже дві дози.

В Україні поки що вакцинували лише 38 тисяч осіб.

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Ізраїль запровадив "зелені паспорти" для тих, хто отримав щеплення (01.03.2021)

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