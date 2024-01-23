ЄС: Україна - головна мішень іноземної дезінформації

У 2023 році Україна стала головною мішенню цілеспрямованих іноземних операцій із дезінформації. Такий висновок наводиться в дослідженні зовнішньополітичної служби Європейського Союзу, опублікованому у вівторок, 23 січня.

Маніпулювання інформацією та втручання з-за кордону - Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) - найважливіший компонент сучасної війни, йдеться в доповіді.

"Найочевиднішим прикладом є Росія, яка використовує FIMI як інструмент у своїй агресивній війні проти України і в спробах виправдати свою війну по всьому світу", - пишуть автори. Вони підкреслюють, що Києву та його союзникам потрібно посилити заходи з протидії цим операціям. Незважаючи на те, що ЄС запровадив санкції щодо ключових підконтрольних Кремлю ЗМІ, "необхідні подальші зусилля для розв'язання проблеми використання FIMI для підриву стабільності та безпеки України, а також для ослаблення її підтримки".

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Із 480 проаналізованих дослідниками інформаційних атак на держави Україна стала об'єктом 160 разів. На другому місці - США: 58 випадків. За ними йдуть Польща (33), Німеччина (31), Франція (25) і Сербія (23). Загалом дезінформаційна діяльність, яку безпосередньо вивчає Брюссель, була спрямована на 53 країни.

Зеленський "лідирує" з великим відривом

Що стосується окремих особистостей, то найбільше інформаційних нападів було скоєно на президента України Володимира Зеленського (40 відсотків випадків), на другому місці - глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель (20 відсотків), далі йдуть глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (9 відсотків) і президент Франції Емманюель Макрон (4 відсотки). Перша леді України Олена Зеленська також увійшла до цього списку.

Крім того, для дезінформації зловмисно використовували голоси, обличчя і висловлювання таких знаменитостей, як Елайджа Вуд, Ніколас Кейдж, Марго Роббі, Стівен Кінг, ідеться в дослідженні ЄС. Мета таких операцій - розширити аудиторію іноземних фейків і підвищити рівень довіри до них.

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Deutsche Welle теж стала жертвою інформаційної війни

Серед організацій найчастіше атакам піддавався Євросоюз (19 відсотків випадків), НАТО (15 відсотків), ЗСУ (14 відсотків), ООН (3 відсотки), а також ЗМІ, такі як Euronews (3 відсотки), та Deutsche Welle, Reuters і New York Times - по 2 відсотки. У першому випадку нападки на організації прямі, а у випадку з пресою атаки набувають форми підроблених медіапродуктів у корпоративному стилі "для додання достовірності маніпульованому контенту", зазначають дослідники.

Для поширення дезінформації та маніпуляцій найчастіше задіювали соціальні мережі Telegram і X (колишній Twitter). Однак у доповіді вказується, що подібна активність спостерігалася практично на всіх інших великих, нових і нішевих платформах. Загалом було проаналізовано 750 інцидентів інформаційних маніпуляцій проти держав, організацій та людей.

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"Як видно на прикладі використання Росією інформаційних маніпуляцій для підготовки та підтримки агресивної війни проти України, FIMI являє собою значну загрозу безпеці", - наголошується в дослідженні. Крім того, це загроза суспільству та демократії, тому репертуар контрзаходів має бути комплексним. У доповіді представлено схему реагування на маніпулювання інформацією та втручання з-за кордону - від превентивних дій до заходів у відповідь, які можуть бути вжиті під час інциденту і після нього.