Соціальні мережі

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Рейтинги Володимира Зеленського сягнули небачених висот, відколи розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Українського президента також підтримують за кордоном. Як Зеленському вдалося знову опинитися на піку популярності і як піар-успіх президента допомагає державі протистояти РФ?