Степанов пообіцяв українцям паспорти вакцинації, як і в ЄС

Українці отримуватимуть паспорти вакцинації від COVID-19 так само, як і жителі Європейського Союзу, запевняє глава МОЗ України Максим Степанов.
Масова вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому, і громадяни України будуть отримувати паспорти про проведення вакцинації від COVID-19 так само, як і громадяни Європейського Союзу. Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив у четвер, 14 січня, в ефірі телеканалу "Україна 24".
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Він зазначив, що переговори з виробниками вакцин дозволять Україні отримати вакцину від коронавірусу в лютому. "Ми зробили серйозні кроки з країнами, які є виробниками цих вакцин. Я думаю, що в лютому, який настане вже через два тижні, ми дійсно почнемо масову вакцинацію в нашій країні", - заявив Степанов.
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"І все, що ви говорите про паспорти, про всі інші документи, які будуть отримувати громадяни Європейського Союзу, будуть отримувати так само і громадяни України", - додав глава МОЗ.
У ВООЗ виступають проти "паспортів імунітету", але попередньо підтримують ідею впровадження електронних сертифікатів про вакцинацію.
Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило розроблену компанією Moderna вакцину від коронавірусу. Використання схваленої вакцини ще має дозволити Єврокомісія.