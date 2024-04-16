Пісторіус: Німеччина має бути стійкою до дезінформації РФ

За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, кампанії РФ з дезінформації потрібно розпізнавати на ранній стадії та публічно викривати. Німеччина має стати стійкішою до них, наголосив він.

Німеччині потрібно стати більш стійкою до російської дезінформації, заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус (Boris Pistorius) під час відвідування військового центру оперативного зв’язку в Майєні. За його словами, кампанії з дезінформації потрібно розпізнавати на ранній стадії та публічно викривати, передає агенція dpa.

"Ми повинні стати стійкими, загалом як держава і як суспільство", - сказав Пісторіус.

За словами міністра оборони Німеччини, Росія намагалася вплинути й на ухвалення політичних рішень у Німеччині. "Путін також хотів би, і це постійні зусилля, вбити клин між нами і нашими союзниками та розділити вільні західні суспільства", - сказав він. Мета Росії - послабити підтримку України та посіяти недовіру до НАТО, додав він.

Бельгія розслідуватиме імовірне втручання РФ у вибори в ЄС

Днями прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо оголосив про розслідування ймовірного втручання Росії у вибори в Європейський парламент, які відбудуться в червні. За його словами, бельгійська розвідка підтвердила існування мережі, яка намагається підірвати підтримку України з боку європейських партнерів.

За словами Де Кроо, розслідування встановило, що до членів Європарламенту зверталися та пропонували гроші за просування російської пропаганди. Утім, за його словами, підкуп готівкою відбувався не на території Бельгії. "Згідно з нашою розвідкою, цілі Москви дуже чіткі. Мета полягає в тому, щоб допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європейського парламенту та зміцнити певний проросійський наратив у цій інституції",- зазначив він.

Чехія викрила мережу впливу РФ в Європі на чолі з Медведчуком

Наприкінці березня Чехія заявила про викриття проросійської мережі впливу на чолі з колишнім нардепом України Віктором Медведчуком, одним з лідерів забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя", який водночас є й кумом президента РФ Володимира Путіна.

За даними чеської влади, для проведення "операцій" з метою порушення територіальної цілісності, суверенітету та свободи України Медведчук використовував зареєстрований в Чехії влітку 2023 року портал новин Voice of Europe.

Цей сайт використовувався "для фінансування співпраці з журналістами в багатьох країнах Європейського Союзу та прихованої підтримки окремих кандидатів на виборах до Європейського парламенту" в обмін на просування останніми зовнішньополітичні інтересів Росії.

За інформацією чеського видання Denik N і німецького журналу Der Spiegel, сайт публікував заклики політиків припинити допомогу Україні, а декому з них за це платили суми, що в окремих випадках покривають витрати на їхню передвиборну кампанію. Виплати отримували політики з Угорщини, Польщі, Франції, Бельгії, Нідерландів. Йшлося також про причетність німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".