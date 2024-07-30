Розвідка США: РФ активізувала зусилля з дезінформації

Росія й далі становить найбільшу загрозу, коли йдеться про поширення дезінформації щодо виборів, вважає американська розвідка. Там також фіксують, що подібні зусилля нарощує Іран, тоді як Китай діє обережно.

Кремль використовує несвідомих американців та російські комерційні компанії, що займаються піаром, щоб поширювати дезінформацію про президентські перегони в США. Про це, як повідомляє в понеділок, 30 липня, Associated Press, заявили високопоставлені представники розвідки США.

Бурхливі тижні у політичному житті США змусили Росію, Іран і Китай переглянути деякі деталі своєї пропагандистської програми. Але, за даними розвідки, незмінною залишається рішучість Росії, Китаю та Ірану заповнити інтернет неправдивими і підбурювальними заявами про американську демократію, щоб підірвати довіру до виборів.

"Американське суспільство повинне знати, що контент, який вони читають в інтернеті, особливо в соціальних мережах, може бути іноземною пропагандою, навіть якщо здається, що він походить від співвітчизників або зі Сполучених Штатів", - сказав представник Офісу директора національної розвідки на брифінгу для ЗМІ.

РФ - загроза №1

За даними розвідки, Росія й далі становить найбільшу загрозу, коли йдеться про дезінформацію щодо виборів. Водночас є ознаки того, що Іран розширює свої зусилля, а Китай у 2024 році діє обережно.

Групи, пов’язані з Кремлем, дедалі частіше наймають маркетингові та комунікаційні компанії, які знаходяться в Росії, щоб передати на аутсорс частину роботи зі створення цифрової пропаганди, замітаючи при цьому сліди. Дві такі компанії вже потрапили під березневі санкції США, зазначили у розвідці.

Така дезінформація може стосуватися кандидатів чи голосування, або питань, які вже є предметом дебатів у США, як-от імміграція, злочинність або війна в Секторі Гази.

Кінцева мета - змусити американців поширювати російську дезінформацію, не ставлячи під сумнів її походження, вважає розвідка.

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Фейкові сторінки ЗМІ та профілі в соцмережах

За словами чиновників, люди набагато частіше довіряють і поширюють інформацію, яка, на їхню думку, походить з внутрішніх джерел в країні. Підроблені вебсайти, створені для імітації американських ЗМІ, і створені за допомогою штучного інтелекту профілі в соціальних мережах - це лише два з методів, які використовує РФ.

За час перевиборчої кампанії 2024 року чиновники, які відстежують іноземну дезінформацію, видали вдвічі більше ніж у 2022 році попереджень політичним кандидатам, урядовим лідерам, виборчим службам та іншим особам, які стали мішенню іноземних груп.

Офіційні особи не розкрили, скільки попереджень було видано або хто їх отримав, але вказали, що ця тенденція відображає підвищений інтерес до президентських перегонів з боку опонентів Америки, а також посилені зусилля уряду з виявлення таких загроз і попередження про них.

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