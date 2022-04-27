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Віктор Медведчук

Віктор Медведчук - український політик, юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Медведчук".

Віктор Медведчук за освітою є юристом. 1978 року він закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка. В радянські часи Віктор Медведчук працював адвокатом і як адвокат брав участь у процесах над літераторами-дисидентами Василем Стусом, Юрієм Литвином. З 2002 до 2005 року Віктор Медведчук очолював Адміністрацію президента України. З березня 2014 року його ім'я перебуває в санкційному списку США, зокрема, за надання фінансової, матеріальної та технічної підтримки режиму Віктора Януковича. Віктор Медведчук є кумом президента Росії Володимира Путіна. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука і Козака на Львівщині

ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука і Козака на Львівщині 27.04.2022

Слідчі дії відбуваються у квартирах та підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука.

Зеленський: Зволікання з наданням зброї дозволяє РФ вбити більше українців

Зеленський: Зволікання з наданням зброї дозволяє РФ вбити більше українців 19.04.2022

Якщо Україна отримає зараз ту зброю, яку деякі партнери планують передати найближчими тижнями, це дозволить врятувати життя тисяч людей, наголосив Володимир Зеленський.
Медведчук просить Путіна та Зеленського обміняти його на маріупольців

Медведчук просить Путіна та Зеленського обміняти його на маріупольців 18.04.2022

Затриманий напередодні нардеп, якого в Україні підозрюють у держзраді, пропонує Путіну та Зеленському обміняти його на захисників Маріуполя та цивільних людей.

Віктора Медведчука суд взяв під варту

Віктора Медведчука суд взяв під варту 16.04.2022

Альтернативи у вигляді застави рішення райсуду Львова для народного депутата від ОПЗЖ не передбачає. Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді.
Коментар: Затримання Медведчука - судити не можна обміняти

Коментар: Затримання Медведчука - судити не можна обміняти 14.04.2022

Кума Путіна Віктора Медведчука, якого затримали, коли він намагався втекти до РФ через Придністров'я, чекає в'язниця або обмін. І забуття - і в тому, і в іншому випадку, вважає Сергій Руденко.
Зеленський: Гарячкова активність армії РФ свідчить про невпевненість

Зеленський: Гарячкова активність армії РФ свідчить про невпевненість 13.04.2022

49-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями середи, 13 квітня.
У СБУ розповіли деталі спецоперації із затримання Медведчука

У СБУ розповіли деталі спецоперації із затримання Медведчука 13.04.2022

За даними глави СБУ, ФСБ Росії намагалась вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом до Москви. Втім, українським правоохоронцям вдалося затримати нардепа-втікача на виїзді з Київщини.

Зеленський пропонує РФ обміняти Медведчука на полонених українців

Зеленський пропонує РФ обміняти Медведчука на полонених українців 12.04.2022

Медведчук підпадає під правила воєнного часу і тому може піти на обмін, заявив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський заявив про затримання Медведчука

Зеленський заявив про затримання Медведчука 12.04.2022

Як написав президент України, спецоперацію по затриманню Медведчука, який втік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ, провели завдяки СБУ.
YouTube заблокував медіа пов'язані з Медведчуком та видалив канали ОРДЛО

YouTube заблокував медіа пов'язані з Медведчуком та видалив канали ОРДЛО 04.02.2022

Американський відеохостинг заблокував акаунти двох українських каналів, що знаходяться під санкціями РНБО. Цього ж дня видалено низку акаунтів самопроголошених республік на сході країни за "порушення правил спільноти".
Як експрезидент Порошенко до Києва повертався

Як експрезидент Порошенко до Києва повертався 18.01.2022

Місяць чекали прихильники та супротивники Петра Порошенка на його повернення в Україну. Як експрезидент повернувся до Києва та провів цілий день у суді - репортаж DW.
Вугільна справа: у чому саме звинувачують Петра Порошенка

"Вугільна справа": у чому саме звинувачують Петра Порошенка 17.01.2022

Петро Порошенко 17 січня повернувся до Києва після перебування за кордоном, щоб постати перед судом. DW розбиралася, на чому саме ґрунтуються звинувачення у держзраді та підтримці тероризму.
Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт у вугільній справі

Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт у "вугільній справі" 10.01.2022

Народному депутату України від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку подовжили домашній арешт до 10 березня у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Зеленський увів санкції проти телеканалів соратників Медведчука

Зеленський увів санкції проти телеканалів соратників Медведчука 29.12.2021

Володимир Зеленський запровадив санкції проти телеканалів "Перший Незалежний" і UkrLive, які стали наступниками підсанкційних мовників "112 Україна", Newsone і ZIK.
Підозра Порошенку у державній зраді - політична вендета Зеленського? (23.12.2021)

Підозра Порошенку у державній зраді - політична вендета Зеленського? (23.12.2021) 23.12.2021

Петра Порошенка викликають на допит до ДБР у справі про державну зраду. Його підозрюють у злочинній змові, зокрема й з представниками Кремля, і фінансуванні тероризму. Західні експерти вважають розслідування "недоречним" і навіть небезпечним для України.

“Не бачу резонансу”: Зеленський прокоментував підозру Порошенку у держзраді

“Не бачу резонансу”: Зеленський прокоментував підозру Порошенку у держзраді 21.12.2021

На думку Зеленського, висунення підозри Порошенку у державній зраді через торгівлю вугіллям з ОРДЛО у 2014-2015 роках не вплине на ситуацію всередині України.
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