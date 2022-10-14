Вибух на Кримському мосту - що правда, а що фейк?

Вантажівка, човен і посвідчення - пошук доказів після вибуху на Кримському мосту супроводжується багатьма фейками. Особливо виразна спроба ввести в оману походить від ФСБ, як доводить перевірка фактів від DW.

Потужний вибух зі стовпом полум'я пошкодив Кримський міст у суботу, 8 жовтня. Фото і відео вибуху на мосту, який з'єднує Росію з містом Керч у незаконно анексованому Криму стали вірусними. Але далеко не всі фото і відеокадри є справжніми. Деякі з них - старі або зманіпульовані, на деякі з них навіть повелися ЗМІ. DW перевірила кілька прикладів.

Вантажівка, у якої зникають колеса?

У деяких неправдивих повідомленнях стверджувалося, що видно, що саме спричинило вибух. У Росії, яка кваліфікує інцидент на мосту як теракт, слідчі внутрішньої спецслужби ФСБ оголосили відповідальною українську військову розвідку ГУР, а у якості начебто доказу подали підозрілу вантажівку.

Твердження: "На відео зафіксовано огляд вантажівки, яка перевозила вибуховий пристрій", - повідомляє російське інформаційне агентство "РИА Новости" з посиланням на спецслужбу ФСБ. Своєрідний рентгенівський знімок вантажівки має показувати її вибухонебезпечний вантаж.

Фактчек DW: неправда

Дві вантажівки, зображені на фото, не є ідентичними, що видно після порівняння скріншоту з відеозапису з камери спостереження з рентгенівським знімком. На відео нібито зафіксовано кадри з камери спостереження з обшуком вантажівки на митному посту в Тамані. На знімку, за повідомленням російських ЗМІ, за даними ФСБ, показано рентгенівський знімок вантажівки, в якій вибухівка нібито була серед піддонів, завантажених рулонами плівки.

Порівняння двох кадрів з вантажівками дозволяє побачити різницю між ними

Разюча невідповідність - різна кількість коліс. На рентгенівському знімку бракує другого колеса попереду праворуч. Тягач з відео з камери спостереження має загалом три вісі, а вантажівка з рентгенівського знімку лише два.

Запасне колесо в кінці причепа в кожному випадку знаходиться в різних позиціях. Крім того, на рентгенівському знімку відсутня своєрідна захисна решітка знизу, яку можна побачити на відео з камер спостереження. Отже, на відео та фото - дві різні вантажівки.

Лише через чотири дні після вибуху на Кримському мосту російські державні ЗМІ, такі як "РИА Новости", з посиланням на спецслужбу ФСБ, поширили начебто доказ, що має вказувати на винуватців, але насправді ним не є, і що вже призвело до глузування з російських слідчих.

Човен, який ніхто не може побачити?

Інші твердження вбачають причину вибуху не на мосту, а під ним.

Твердження: кадри з камери спостереження нібито показують човен під Кримським мостом за кілька секунд до вибуху, пише серед іншого цей користувач Twitter : "Тепер зрозуміло, що цей вибух стався не від так званої вантажівки-камікадзе, а від підводного дрона або невеликого човна, начиненого вибухівкою".

Фактчек DW: не підтверджено

На опублікованомувідео з камери спостереження Кримський міст показаний з іншого ракурсу, так що видно праворуч на знімку автомобільний міст у напрямку Керчі. На секундному проміжку 00:03 видно, як здіймається хвиля на воді. Але розпізнати, що саме спричиняє рух води, не вдається, оскільки буквально через секунду вибух перекриває всю картину.

Це зманіпульоване відео було створене набагато раніше, ніж стався вибух на мосту Фото: Twitter

Багато інших користувачів у соціальних мережах також використовують відеофрагмент, щоб довести, що причиною вибуху був човен. Ось, наприклад, стверджується, що човен можна розпізнати в сповільненому показі відео. Команда DW з фактчеку не знайшла жодних доказів присутності катера під час вибуху. Також і Нік Уотерс, експерт з аналізу цифрових зображень "Bellingcat", не може розпізнати човна на відео. У своєму Твіттері Вотерс пише: "Дехто стверджує, що на цьому кадрі є човен. Якщо так, то я цього не бачу. Я бачу якісь хвилі, які можуть про щось свідчити, а можуть і ні, але човна я не бачу".

Поширені записи з камер спостереження не можуть довести, що під Кримським мостом у момент вибуху перебував човен.

Відеореєстратор, який зафільмував вибух?

Твердження: "Момент, що показує атаку на Кримський міст", - пише один з користувачів довідео , яке швидко поширилося у Twitter.

Фактчек DW: неправда

На 12-секундному відео їзди автомобіля, що прямує Кримським мостом, видно, як машину, що їхала, нібито зачепило вибуховою хвилею. На секундному проміжку 00:05 на задньому плані видно хмару диму, що здіймається. Багато користувачів сумніваються в тому, що це відео є справжнім, оскільки умови освітлення (світлий день) не відповідають умовам під час вибуху о 6 ранку 8 жовтня 2022 року (ще сутінки в ранкові години, як показуєвідео з камер спостереження ). І це не єдина невідповідність: при зворотному пошуку зображень окремих стоп-кадрів відео ми натрапляємо на старіші версії цих відео. Серед інших знаходимо цевідео у твіті від 9 травня 2022 року. Ще тоді цей запис успішно було подано як вибух на Кримському мосту. Тоді провідні російські ЗМІ, такі як державне інформаційне агентство ТАСС та тижневик "Аргументы и факты", повідомили про вибух з посиланням на очевидців . Але ще того ж дня самопроголошена влада анексованого Росією Криму оголосила цей запис фейком.

Експерти з цифрової криміналістики також сумніваються в автентичності запису. Хані Фарід з Каліфорнійського університету, наприклад, знайшов деякі докази маніпуляцій при аналізі запису на замовлення АР : два окремі кадри відео майже ідентичні, що дуже малоймовірно, з огляду на рух на відео. За даними AP, Каталін Грогорас з Національного центру медіа-криміналістики в Університеті Колорадо також виявила сліди маніпуляцій зі звуком.

У будь-якому випадку беззаперечно одне: на відео не видно вибуху на Кримському мосту 8 жовтня.

Посвідчення, яке видає злочинця?

Фото українського посвідчення особи, яке нібито належало нападнику-смертнику, також швидко поширилося у соціальних мережах. ЗМІ, зокрема іспанська газета "EuroWeekly News", опублікувала цю гіпотезу разом з фотографією. Що за цим стоїть?

Твердження: "Російські чиновники, як повідомляється, знайшли винуватця вибуху Керченського мосту в окупованому Криму", - повідомив користувач Twitter .

Фейкове посвідчення Фото: Twitter

Перевірка фактів від DW: неправда

На підробку вказує все: номер посвідчення у правому нижньому кутку складається виключно з нулів - так само, як і на зразку посвідчення, що можна знайти, зокрема, у Вікіпедії. Підпис та дата дії на обох посвідченнях також ідентичні. Крім того, на фото посвідчення особи видно оголену верхню частину тіла, що навряд чи буде прийнято будь-яким органом влади. Також написання прізвища англійською мовою не відповідає українському законодавству щодо транслітерації імен латиницею.

Зворотний пошук за зображенням приводить до старіших постів у соціальних мережах, в яких це зображення використовувалося в інших контекстах. То начебто на явно фальшивому посвідченні зображений загиблий лідер "Азову", то фальшиве посвідчення згадується у зв'язку із загибеллю Дар'ї Дугіної, доньки російського ідеолога Олександра Дугіна. Багато переходів ведуть до сторінок з мемами.

Так і в цьому випадку: на фото зображений американський комік Сем Хайд . Його ім'я та фотографії часто використовувалися інтернет-тролями, наприклад, під час амок-нападів, щоб видати його за ймовірного нападника. Навесні 2022 року під ім'ям Самуїл Хайд американця також видавали за так званого "Привида Києва" , начебто українського пілота, який збив особливо велику кількість російських літаків.

Очевидно, що явно підроблене посвідчення у зв'язку з підривом Кримського мосту свідчить про чергову акцію тролів. Багато профілів користувачів, котрі поширили це фото як насмішку, належать до організації North Atlantic Fellas Organisation (NAFO). Ця організація бореться як глобальна інтернет-армія з кумедними собачими мемами проти російської дезінформації в мережі.