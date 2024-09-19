Нові докази використання Кремлем дезінформації як зброї

Нове розслідування стосується двох афілійованих з Кремлем фірм у Москві. Підозрюють, що вони систематично і масштабно розробляли широкі кампанії з дезінформації виборців у США, Німеччині, Франції, Україні та Ізраїлі. Про це свідчать результати роботи американського ФБР, Баварського відомства з охорони конституції в Німеччині та журналістського розслідування.

У своєму звіті Баварське відомство підсумовує це так: "Широкомасштабна кампанія має на меті посіяти сумніви щодо ліберальних демократичних цінностей шляхом поширення зумисної дезінформації та проросійських наративів серед західного суспільства".

Контакти з Кремлем і операція "Двійник"

Американське ФБР розслідувало діяльність двох фірм - STRUCTURA і SDA. Очевидно, вони обидві, причетні до створення пропагандистських веб-сайтів, підтримуючи тісні зв'язки з адміністрацією президента Росії Володимира Путіна. Створені ними підставні сайти за структурою та дизайном дуже схожі на сторінки справжніх медіа.

Цей підхід до фальшування інформації дослідники назвали кампанією "Двійник". Контент цих фейкових сторінок складається з проросійської пропаганди та дезінформації, яка поширюється також так званими ботами та через спеціально створені облікові записи в соціальних мережах. Лише в Німеччині кампанія охопила близько 750 тисяч користувачів.

На слід російських дезінформаторів розслідувачі вийшли завдяки різним сигналам. Відомство з охорони конституції у Баварії повідомляє, що облікові записи, які використовувалися для поширення пропаганди, були активні в звичайний робочий час у російському часовому поясі. На російські офіційна свята, однак, активності майже не було помічено. Активність здійснювалася через IP-адреси російських сисадмінів. IP-адреси дозволяють професіоналам ідентифікувати відправника та одержувача даних.

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Кампанії з ретельним плануванням

За даними Баварського відомства з охорони конституції, найбільш постраждала від цієї кампанії дезінформації саме Німеччина. У період з травня 2023 року по липень 2024 року було виготовлено та поширено 7983 фальшивки через соцмережі Facebook та X (колишній Twitter - Ред.), йдеться у звіті. Майже 30 відсотків з цього маніпулятивного контенту було націлено на Німеччину. Майже стільки ж прийшлося на Францію, а далі й на США. У звіті далі вказується: "Судовий аналіз, проведений Відомством з охорони конституції у Баварії, показав, що відповідальні за кампанію спочатку були зайняті тестами, редакційними варіантами та адаптацією робочих процесів. Станом на жовтень 2023 року робочий процес було вже фіналізовано". Відтоді показники запусків фейкових атак досягли нового максимуму.

Росія широко використовує соціальні мережі як Facebook для поширення фальшишвих і викривлених наративів, кажуть оглядачі Фото: picture-alliance/dpa/J. Büttner

Головна мета кампанії з дезінформації - навести на думку, що Росія не починала війну проти України, каже Філіп Зельгофф (Philipp Sälhoff) з берлінського аналітичного центру Polisphere. "Це центральний, дуже повторюваний наратив", - пояснює Зельгофф у бесіді з DW. Він є керівним директором консалтингової мережі, яка роками аналізує російську пропагандистську діяльність у соціальних мережах. Зельгофф веде далі: "Наратив загалом полягає в тому, що Росія насправді просто обороняється, що Україна, чи український уряд, або український народ є нацистами. Що ця війна - це лише маріонеткова війна "за дорученням" США та Заходу".

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Мета Москви: суспільний розкол

Кампанії Кремля з поширення дезінформації у Німеччині також, очевидно, торкаються тем, які можуть сприяти розколу в німецькому суспільстві, каже Зельгофф. "Наприклад, пов'язуючи міграцію і тероризм. Твердячи, що, наприклад, урядова коаліція соціал-демократів, Зелених і лібералів не дбає про інтереси населення і в деяких випадках навіть активно діє проти них".

Схоже, що прокремлівська пропаганда підтримує насамперед дві партії, які є надзвичайно суперечливими в Німеччині, зауважує Філіп Зельгофф. "Існує ціла екосистема прокремлівських акаунтів. І там простежується відносно чітка позиція щодо "Альтернативи для Німеччини" (АдН) і зараз також стосовно Союзу Сари Ваґенкнехт (ССВ). Ці партії чітко представляють як партії турботи, як партії миру, які дослухаються і захищають інтереси людей".

Російські фірми з поширення фальшивок, очевидно, визначили цілком конкретні цілі своєї роботи. Про це повідомляє колектив німецьких журналістів-розслідувачів з Süddeutsche Zeitung, WDR і NDR. Через витік даних їм вдалося отримати уявлення про роботу компанії SDA. Там містяться, зокрема, "ключові показники ефективності", або KPI, тобто визначені наперед цілі роботи.

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Пропаганда з визначеними цілями

SDA визначає ціль кампанії "Двійник" як "збільшення частки голосів, відданих за АдН, до 20 відсотків". Подальшу мету ця фірма визначає як "підвищення показника страху перед майбутнім (серед німців. - Ред.) до рівня 55 відсотків". Є також ознаки того, що SDA також дуже уважно стежить за окремими подіями, такими як демонстрації. Понад 35 протестних заходів у Німеччині, які відбулися восени 2022 року, були включені до списків моніторингу.

Партієць АдН Максиміліан Кра опинився у центрі скандалу Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Альтернативу для Німеччини" та Союз Сари Ваґенкнехт критикують за їхню дружню політику до Росії. Зокрема, багато діячів АдН вже привернули увагу через суперечливі контакти з російськими пропагандистськими ЗМІ. Двох головних кандидатів від АдН на виборах до Європарламенту критикували через їхні контакти з Росією. Депутата Європарламенту від АдН Максиміліана Кра (Maximilian Krah) навіть допитали у ФБР США, серед іншого, щодо платежів від проросійських активістів. А іншого партійця АдН Петра Бистрона (Petr Bystron) звинувачують в отриманні грошей від російської пропагандистської платформи.