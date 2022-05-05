Соціальні мережі

Які побічні ефекти мають щеплення від COVID-19? Фактчек DW

Через рік від початку вакцинації від коронавірусу в ЄС соцмережі, як і раніше, сповнені чуток про тяжкі наслідки щеплень. Але цифри вказують на зовсім інше. DW - з аналізом наявних даних.