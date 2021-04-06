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"Фейкові новини"
Тема
"Фейкові новини" - повністю або частково вигадана інформація про події, явища, певних осіб.
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Докладно
Чи справді "німці жахнулися", або Фейки РФ про думку німців
Чи справді "німці жахнулися", або Фейки РФ про думку німців
У російських держЗМІ у 2022 році німці заступалися за Путіна і висміювали канцлера Шольца та главу МЗС Бербок.
ЗМІ
13.01.2023
13 січня 2023 р.
"Докази" Росії щодо "брудної бомби" сфальшовані
"Докази" Росії щодо "брудної бомби" сфальшовані
Москва показала фото, які нібито доводять, що Україна створює "брудну бомбу". Однак на них зображені реактори в РФ.
Конфлікти
28.10.2022
28 жовтня 2022 р.
Вибух на Кримському мосту - що правда, а що фейк?
Вибух на Кримському мосту - що правда, а що фейк?
Вантажівка, човен і посвідчення - пошук доказів після вибуху на Кримському мосту супроводжується багатьма фейками.
Конфлікти
14.10.2022
14 жовтня 2022 р.
"Євробачення": вживання наркотиків під час шоу - фейк
"Євробачення": вживання наркотиків під час шоу - фейк
За даними організатора конкурсу, соліст Maneskin не вживав наркотиків під час шоу.
Культура
25.05.2021
25 травня 2021 р.
Куплені лайки прокремлівських акаунтів: розслідування DW
Куплені лайки прокремлівських акаунтів: розслідування DW
У РФ повідомлення провідних політиків регулярно виставляються на платфомах накрутки лайків і репостів.
Технології
19.04.2021
19 квітня 2021 р.
Київ спростував загибель дитини від дій ЗСУ на Донеччині
Київ спростував загибель дитини від дій ЗСУ на Донеччині
Українська сторона спростувала загибель хлопчика в Олександрівському внаслідок удару безпілотника ЗСУ.
Суспільство
06.04.2021
6 квітня 2021 р.
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