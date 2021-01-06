 У ЄС схвалили вакцину від коронавірусу компанії Moderna | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2021

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Новини

У ЄС схвалили вакцину від коронавірусу компанії Moderna

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило розроблену компанією Moderna вакцину від коронавірусу. Використання схваленої вакцини ще має дозволити Єврокомісія.

Розроблена компанією Moderna вакцина від коронавірусу

Розроблена компанією Moderna вакцина від коронавірусу

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) у середу, 6 січня, схвалило допуск до застосування  в країнах ЄС вакцини виробництва компанії Moderna. "Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало дозволити випуск на ринок вакцини Moderna для запобігання коронавірусній інфекції COVID-19 у людей віком від 18 років", - йдеться в повідомленні, розміщеному в Twitter агентства. Тепер використання вакцини ще має дозволити Єврокомісія, проте експерти вважають цей крок формальним.

Отже, розробка Moderna скоріш за все стане другою вакциною, використання якої дозволено в ЄС. 21 грудня 2020 року Єврокомісія відразу після схвалення з боку EMA дозволила застосування в країнах Євросоюзу вакцини від коронавірусу спільного виробництва німецької компанії BioNTech та американської Pfizer. Уже 26 грудня цю вакцину було доставлено в країни-члени Євросоюзу, а вже на наступний день там почалася вакцинація.

Нагадаємо, що міністерство охорони здоров'я України минулого року уклало контракт на постачання до країни вакцини проти коронавірусу виробництва китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech. "Йдеться про закупівлю 1 913 316 доз за ціною 504 гривень за дозу", - повідомив 30 грудня Офіс президента України. Утім, ця вакцина ще не отримала дозвіл на застосування в Китаї. 

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