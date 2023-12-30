Найкурйозніші фейки 2023 року

DW пропонує огляд 10 найкурйозніших фейків 2023 року. Деякі з них були абсурдними або навіть кумедними, інші - небезпечними.

У 2023 році світ бачив багато фейкових новин, особливо про емоційні події, як-от війни або кризи. Але були й химерні фейки, які можна виокремити. Саме так і зробила команда фактчекінгу DW, обравши десять особливо курйозних фейків.

1. Ні, на цьому відео Володимир Зеленський не танцював танець живота

Відео з Зеленським, який буцім танцює танець живота - грубо склепаний фейк

Після повномасштабного нападу Росії на Україну в лютому 2022 року про обидві країни можна знайти багато неправдивої інформації. Сам президент України Володимир Зеленський часто стає мішенню наклепницьких кампаній. Приміром, як ось тут , де на відео Зеленський нібито танцює під ритми танцю живота в щільному, блискучому золотистому костюмі. Перевірка DW показала, що це відео - грубо склепаний фейк, де обличчя українського президента накладено унаслідок відеомонтажу на тіло танцівника.

2. Ні, Швеція не організовує турнір із секс-спорту

Чимало серйозних видань поширили фейкову новину про наміри Швеції провести секс-турнір

У липні світ облетіло дивне твердження про те, що Швеція оголосила секс спортом і організовує секс-турнір - чимало міжнародних ЗМІ також повідомили про це, зокрема це поширило й одне з найавторитетніших індійських видань - Times of India. В одному з повідомлень йшлося про те, що Швеція хоче організувати змагання, учасники якого будуть займатися сексом одне з одним до шести годин на день, щоб з'ясувати, хто з них найвитриваліший і найспритніший у цьому плані.

Як показав фактчекінг DW , це твердження не відповідає дійсності. Виявилося, що одна з найбільших щоденних газет Швеції Göteborgs-Posten повідомила, що власник кількох шведських стриптиз-клубів на ім'я Драган Братік подав офіційну заяву з проханням класифікувати секс як вид спорту. Однак Шведська спортивна асоціація відхилила цю заявку в травні, чому DW отримала підтвердження.

3. Ні, вірусне фото використаних презервативів, які чистять і продають як нові, не з Кенії

Повідомлення про причетність студентів з Нігерії до незаконного "повторного використання" презервативів виявилася фальшивкою Фото: Facebook

На цьому стоп-кадрі з відео видно десятки прикладів того, що вживані презервативи ще можна "повторно використати". У багатьох дописах у соцмережі Facebook на початку цього року стверджувалося, що шість студентів з Кенії були заарештовані за те, що чистили використані презервативи й продавали їх як нові.

Як показав , це твердження не відповідає дійсності. Згідно з новиною 2020 року, майже 324 тисяч використаних презервативів справді були почищені й перепродані - але сталося це не в Кенії, а у В'єтнамі. І до тих оборудок були причетні не шестеро студентів, а невеличка майстерня у В'єтнамі.

4. Ні, рентген не показав живого таргана в грудній клітці

Змонтоване зображення живого таргана в грудній клітці Фото: Facebook

"Пацієнту зробили рентген у державній лікарні в Кенії й сказали, що у нього в грудях живий тарган", - писали дехто з користувачів Facebook у травні 2023 року, публікуючи нібито рентгенівський знімок з велетенським тарганом у грудях. Однак зображення було відфотошоплене. Виявилося, що оригінальний рентгенівський знімок був опублікований на радіологічному сайті - і жодного таргана на ньому взагалі не видно.

5. Ні, насіння чіа не допоможе взяти під контроль перебіг діабету

Створенний штучним інтелектом фейковий "лікар", який давав абсудні поради

Кількість людей, які користуються сервісами на базі штучного інтелекту (ШІ), стає дедалі більшою. Тож з'являється дедалі більше відео, в яких згенеровані штучним інтелектом "лікарі" дають поради щодо здоров'я. Ось це відео , в якому створений ШІ "лікар" стверджує, що насіння чіа може допомогти контролювати діабет, стало вірусним.

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Як показала перевірка фактів DW , виявилося, що не лише лікар несправжній, але і його твердження не відповідає дійсності. Згідно з дослідженнями, насіння чіа хоч і може позитивно впливати на здоров'я, а також мати антидіабетичну дію, але, на думку експертів, воно не може ні вилікувати діабет, ні взяти під контроль перебіг цього захворювання.

6. Ні, на цьому фото в червні 2023 року Джо Байден не був у підгузку

Відфотошоплене фейкове фото з президентом США Джо Байденом Фото: Twitter

Президенту США Джо Байдену 81 рік - і неодноразово можна почути твердження, що він занадто старий для своєї посади. У червні 2023 року в деяких країнах мережею стало поширюватися нібито фото, на якому він стоїть на колінах на підлозі, а з-під його штанів визирає підгузок. Однак, як показує зворотний пошук зображень, зображення було підроблене. Байден насправді впав на церемонії Академії ВПС США в червні 2023 року - але численні відео та фото падіння показують, що на ньому не було підгузка. Отже, поширені кадри були змонтовані, тобто це - банальна маніпуляція.

7. Ні, ця тіктокерка не виграла судовий позов проти батьків, тому що вона народилася без її згоди

Тіктокерка поширює сатиричний контент, який багато-хто сприйняв за чисту правду Фото: TikTok

У 2022 році тіктокерка Касс Тіас зняла відео, в якому заявила, що подала до суду на своїх батьків за те, що вони не запитали її дозволу на народження. В іншому відео , опублікованому в червні 2022 року, вона стверджує, що начебто виграла цей позов. У листопаді 2023 року воно знову облетіло весь світ, отримало тисячі нових кліків і зараз має понад 3,5 мільйона переглядів. Тіктокерка стверджує у відео, що її батьки тепер повинні щомісяця виплачувати їй 5 000 доларів США компенсації за те, що вона народилася без її згоди.

Коментарі під відео показують, що багато користувачів їй вірять - однак це сатира, в чому можна швидко переконатися, якщо уважніше придивитися до її популярного TikTok-акаунту. Адже у самому профілі Касс Тіас зазначено, що йдеться про сатиричний акаунт.

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8. Ні, немає жодних доказів того, що американський літак, зниклий у 1955 році, знову з'явився через 37 років

Ніякий літак нікуди не зникав Фото: Christian Offenberg/IMAGO

Літак вилетів з Нью-Йорка в 1955 році, зник безвісти - і знову приземлився через 37 років в Маямі, принаймні якщо вірити допису у Facebook , що став вірусним. Як показало дослідження фактчекінгової команди інформагенції AFP , для цього твердження немає жодних доказів. Влада США не має жодних даних про те, що літак вилетів з Нью-Йорка в 1955 році й згодом зник безвісти. Крім того, цю історію спочатку опублікувала американська бульварна газета, що відома публікаціями вигаданого контенту .

9. Ні, підводний апарат "Титан" не був знайдений порожним

Скіншот буцімто повідомлення CNN про порожній підводний апарат виявився грубо сфальшованою підробкою Фото: DW

Ця трагічна подія облетіла весь світ: 18 червня п'ятеро людей вирушили на мінісубмарині з компанією OceanGate, щоб оглянути на дні уламки пасажирського лайнера "Титанік", який затонув 1912 року. Але через деякий час зв'язок з пасажирами було втрачено, на пошук підводного апарата вирушили рятувальні команди. Про цю історію швидко дізнався весь світ, і багато користувачів також коментували її в соціальних мережах. Тоді ж у мережі завірусився скріншот повідомлення, взятого буцімто з сайту телевізійної служби новин CNN . "Зниклий підводний човен OceanGate був знайдений порожним", - йшлося в ньому. Але, як показала перевірка фактчекінгової команди DW , це був явний фейк.

Якщо уважно придивитися до самого скріншоту цього нібито репортажу CNN, то можна помітити, що він не відповідає нинішньому дизайну сайту програми новин CNN - на фейковому скріншоті старий дизайн сайту CNN, де превалює червоний колір, а в нинішньому дизайні переважає чорний. Крім того, на нібито головному фото фейкової статті зображений не підводний апарат "Титан", а підводний апарат під назвою "Циклоп-1". Інша інформація в тексті того нібито скріншоту сайту CNN також не відповідає дійсності.

10. Ні, Діснейленд не демонтував замок Попелюшки

Замок Попелюшки в "Діснейленді" у Флориді досі стоїть Фото: John Raoux/AP/picture alliance

Фейкові новини про кінокомпанію Disney не втрачають популярності вже багато років. Не став винятком і цей рік - у листопаді на одному з вебсайтів з'явилося повідомлення про те, що парк розваг Disney World в Орландо, що в американському штаті Флорида, за одну ніч демонтував знаменитий рожевий замок Попелюшки. Це твердження також було поширене у відео на TikTok і переглянуте понад мільйон разів.

Однак стаття й відео є сатирою, про що свідчать вихідні дані самого сайту. На останніх фотографіях парку розваг також видно, що замок, який є визначною пам'яткою парку, досі стоїть.