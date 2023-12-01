Залежність від соцмереж: як вона виникає і що робити

Усе більше людей проводить надто багато часу перед дисплеєм смартфонів. Суд у США розгляне першу скаргу проти власників соцмереж, таких як Facebook чи TikTok. Їх звинувачують в активному сприянні виникненню залежності.

Ой, ну що там? Тільки ще один пост! Не так цікаво? Тоді швидше скролимо далі, наступне напевно буде цікавішим. Той, хто користується X, Facebook або TikTok, знає цей імпульс - і "просто разок глянути" швидко перетворюється на одну-дві години "залипання". Соціальні мережі супроводжують нас повсюдно. На смартфоні або комп'ютері, під час роботи чи у вільний час ми чатимося, постимо або споживаємо контент, запропонований іншими.

Однак у цього є й темний бік. Адже кількість тих, хто проводить у соцмережах забагато часу, постійно зростає. Лише в Німеччині понад шість відсотків дітей та підлітків вважаються медіазалежними. За даними дослідження, опублікованого компанією медичного страхування DAK навесні 2023 року, від цього потерпають понад 600 000 хлопчиків та дівчаток. Тоді як у випадках понад двох мільйонів дітей та підлітків споживання медіаконтенту є "проблемним", зазначається в дослідженні. Вони проводять перед екраном від трьох до чотирьох годин на день - значно більше, ніж до пандемії COVID-19.

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Корисно чи шкідливо?

Тож соціальні мережі - абсолютне зло? "Їхня роль щонайменше амбівалентна, - говорить Тобіас Дінлін (Tobias Dienlin), професор інтерактивної комунікації у Віденському університеті. - Існує дуже багато несуттєвого контенту, але є й корисні дописи. До того ж соцмережі можна по-різному використовувати: можна пасивно споживати, а можна активно користуватися, аби спілкуватися між собою і підтримувати стосунки". На його думку, поки все це відбувається в розумних межах, усе гаразд. Лише надмірне користування стає проблемою для деяких користувачів, додає Дінлін.

За словами експерта, офіційно визнаного медичного діагнозу на позначення залежності від соціальних мереж ще не існує. "Але лише те, що такого діагнозу не існує, не означає, що немає самого явища", - зазначає професор Дінлін. Якщо ж користування медіа стає настільки надмірним, що не вистачає часу для інших, важливих справ, якщо користувач сам хоче зменшити час, який він проводить у соцмережах, але більше не може думати ні про що інше, якщо споживання медіаконтенту негативно впливає на соціальні контакти, тоді можна говорити про залежність, констатує медіапсихолог.

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Привабливий алгоритм

Більшість соцмереж працюють за принципом короткострокових стимулів і винагород. Лайки та емодзі підтверджують позитивну самооцінку, а якщо один контент вам не подобається, ви швидко переходите до наступного. "Саме запровадження можливості нескінченно скролити призвело до того, що дочитати до кінця стало неможливо, тому що надходить все новий і новий контент, - пояснює Тобіас Дінлін. - Цей фактор, звичайно, сприяє виникненню залежності, тому що для відривання від екрана потрібно зробити зусилля. Коли я дочитую до кінця книжку, вона закінчується. Телепрограми також добігають кінця, але онлайн усе не так".

Рано чи пізно його можна дочитати до кінця: семирічна дитина перед коміксом Фото: Lehtikuva Heikki Saukkomaa/dpa/picture alliance

Алгоритми багатьох соцмереж до того ж забезпечують те, що ми як користувачі отримуємо контент, який дедалі більше відповідає нашим інтересам. Через це вчасно припинити його споживання стає ще важче.

Особливо схильними до медіазалежності є люди, які мають проблеми й в інших сферах. "Тим, хто вже має розлад контролю імпульсів або кому й так важко організувати своє повсякденне життя, зробити це у соціальних мережах ще складніше", - говорить Дінлін. А для самотніх людей, аутсайдерів або хворих на депресію надмірне споживання медіа може бути бажаною втечею від реальності: "Тому що ми можемо таким чином регулювати свій настрій і завершувати неприємні ситуації, - пояснює науковець. - Коли мені нудно, коли я перевантажений, коли мені соромно, коли я звинувачую себе і при цьому беру до рук свій мобільний і користуюся соцмережами, усе це зникає. Тієї ж миті".

Водночас надмірне споживання медіа може навіть загострювати наявні психічні захворювання на кшталт депресії або розладу харчової поведінки - наприклад, якщо хтось активно шукає відповідний контент, який потім ще й частіше з'являється завдяки навчальному алгоритму соцмереж.

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Колективний позов проти технологічних концернів у США

Тим часом у США кілька сотень родин подали колективний позов проти чотирьох найбільший світових технологічних концернів. Вони закидають Meta - материнському концерну Facebook, власнику китайського TikTok ByteDance, концерну Alphabet, якому належить YouTube, а також компанії Snap, якій належить месенджер Snapchat, що ті не лише сприймають медіазалежність їхніх дітей як належне, а й активно її заохочують. До позову приєдналися кілька шкільних округів США. Серед іншого, позивачі звинувачують компанії в тому, що ті не запровадили надійної перевірки віку, а наявні механізми контролю для батьків є недостатніми. Окрім того, у позові зазначається, що користувачам невиправдано складно видаляти вже створені акаунти в соцмережах.

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Тривалий час було незрозуміло, чи відбудеться судовий розгляд узагалі. Технологічні компанії відкидали всі звинувачення як безпідставні. Однак у середині листопада федеральна суддя США постановила, що позов приймуть до розгляду.

Діти зі сматрфонами на шкільному подвір'ї під час перерви Фото: Lev Dolgachov/Zoonar/picture alliance

Медіапсихолог Тобіас Дінлін вважає, що відповідальність за виникнення залежності лежить як на користувачах, так і на технологічних компаніях. "Якщо концерни роблять свої послуги привабливішими, що є принципом і метою кожної орієнтованої на отримання прибутку компанії, вони автоматично сприяють фактору залежності". На його думку, разом з оптимізацією технологій концерни мають інвестувати і в навчання користувачів та допомогу їм.

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Стратегія запобігання залежності

Аби запобігти виникненню залежності, потрібно постійно критично оцінювати користування соцмережами - як власне, так і своїх дітей, зазначає експерт. "Обговоріть це разом у родині й попрактикуйте некористування, не кажучи одразу: "Соціальні мережі - це суцільне лайно".

Експерт також радить обмежити час користування медіа та справді у фізичному сенсі відкладати мобільний телефон подалі на певний час. А ще необхідно заново вивчити, які альтернативи смартфону існують, додає медіапсихолог. До таких альтернатив він відносить рух, спорт, хобі, друзів та волонтерство. "Неправильно думати, що коли ви почуваєтеся кепсько, то винними в цьому є в першу чергу соцмережі. Зависання перед смартфоном часто є проявом іншої, глибшої проблеми, яка, своєю чергою, може породити нові", - вважає Тобіас Дінлін. Визнання цього факту, на його думку, часто є першим кроком до подолання залежності від смартфону.