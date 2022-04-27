Віктор Медведчук - український політик, юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Медведчук".

Віктор Медведчук за освітою є юристом. 1978 року він закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка. В радянські часи Віктор Медведчук працював адвокатом і як адвокат брав участь у процесах над літераторами-дисидентами Василем Стусом, Юрієм Литвином. З 2002 до 2005 року Віктор Медведчук очолював Адміністрацію президента України. З березня 2014 року його ім'я перебуває в санкційному списку США, зокрема, за надання фінансової, матеріальної та технічної підтримки режиму Віктора Януковича. Віктор Медведчук є кумом президента Росії Володимира Путіна. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.