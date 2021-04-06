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"Фейкові новини"

Тема

"Фейкові новини" - повністю або частково вигадана інформація про події, явища, певних осіб.

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Докладно

Чи справді "німці жахнулися", або Фейки РФ про думку німців

Чи справді "німці жахнулися", або Фейки РФ про думку німців

У російських держЗМІ у 2022 році німці заступалися за Путіна і висміювали канцлера Шольца та главу МЗС Бербок.
ЗМІ13 січня 2023 р.
Датчики задимлення, Словенія

"Докази" Росії щодо "брудної бомби" сфальшовані

"Докази" Росії щодо "брудної бомби" сфальшовані

Москва показала фото, які нібито доводять, що Україна створює "брудну бомбу". Однак на них зображені реактори в РФ.
Конфлікти28 жовтня 2022 р.
Кадр з камери спостереження на Керченському мосту 8 жовтня

Вибух на Кримському мосту - що правда, а що фейк?

Вибух на Кримському мосту - що правда, а що фейк?

Вантажівка, човен і посвідчення - пошук доказів після вибуху на Кримському мосту супроводжується багатьма фейками.
Конфлікти14 жовтня 2022 р.
Італійський гурт Maneskin у Роттердамі

"Євробачення": вживання наркотиків під час шоу - фейк

"Євробачення": вживання наркотиків під час шоу - фейк

За даними організатора конкурсу, соліст Maneskin не вживав наркотиків під час шоу.
Культура25 травня 2021 р.

Куплені лайки прокремлівських акаунтів: розслідування DW

Куплені лайки прокремлівських акаунтів: розслідування DW

У РФ повідомлення провідних політиків регулярно виставляються на платфомах накрутки лайків і репостів.
Технології19 квітня 2021 р.
Донецька область

Київ спростував загибель дитини від дій ЗСУ на Донеччині

Київ спростував загибель дитини від дій ЗСУ на Донеччині

Українська сторона спростувала загибель хлопчика в Олександрівському внаслідок удару безпілотника ЗСУ.
Суспільство6 квітня 2021 р.