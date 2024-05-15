Дослідження: Росія - головний поширювач дезінформації в ЄС

Росія є найбільшим розповсюджувачем дезінформації в Європейському Союзі, причому, з великим відривом від інших країн, що займаються подібними практиками. Про це повідомили чиновники ЄС на брифінгу в Брюсселі в середу, 15 травня, пославшись на результати досліджень зовнішньополітичної служби Євросоюзу у сфері дезінформації та іноземного втручання. У цьому контексті вони також згадали Китай, однак підкреслили, що головним актором у сфері маніпуляції інформацією та використання її як зброї на європейській території залишається РФ.

З 2015 року зовнішньополітична служба Євросоюзу зафіксувала 17 000 інцидентів прокремлівської дезінформації, пов'язаних із прокремлівськими діячами. Із цих інцидентів понад 1500 - у 2024 році. Водночас більша частина цього контенту - понад половину - була спрямована проти України і стосувалася її лідерів, ситуації в країні, внутрішньої та зовнішньої політики, уточнив у бесіді з DW один із чиновників.

Друга за величиною тематична категорія - вихваляння Росії, її лідерів, ситуації в країні та політики, а на третьому місці - антизахідний контент, кампанії з очорнення ЄС, його політиків і дезінформація про життя в країнах Євросоюзу (наприклад, "Європа замерзає без російського газу").

Названі випадки дезінформації - "лише верхівка айсберга"

Експерти вказують, що метою досліджень у ЄС не є виявлення максимальної кількості випадків дезінформації, тому названа ними кількість - це "лише верхівка айсберга". Як пояснили в Брюсселі, основна мета дослідників - аналіз дійових осіб, їхніх підходів і технік, а також виявлення систем і мереж, що стоять за ними. Наприклад, у рамках дослідження "Хибний фасад" було виявлено мережу пов'язаних з особами в Росії сайтів, які видавали себе за західні видання, а дослідження сайтів-двійників викрило "клоновані" інтернет-портали провідних західних видань з дещо зміненими веб-адресами, які поширювали маніпульований контент і дезінформацію. Таким чином відомі західні ЗМІ опосередковано стають учасниками цих дій, кажуть у ЄС.

"Ми бачимо зростання кількості та якості прокремлівських кампаній", - констатували чиновники. Вони відзначають різке збільшення масштабів подібної діяльності після 24 лютого 2022 року та окремий сплеск напередодні виборів до Європейського парламенту, які відбудуться в червні. У тому, що стосується дезінформації навколо виборів, "Росія залишається найпомітнішим гравцем", кажуть у Євросоюзі. Йдеться про цілеспрямовану скоординовану кампанію із залученням різних соціальних мереж, сайтів, що взаємодіють один з одним, використання подібних сайтів як джерел та інших видів діяльності.

Дезінформаційні кампанії грають на внутрішньому невдоволенні

Для створення контенту використовується внутрішнє невдоволення в країнах ЄС - це чиновники назвали головним викликом. За їхніми словами, найчастіше ці кампанії користуються наявними дебатами або конфліктами і розпалюють їх з метою нагнітання напруженості, посилення невдоволення і загострення дискусії. Іноді для цього береться правдива інформація, до якої додається один "фейковий" елемент, інколи факти перекручують, висмикують із контексту, або ж поширюють абсолютну брехню, розповідають експерти. Серед головних тем - Україна, війна Росії проти України, міграція, зміни клімату, ЛГБТК+, наративи про "еліти проти народу" і "традиційні цінності". При цьому тенденція така, що ці повідомлення підхоплюються політиками в країнах ЄС для внутрішніх цілей, наприклад, так було в Словаччині, повідомила одна з експертів.

Позитивним фактором чиновники ЄС назвали те, що вони не виявили ні скоординованої кампанії дезінформації в усьому Євросоюзі, ні масового маніпулювання інформацією напередодні виборів до Європарламенту. Однак з урахуванням втручання у вибори в США і Франції в 2010-х роках у Євросоюзі переконані, що подібні ризики зберігаються.