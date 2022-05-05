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Соціальні мережі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "соцмережі".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Україна карає колаборантів (05.05.2022) 05.05.2022

В Україні активно розшукують ймовірних колаборантів, які співпрацюють із російськими військами чи підтримують дії армії РФ у соцмережах. Лише у Харківській області затримано вже близько 400 підозрюваних. Відео з Харкова.
Маск думає зробити Twitter платним для держорганів і компаній

Маск думає зробити Twitter платним для держорганів і компаній 04.05.2022

Користування соцмережею Twitter може стати платним для держорганів та комерційних користувачів, повідомив бізнесмен-візіонер Ілон Маск. Для звичайних користувачів ця онлайн-платформа й надалі буде безкоштовною.
Коментар: Чи перетворить Ілон Маск Twitter у фейкомет?

Коментар: Чи перетворить Ілон Маск Twitter у фейкомет? 27.04.2022

Правила Ілону Маску не до душі. Тож не виключено, що отримавши контроль за однією із провідних платформ для спілкування у сучасному світі, він може накоїти чимало біди, застерігає Кароліна Чимой.

Від шоумена до головнокомандувача: феномен Зеленського (19.04.2022) 19.04.2022

Рейтинги Володимира Зеленського сягнули небачених висот, відколи розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Українського президента також підтримують за кордоном. Як Зеленському вдалося знову опинитися на піку популярності і як піар-успіх президента допомагає державі протистояти РФ?
В Росії оголосили про запуск власної соцмережі Rossgram

В Росії оголосили про запуск власної соцмережі Rossgram 28.03.2022

Соціальна мережа Rossgram має замінити Instagram, який у Росії визнали екстремістським і заборонили. Втім соцмережа не запрацювала тоді, коли очікували, повідомляють ЗМІ.

Інформаційна війна: як Україна виграє проти Росії? (24.03.2022) 24.03.2022

З вторгненням Росії в Україну розпочалася ще одна війна - інформаційна. На тлі пропаганди Кремля українці набагато краще працюють із соціальними мережами та західними ЗМІ, переконані німецькі експерти.

Instagram заблокували в Росії

Instagram заблокували в Росії 14.03.2022

Про намір заблокувати Instagram російська влада заявила 11 березня через рішення керівництва соцмережі дозволити публікацію закликів до насильства щодо військових РФ в Україні.

Меми, які підбадьорюють під час війни (02.03.2022) 02.03.2022

Українці у соцмережах не втрачають гумору і креативності навіть під час війни. Інтернетом ширяться тисячі мемів і відео про недолугість окупанта і завзяття українців. Дивіться добірку DW.

Фактчек: 5 фейків про війну в Україні (01.03.2022) 01.03.2022

Відтоді як Росія напала на Україну, тисячі фото і відео з полю бою заполонили інтернет. Але далеко не весь контент достовірний. Фейк-мейкери видають бажане за дійсність. Дивіться самі!
Влада Росії частково обмежила доступ до Facebook

Влада Росії частково обмежила доступ до Facebook 25.02.2022

Російська Генпрокуратура визнала соцмережі причетними до "порушення прав та свобод громадян РФ". Meta відкинула претензії з боку Роскомнагляду.
Які побічні ефекти мають щеплення від COVID-19? Фактчек DW

Які побічні ефекти мають щеплення від COVID-19? Фактчек DW 07.02.2022

Через рік від початку вакцинації від коронавірусу в ЄС соцмережі, як і раніше, сповнені чуток про тяжкі наслідки щеплень. Але цифри вказують на зовсім інше. DW - з аналізом наявних даних.
Meta втратила 200 мільярдів доларів через відтік молоді в інші соцмережі

Meta втратила 200 мільярдів доларів через відтік молоді в інші соцмережі 04.02.2022

Зниження кількості щоденних користувачів Facebook призвело до падіння акцій материнської компанії Meta за день на понад 20 відсотків.

Боротьба з ненавистю у мережі - Німеччина запроваджує нові правила

Боротьба з ненавистю у мережі - Німеччина запроваджує нові правила 01.02.2022

З лютого у Німеччині розпочне роботу нова структура, яка займатиметься хейтерами у соцмережах. Це один із заходів, спрямованих на боротьбу з тими, хто віртуально поширює ненависть та образи.

У Могильові білоруський політв'язень наклав на себе руки

У Могильові білоруський політв'язень наклав на себе руки 06.01.2022

Засуджений до двох років обмеження волі Дмитро Дудойть зістрибнув з мосту, повертаючись до виправної установи без супроводу. Його засудили за образу силовика у соцмережі.
Чоловіки та жінки брешуть у соцмережах по-різному? Що з'ясували вчені

Чоловіки та жінки брешуть у соцмережах по-різному? Що з'ясували вчені 04.01.2022

Жінки обманюють у соцмережах частіше, ніж чоловіки, а жителі розвинутих країн - рідше, ніж ті, хто живе в умовах нестабільної економіки. Про це і не тільки читайте в інтерв'ю DW з експерткою Дарією Колесник.

Військовий облік для жінок: привід для паніки чи виправданий крок? (відео)

Військовий облік для жінок: привід для паніки чи виправданий крок? (відео) 04.01.2022

Інформація про те, що жінкам багатьох професій в Україні доведеться ставати на обов'язковий військовий облік, сколихнула українські соцмережі. DW з'ясувала, як це працюватиме.
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