У Польщі викрили шпигунську мережу, яка діяла на користь РФ

Метою шпигунів було поширення пропаганди, що дискредитувала б політику Польщі, інституції Євросоюзу й Україну, повідомили в польській спецслужбі.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) повідомило у четвер, 28 березня, про проведення низки процесуальних заходів, зокрема обшуків, у рамках розслідування шпигунської діяльності в інтересах Росії. Рейди було проведено напередодні у співпраці з низкою європейських служб, зокрема в координації з Чехією. Напередодні чеська влада теж повідомила про викриття російської пропагандистської мережі.

"Агентство внутрішньої безпеки проводить заходи в рамках розслідування шпигунської діяльності на користь Росії, спрямованої проти країн та інституцій Європейського Союзу", - заявив речник агентства Яцек Добжинський у соцмережі Х.

Пропаганда РФ з метою ослаблення Польщі, дискредитації ЄС та України

Зокрема, агентство провело рейди у столиці Польщі Варшаві та південному місті Тихи, а також допити у зв'язку з цією справою. Польські правоохоронці задокументували діяльність, спрямовану на організацію проросійських ініціатив та медійних кампаній у країнах ЄС. Їхньою метою було втілення цілей зовнішньої політики Кремля, "зокрема послаблення позицій Польщі на міжнародній арені, дискредитація України та іміджу органів Європейського Союзу", йдеться у повідомленні польського Агентства внутрішньої безпеки.

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Як додали у польській спецслужбі, операції Агентства безпеки також були пов'язані з розслідуванням, яке в січні завершилося обвинувальним актом щодо громадянина Польщі, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ. Цей чоловік, впроваджений у парламентські кола Польщі та ЄС, виконував завдання, які йому доручали й фінансували співробітники російської розвідки. Зокрема, йдеться про пропаганду, дезінформаційну діяльність і політичні провокації. "Їхньою метою було створення російських сфер впливу в Європі", - заявили у польській спецслужбі.

Польське відомство відомство не розкрило особу чоловіка.

Для поширення пропаганди Кремля створили міжнародний сайт

Серед іншого, для поширення пропагандистських наративів Кремля було створено міжнародний вебсайт voice-of-europe.eu, на якому публікувалися статті, заяви, коментарі або інтерв'ю з упередженим, проросійським підтекстом, заявили у Агентстві.

Нагадаємо, напередодні в Чехії повідомили про викриття мережі, котра використовувала цей портал для поширення проросійської пропаганди й діяла під керівництвом Віктора Медведчука.

За інформацією чеського видання Denik N і німецького журналу Der Spiegel, сайт публікував заклики політиків припинити допомогу Україні, а декому з них за це платили суми, що в окремих випадках покривають витрати на їхню передвиборну кампанію. Як стверджує Spiegel, гроші передавали готівкою при особистих зустрічах у Празі або за допомогою криптовалюти. Виплати отримували політики з Угорщини, Польщі, Франції, Бельгії, Нідерландів. До цього також була причетна партія "Альтернатива для Німеччини", пише AFP.

І Медведчука, і власника сайту, і сам портал уряд Чехії вніс у санкційний список.

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