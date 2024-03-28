Медведчук і Ko: Чехія викрила схему підкупу РФ політиків ЄС

Влада Чехії стверджує, що змогла розкрити схему поширення російської пропаганди в Європі та підкупу європейських політиків. Одночасно із заявами чеської влади деталі схеми 27 березня опублікували видання Der Spiegel та чеська газета Denik N. Уряд Німеччини також висловив своє занепокоєння викриттями з Праги.

"Фінансована Росією мережа впливу"

У центрі нового скандалу з підкупом європейських політиків опинився на перший погляд мало чим примітний інтернет-сайт новин Voice of Europe - voiceofeurope.com. Сьогодні сторінка уже не працює, але раніше її відвідувачі могли б не помітити нічого дивного, хіба що передруки з інших ЗМІ про політику, економіку, про різні неполітичні теми.

Однак коли журналісти німецького тижневика Der Spiegel придивилися прискіпливіше, то звернули увагу на те, що новини на сайті часто виглядають так, ніби написані штучним інтелектом, вихідний код сторінки створено з використанням кирилиці, а пошук по сторінці йде російською мовою. Могло привернути увагу і те, що на сайті можна було знайти багато інтерв'ю з європейськими політиками, насамперед із правопопулістських партій.

Чеській службі безпеки та інформації (BIS), за її власними даними, вдалося з'ясувати, що йдеться не просто про інтернет-сайт, а про діяльність фінансованої з Росії мережі впливу в Чехії. Допомогу чехам надавали, за інформацією Der Spiegel, ще кілька європейських розвідок. У центрі цієї мережі, переконана влада Чехії, стояв колишній лідер проросійської української партії "Опозиційна платформа-За життя" та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук. Проти Медведчука, якого в Україні звинуватили в держзраді, але пізніше під час обміну військовополоненими дали виїхати в Росію, влада Чехії 27 березня запровадила персональні санкції.

Віктор Медведчук (фото з архіву) Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

"Нам вдалося виявити активність у Чехії мережі впливу, що фінансується з Росії", - заявив 27 березня у Празі прем'єр-міністр країни Петр Фіала. Метою роботи цієї мережі Фіала назвав спроби вплинути на політику європейських країн на догоду Кремлю. Помічником Медведчука та фактичним керуючим сайту влада Чехії вважає українського продюсера Артема Марчевського, колишнього генпродюсера інформаційного телеканалу "112 Україна". Проти нього також були запроваджені санкції.

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Що робила мережа Voice of Europe?

На сайті voiceofeurope.com регулярно публікувалися заклики європейських політиків припинити допомогу Україні. Також, окрім публікацій, під егідою сайту проводилися різноманітні семінари та конференції, учасники яких поширювали проросійські позиції, зазначив у розмові з DW директор Празького інституту міжнародних відносин Ян Коварж. Декому з тих, хто публікувався на сайті або давав інтерв'ю, як стверджує чеська газета Denik N, за це платили гроші, в окремих випадках - такі, що можна порівняти з видатками на передвиборну агітацію на виборах до Європейського парламенту, які відбудуться у червні.

Як пише Der Spiegel, гроші передавалися готівкою при особистих зустрічах у Празі або за допомогою криптовалюти. Чеська газета Denik N повідомляє, що в "пулі" одержувачів були політики із шести країн - Німеччини, Бельгії, Франції, Угорщини, Нідерландів та Польщі. Чеське видання посилається на джерела у міністерстві закордонних справ Чехії.

Конкретних імен отримувачів коштів чеські журналісти не називають, однак зазначають, що, зокрема, на сайті були опубліковані інтерв'ю політиків правопопулістської німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - депутата Європарламенту Максиміліана Кра (Maximilian Krah), а також депутата Бундестагу Петра Бистрона (Petr Bystron). Кра, як мінімум, у минулому підтримував зв'язки з Медведчуком - був запрошений на його день народження і відвідував його у Києві після звинувачення у держзраді та взятті під домашній арешт.

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Конфісковані кошти, "незаконний вплив" на Європарламент

Звинувачення щодо підкупу європейських політиків на даний час не підкріплені свідченнями передачі грошей. Не зрозуміло також, у яких випадках політики отримували винагороду, а в яких - ні. Однак факт, що у цій справі фігурували незадекларовані кошти, побічно підтверджується фактами обшуків у Польщі, де перебуває один зі співвласників сайту. За даними інформаційної агенції dpa, 28 березня під час обшуку у Варшаві та у місті Тихи співробітники польської спецслужби ABW конфіскували 48 тисяч євро та 36 тисяч доларів. Проведення обшуків співробітники спецслужби пов'язали як безпосередньо зі справою Voice of Europe, так і зі звинуваченнями на адресу громадянина Польщі у шпигунстві на користь Росії.

Член АдН Максиміліан Кра (фото з архіву) Фото: Ronny Hartmann/AFP/Getty Images

Тим часом Максиміліан Кра на запитання Der Spiegel відкинув підозри у підкупі і заявив, що "звісно, не отримував грошей ні для себе, ні для партії", та й за готель у Празі заплатив, мовляв, сам. Бистрон на запит журналістів Der Spiegel не відповів. Кра та Бистрон мають перше та друге місця у списку АдН на виборах до Європарламенту.

Викриття фінансованої з Москви інтернет-сторінки Voice of Europe свідчить про "незаконний вплив" Росії на Європарламент, заявили в уряді Німеччини у відповідь на рішення Праги та на публікації у пресі. "Мережа використовувала політиків з кількох європейських країн і надавала в їхнє розпорядження значні кошти", - йдеться у заяві представника федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини.