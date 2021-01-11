 Степанов пообіцяв українцям паспорти вакцинації, як і в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2021

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Новини

Степанов пообіцяв українцям паспорти вакцинації, як і в ЄС

Українці отримуватимуть паспорти вакцинації від COVID-19 так само, як і жителі Європейського Союзу, запевняє глава МОЗ України Максим Степанов.

Степанов пообіцяв українцям паспорти вакцинації, як і в ЄС

Степанов пообіцяв українцям паспорти вакцинації, як і в ЄС

Масова вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому, і громадяни України будуть отримувати паспорти про проведення вакцинації від COVID-19 так само, як і громадяни Європейського Союзу. Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив у четвер, 14 січня, в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Він зазначив, що переговори з виробниками вакцин дозволять Україні отримати вакцину від коронавірусу в лютому. "Ми зробили серйозні кроки з країнами, які є виробниками цих вакцин. Я думаю, що в лютому, який настане вже через два тижні, ми дійсно почнемо масову вакцинацію в нашій країні", - заявив Степанов.

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"І все, що ви говорите про паспорти, про всі інші документи, які будуть отримувати громадяни Європейського Союзу, будуть отримувати так само і громадяни України", - додав глава МОЗ.

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