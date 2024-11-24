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У РНБО спростували фейк про виїзд західних дипломатів

Максим Сидоржевський
24 листопада 2024 р.

Всі співробітники іноземних диппредставництв продовжують виконувати свої обов'язки на місцях, запевнили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

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Посольство США в Києві, архівне фото
Посольство США в КиєвіФото: cc-sa/Kholodovsky

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони Україниспростовує інформацію про те, що співробітники посольств низки західних держав виїхали за межі України.

"Інформація про те, що співробітники посольств США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні ЦПД у неділю, 24 листопада. Як стверджується, цю інформацію Центр протидії дезінформації отримав від міністерства закордонних справ України. 

Всі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов'язки на місцях, запевнили у ЦПД.

У повідомленні ЦПД, опублікованому у Telegram, міститься також скріншот повідомлення одного з російськомовних каналів у цьому месенджері, у якому стверджується, що "співробітники американського, британського, французького і німецького посольств виїхали за межі України" і нині більшість з них буцімто перебуває на території Польщі. Також у повідомленні стверджувалося, що країну залишили і дипломати Китаю, Бельгії, Нідерландів і скандинавських держав.

Мета цього "фейку", як стверджують у ЦПД, було посіяти паніку в українському суспільстві. У зв'язку з цим у ЦПД закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

Застереження від посольств і удар по Україні ракетою "Орешник"

Нагадаємо, що 20 листопада посольство США в Україні опублікувало попередження про можливу "значну повітряну атаку". У повідомленні йшлося про отримання "конкретної інформації" про потенційну атаку, через що посольство в Києві закриють як запобіжний захід. Слідом за американським призупинили роботу посольства Італії, Іспанії та Греції.

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України прокоментували, що Росія вдалась до масованої інформаційно-психологічної операції (ІПСО) щодо України.

Однак зранку 21 листопада Повітряні cили Збройних сил України повідомили, що Росія вперше запустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету (МБР). За останніми даними, випущена ракета - створена, ймовірно, на базі МБР базі "експериментальна" балістична ракета середньої дальності.

Президент РФ Володимир Путін ввечері заявив у телевізійному зверненні, що удару завдали новою ракетою середньої дальності "Орешник", назвавши це "успішним випробуванням". Він стверджує, що "балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні" уразили об'єкт оборонно-промислового комплексу в Дніпрі. За українськими даними, "суттєвих наслідків" атаки не було.

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