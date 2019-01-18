Діти-інфлюенсери: коли слава у соцмережах приходить у дитинстві

Вони грають з новими іграшками, танцюють, малюють, приміряють обновки перед об'єктивом батьківського смартфона і діляться, так само, як і їхні дорослі кумири Bibi, Dagi Bee або Julienco, фотографіями і своєю думкою з величезною аудиторією YouTube-каналу, Instagram & Co. Безневинна дитяча розвага? Чи все ж таки серйозна праця? Німецька громадська організація допомоги дітям і підліткам (Deutsches Kinderhilfswerk, DKHW) закликає переглянути параграфи закону про охорону праці неповнолітніх.

За словами президента DKHW Томаса Крюґера (Thomas Krüger), участь в зйомках, що включають (нехай навіть і приховану) рекламу товарів, вважається працею. Дитяча праця в Німеччині заборонена, наголосив він в інтерв'ю інформагенції dpa. Крім того, кадри, які супроводжують дітей у ванній, на прийомі до лікаря або в басейні, є просто неприпустимими. Це, на думку Томаса Крюґера, є грубим вторгненням у приватне життя неповнолітнього. Не можна допустити, щоб комерційний аспект замінив турботу про добробут дитини, наполягає він, посилаючись на ухвалену 20 листопада 1989 року Конвенцію ООН про права дитини.

Безхмарне дитинство чи трудові будні?

Діти з величезним інтересом дивляться відеоролики, на яких їхні однолітки розповідають про те, що і як відбувається в їхньому житті. Згідно з результатами актуального дослідження, проведеного берлінською маркетинговою платформою Influry, понад третина опитаних підлітків у віці від 14 до 17 років стежать за новинками в світі моди, техніки, музики або кіно на каналах своїх фаворитів-інфлюенсерів. Й найбільш авторитетними для юних користувачів є їхні однолітки.

"Відео, в яких діти показують, як вони доглядають, наприклад, за своїми улюбленцями (кроликами, морськими свинками), святкують день народження, грають в саду або розповідають про похід в зоопарк - прекрасна можливість поділитися з однолітками власними враженнями, переживаннями", - вважає психологиня з Кельна Фрідеріке Левен (Friederike Leven). Але і тут необхідно стежити за тим, щоб кадри з життя не відрізнялися зайвою відвертістю, попереджає вона. "Краще перестрахуватися, ділитися далеко не кожною фотографією або відео, ніж потім шкодувати про ненароком поданий привід для мобінгу в школі", - наголошує психологиня і мати 17-річного сина в інтерв'ю DW.

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Допоки в об'єктиві лише дитина, протиріч не виникає. "Але чи це гра, коли малюки показують свої брендові обновки в Instagram?" - сумнівається Фрідеріке Левен. Щойно в центрі того, що відбувається, опиняється не інтерес до дитини, а комерційний аспект, гра може перетворитися на справжню роботу, впевнена психологиня.

Члени громадської організації Deutsches Kinderhilfswerk вважають, що тут мова йде про нову форму дитячої праці. "Необхідно конкретизувати, що всі діючі правила, які стосуються залучення до праці дітей і підлітків, включають і сферу інтернету", - наголошує прессекретар DKHW Уве Камп (Uwe Kamp) в інтерв'ю dpa.

Чи можуть діти працювати перед камерою?

Найпопулярніші німецькі діти-зірки інтернету, звичайно, вже давно відомі широкому загалові - це, зокрема, YouTube-канали Mileys Welt, Alles Ava, Mavie Noelle, Diana zur Löwen. За камерами, що знімають неповнолітніх зірок соцмереж, стоять їхні батьки: вони відповідають за технічну і, якщо мова йде про рекламу, комерційну сторону такого "сімейного бізнесу". Сімейного, оскільки в деяких сім'ях це є єдиним джерелом доходу.

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Відповідно до трудового законодавства Німеччини, працювати діти можуть з 13 років, але лише як виняток. Дітям молодше 13 років дозволяється, наприклад, зніматися в кіно, тільки під суворим наглядом і при дотриманні головного правила: робота не повинна наражати на небезпеку здоров'я дітей і підлітків або заважати їхньому навчанню, пояснює Уве Камп.

Стояти перед камерою в цьому юному віці можна лише по три години на день. Мілі Генле (Miley Henle) з баварського Герстгофена любить брати участь в зйомках, розповідаючи про те, які іграшки їй подобаються, як їй смакує новий сорт морозива, запевняють її батьки. Вони й уявити собі не можуть, щоб Мілі все це робила під примусом. Захоплення доньки пішло на користь всій родині, стверджує батько дівчинки в інтерв'ю dpa. Його аргумент: тепер, коли він і його дружина залишили свою колишню роботу, розрахувалися з боргами, їм легше планувати будні і дозвілля, вони завжди поруч з дітьми, майбутнє яких, знову-таки, забезпечено фінансово.

Утім, Уве Камп застерігає і просить батьків задуматися про охорону здоров'я та особисті свободи дитини, коли хобі переростає у сімейний бізнес.