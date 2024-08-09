Фактчек: дезінформація про F-16 в Україні

З прибуттям винищувачів F-16 в Україну не забарилися й фейки та російська дезінформація про них. DW перевірила твердження про нібито ледачих українських пілотів, доставлену ядерну зброю та падіння першого літака.

Не встигли перші винищувачі американського виробництва F-16 на початку серпня прибути в Україну, як про них вже почали з'являтися фейки та дезінформація. Фактчекери DW перевірили деякі з них.

"Ледачі" українські пілоти?

Твердження: "Румунське міністерство оборони склало звіт про результати навчання українських пілотів на винищувачах F-16", - стверджує користувач X. Пост містить фото однієї сторінки нібито зі згаданого звіту - румунською та англійською мовою. У тексті зазначається, що "з 50 курсантів лише три готові самостійно літати на F-16". Причина нібито полягає у "недбалому ставленні до навчання та небажанні вивчати англійську мову", а також "зниженні спортивних результатів через збільшення ваги й вживання алкоголю".

Фактчек DW: фейк.

Оприлюднений звіт міністерства - несправжній, а процитовані висловлювання вигадані. Міністерство оборони Румунії підтвердило , що йдеться про підробку.

Звіт міноборони Румунії про нібито ледачих українських льотчиків, який шириться в мережі, було створено з частин справжнього документа та доповнено неправдивою інформацією Фото: Quelle: X

Тим часом фейк поширився у різних соцмережах і багатьма мовами: окрім російської , зокрема, румунською , німецькою , китайською , арабською та португальською . А такі провідні російські ЗМІ, як "Аргументи і факти" , "Спутник" , "Російська газета" та телеканал "Россия24" активно цитували підроблений звіт про нібито недолугих українських пілотів, навіть не піддаючи сумніву його справжність.

Перша сторінка удаваного "Звіту про діяльність міністерства оборони щодо навчання українських пілотів у 2024 році" скомпільована з частин справжнього звіту міноборони Румунії 2023 року . Як повідомило саме міністерство, "поміж абзаців, узятих із відповідного офіційного документа з редакційними помилками, був вставлений недбало сформульований текст з очевидними помилками, який, швидше за все, є текстом, автоматично перекладеним з іншої мови".

Підроблений документ справляє враження, що українські пілоти пройшли навчання у Європейському центрі підготовки пілотів F-16 у Фетешті на сході Румунії. Насправді центр був офіційно відкритий лише 13 листопада 2023 року і наразі підготував лише семеро румунських пілотів, які відзначали свій випуск 26 липня цього року .

Тобто українські пілоти поки ще взагалі не починали навчання в Румунії. Досі українські пілоти навчалися літати на F-16 у Данії, Великобританії, Франції та США.

Перший F-16 вже розбився?

Твердження: "Україна. Перший F-16 упав без бою" - однохвилинне відео з таким написом російською поширили на платформі X, а також в російських соцмережах "ВК" та "Одноклассники". На ньому видно, як літак виконує в небі різні фігури, а потім різко сторч летить в напрямку землі. За лічені секунди видніється полум'я й дим від вибуху.

Фактчек DW: неправда.

Кадри авіакатастрофи в Польщі поширюють як доказ падіння F-16 в Україні Фото: Quelle: X

Зворотний пошук окремих кадрів з відео показує, що відео вже майже місяць. Найдавніший знайдений результат - відео на TikTok , датоване 12 липня 2024 року, з 4,5 мільйонами переглядів. Його автор - український таксист з Гданська. На його відео вгорі видно напис українською "Розбився F-16 ". У низці інших відео, які чоловік опублікував того ж дня, він розповідає, що став очевидцем падіння літака на летовищі Гдиня-Косаково.

12 липня 2024 року у Гдині справді розбився літак. Як повідомило головне командування збройних сил Польщі, тоді під час тренувального польоту у злітну смугу врізався літак типу M-346 (а не F-16). Про катастрофу, під час якої загинув пілот, повідомляли також польські ЗМІ .

Фактчекери DW змогли проаналізувати, з якого місця таксист зняв своє відео на TikTok. У відео двічі видно червону заправку марки Orlen. Така заправка справді розміщена зовсім поряд з летовищем Гдиня-Косаково. На відстані близько 400 метрів на південний захід від цього орієнтиру нам вдалося визначити місце , з якого було знято падіння літака. Порівнявши окремі кадри відео зі знімками GoogleEarthPro на місцевості, ми отримали подальші співпадіння . Наприклад, жовтий попереджувальний знак про перехід оленів по дорозі та стовп при заїзді.

Жовтий попереджувальний знак та стовп можна побачити як на відео в TikTok (праворуч), так і на кадрах GoogleEarthPro (ліворуч) Фото: Google | tiktok.com/@sachkaperchik

Усе це свідчить про те, що відео було зняте в Польщі і не показує падіння F-16 в Україні.

Ядерна зброя в Україні?

Твердження: Україна отримала не тільки перші винищувачі F-16, а й комплектуюче тактичне ядерне озброєння до них, стверджує експерт на російському пропагандистському телеканалі "Первый канал". У програмі "Время покажет" 1 серпня Олексій Мухін, керівник Центру політичної інформації запевнив: "По-перше, вони [F-16] вже там є, і я впевнений, що тактична ядерна зброя там є".

Фактчек DW: не доведено.

Доказів своєму твердженню прокремлівський експерт не надає.

Винищувачі F-16 теоретично справді можна оснастити ядерним озброєнням. Тож міністерство закордонних справ РФ ще у травні 2024 року заявило : "Безвідносно того, в якій саме модифікації поставлятимуться ці літаки, сприйматимемо їх як носіїв ядерної зброї і розглядатимемо цей крок США та НАТО як цілеспрямовану провокацію".

При цьому постачанню F-16 Україні передували тривалі перемовини між Києвом та країнами НАТО. І, як у випадку усіх інших поставок озброєння Заходом, поставка винищувачів пов'язана з низкою певних умов. Так, F-16 повинні використовуватися лише на українській території, заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо на запитання, чи може Україна збивати з їх допомогою російські літаки в російському повітряному просторі. Бельгія нещодавно пообіцяли поставити Україні 30 літаків F-16 до 2028 року.

Президент України Володимир Зеленський свого часу запевнив , що F-16 "будуть використані для посилення протиповітряної оборони України", аби "краще захистити українців від жорстоких російських атак".

Як відомо, у листопаді 1994 року Україна приєдналася до міжнародного Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року. У результаті Україна віддала ядерну зброю, успадковану від Радянського Союзу, та частково сама її знищила. Водночас Росія, США та Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та кордони України в так званому Будапештському меморандумі.

Незаконно анексувавши український Крим у 2014 році, Росія порушила цю угоду, проте Україна й надалі дотримується Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Тим часом російські урядовці та ЗМІ продовжують поширювати наратив про те, що Україна хоче отримати нову ядерну зброю. Зокрема, знову і знову поширюються фейки про нібито виготовлення українцями "брудної бомби"з радіоактивним матеріалом. А Володимир Путін у своїй промові 9 травня 2022 року особисто закидав Україні наміри отримати ядерну зброю. Фактчекери DW неодноразово спростовували такі неправдиві твердження в минулому.

Співпраця: Андреас Віскірхен, Сабіна Фаті