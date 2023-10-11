Фактчек DW: фейки соцмереж довкола нападу ХАМАСу на Ізраїль

Соцмережі вже переповнені фейковими відео про атаку ХАМАС на Ізраїль. Деякі зроблені примітивно, інші ж важко відрізнити від справжніх, якщо не мати спеціальних навичок. Фактчек від DW.

Останній напад палестинського терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль забрав життя сотень людей. Масововану атаку терористи здійснили в суботу, 7 жовтня. Багато ізраїльтян було взято полоненими і переправлено до Сектора Гази. За даними ООН, після ізраїльських контратак на Газу понад 120 тисяч палестинських цивільних були змушені покинути свої домівки.

Тим часом безліч відео циркулюють у соціальних мережах, зокрема в TikTok, Instagram, X (раніше відомий як Twitter) і Telegram. Деякі оглядачі кажуть, що потік фейкового контенту вже перевищує рівень попередніх раундів конфлікту. Але багато з поширюваних повідомлень і відео не є тим, чим можуть видатися.

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Чи це відео насправді демонструє, як ізраїльські солдати викрадають палестинських дівчат?

Твердження: Одне з відео , яке циркулює у соцмережах (заархівовано тут ), нібито показує ізраїльських солдатів, які викрадають двох маленьких дівчат. Людина, яка опублікувала відео, стверджує: "Останні новини. Боягузливі ізраїльські солдати викрали 6-річну та 3-річну палестинських дівчат". Ролик переглянули сотні тисяч разів.

Фактчек DW: Твердження не відповідає дійсності.

Стоп-кадр з одного з відео, поширюваного з фальшивою інформацією Фото: @Venora_mark/X

Останніми днями з'явилося багато відео, на яких нібито зображені викрадені діти. За даними ЗМІ та офіційних повідомлень , під час останнього нападу терористи ХАМАС справді масово вбивали, катували, а також і викрали дітей в Газу. Інформаційні агентства повідомляють, що катарські посередники ведуть переговори про обмін ізраїльських жінок і дітей в обмін на палестинських жінок і дітей, котрі утримуються в ізраїльських в'язницях.

Однак відео, про яке йдеться, насправді було відзняте щонайменше два роки тому. фотографій веде на YouTube, де це відео було на каналі турецького іномовника TRT World. Згідно з інформацією на YouTube, заплакані дівчата насправді просять ізраїльських поліцейських не затримувати їхнього брата. Якщо придивитися, то на машині можна побачити напис "Поліція". Крім того, на рукаві одного з офіцерів видно нашивку з емблемою ізраїльської поліції .

Нещодавно опубліковане відео, як і старе відео на YouTube, містять посилання у верхньому правому куті на Instagram. На Instagram-сторінці Eye On Palestine , що має близько 4 мільйонів підписників, видно, що це відео вперше було опубліковане 24 травня 2021 року та, здається, саме воно і є оригіналом. Згідно з описом, ролик показує, як арабські дівчата просять ізраїльських поліцейських не заарештовувати 10-річного хлопчика за те, що він жбурляв каміння. Інцидент трапився в арабському кварталі Східного Єрусалиму Бейт-Ханіна, і стався вже дуже давно, а не зараз.

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Чи це відео показує напад десятків терористів ХАМАС на Ізраїль?

Твердження: Це з TikTok (заархівовано тут ) нібито показує десятки бійців ХАМАС на парапланах, які пробиваються в Ізраїль. Його переглянули понад 2 мільйони разів.

Фактчек DW: Твердження не відповідає дійсності.

На цьому відео зовсім не бойовики ХАМАС, а єгипетські військові під час тренувань

На відео нібито показано, як параплани прямують в Ізраїль. Також добре видно пальми та чітко видно характерну білу будівлю з колонами. Насправді ж на цьому відео - Єгипет, а біла будівля - це .

Якщо придивитися, то на будівлі можна побачити єгипетський прапор, а також і герб військової академії . Уявні "палестинські парапланеристи" - насправді єгипетські парашутисти, а на їхніх парашутах також зображений прапор Єгипту. На парапланах можна пролетіти кілька кілометрів, а парашути призначені для повільного приземлення. Нам не вдалося відшукати оригінальний кліп, але це відео, ймовірно, показує єгипетських військових під час навчань.

Хоча це конкретне відео не показує параплани ХАМАС, терористична організація таки публікувала інші відео, на яких видно було активність бойовиків-парапланеристів.

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Чи це відео показує, що Кріштіану Роналду підтримує палестинців?

Твердження: деякі користувачі соцмережі X (колишній Twitter) діляться відеороликом (заархівовано тут ), який нібито показує суперзірку португальського футболу Кріштіану Роналду з палестинським прапором після футбольного матчу.

Фактчек DW: Це не відповідає дійсності.

Це не Кріштіану Роналду, як це намагаються подати поширювачі фейків у соцмережах Фото: @M_Arif61/X

Це, як кажуть, "вірусне" (часто поширюване) відео з понад 50 тисячами переглядів насправді можна вважати фейком. Це не Роналду. На відео видно гравця національної збірної Марокко Джавада Ель-Яміка, який вимахує палестинським прапором після того, як його команда перемогла Канаду на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Низка міжнародних ЗМІ висвітлювала подію в той час і знімала святкування.

Відео, про яке йдеться, можна, наприклад, знайти на YouTube , де згадується Чемпіонат світу з футболу. Якщо придивитися, то на відео можна побачити іншого чоловіка, який розмахує марокканським прапором поруч із Ель-Яміком. Збірна Марокко після перемоги кілька разів вимахувала палестинськими прапорами.