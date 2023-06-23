Що відомо про загибель субмарини "Титан" в Атлантиці

Після виявлення уламків апарата для занурення, який прямував до затонулого "Титаніка", надії на порятунок пасажирів не залишилося. Батискаф, ймовірно, вибухнув унаслідок імплозії, люди загинули миттєво.

Пошуки апарата для занурення "Титан" із п'ятьма особами на борту, який зник в Атлантичному океані 18 червня під час подорожі до затонулого лайнера "Титанік", тривали чотири дні. Щодня вони ставали дедалі гарячковішими: вважалося, що якщо люди в субмарині й залишилися живі, запасу кисню їм має вистачити на 96 годин.

22 червня приблизно за 500 метрів від носової частини "Титаніка" було знайдено п'ять великих уламків батискафа - телеканал CNN із посиланням на службову записку рятувальників повідомив, що це були частини зовнішньої обшивки зниклого "Титану", зокрема два шматки його корпусу.

Власник підводного човна компанія OceanGate оголосила, що всі люди, які перебували на борту підводного апарата, загинули. Смерть п'ятьох осіб підтвердила і берегова охорона США на спеціальному брифінгу. Пошук тіл триватиме ще якийсь час, хоча рятувальники відзначають вкрай несприятливі умови для цього на великій глибині.

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До уламків "Титаніка" - на "Титані"

Доля океанського лайнера "Титанік" - найбільшого і найкомфортабельнішого судна свого часу, який затонув у 1912 році під час першого ж рейсу при зіткненні з айсбергом, продовжує бентежити уяву й донині. У 1985 році "Титанік" було виявлено на дні Атлантичного океану, і відтоді місце його загибелі стало не тільки об'єктом наукового вивчення, а й магнітом для любителів екстремальних пригод.

"Вирвіться з повсякденного життя і відкрийте для себе щось справді незвичайне": під таким гаслом компанія OceanGate рекламувала туристичні експедиції до уламків океанського лайнера, який затонув на глибині 3,8 тисячі метрів у міжнародних водах неподалік Канади, за 600 кілометрів від острова Ньюфаундленд. Пілотований підводний апарат "Титан" був спеціально створений компанією для подорожей у морські глибини: в OceanGate стверджували, що "Титан" - один із п'яти підводних апаратів, які існують у світі і здатні здійснювати занурення на глибину до 4000 метрів.

Подорож до місця загибелі "Титаніка" для комерційних пасажирів, яку організовувала компанія OceanGate, коштувала 250 тисяч доларів за одну людину. Перше занурення відбулося у 2021 році, у 2022 році після чергової подорожі компанія опублікувала кадри уламків лайнера. За цей час компанія успішно доставила до "Титаніка" майже 60 приватних клієнтів і близько 20 учених. То що ж сталося з "Титаном" 18 червня?

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"Титан" розчавило товщею води

За версією рятувальників, до трагедії на батискафі могла призвести "катастрофічна імплозія", що означає вибух, спрямований усередину. Найімовірніше, обшивка підводного човна не витримала тиску води на глибині. Під час імплозії відбувається різке руйнування об'єкта, викликане тим, що зовнішній тиск перевищує внутрішній. На великій глибині таку катастрофу може спровокувати найменший дефект у конструкції.

Уламки на дні океану Фото: Arthur Loibl

Точні причини і час катастрофи має встановити слідство, проте фахівці Берегової охорони США вже зараз схиляються до думки, що катастрофа сталася ще до початку пошуків, через деякий час після занурення "Титана". На користь цієї версії свідчить, зокрема, те, що гідроакустичні буї, які були розгорнуті в зоні пошуку батискафа, не вловили жодних аномальних шумів за весь період рятувальної операції. Водночас ВМС США за допомогою секретної акустичної системи спостереження за підводними човнами зафіксували звук, схожий на вибух міні-субмарини, незабаром після того, як було втрачено зв'язок підводного човна з кораблем Polar Prince, що керував ним.

"Аномалію, схожу з імплозією або вибухом, було виявлено в безпосередній близькості від місця, де перебував "Титан" у момент втрати зв'язку", - повідомив The Wall Street Journal із посиланням на військове джерело. За словами співрозмовника видання, ці дані не здалися військовим "досить конкретними", проте вони поінформували про цю "нерегулярність" берегову охорону, завдяки чому вдалося звузити зону пошуків.

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Режисер "Титаніка" був переконаний в імплозії "Титана"

У тому, що підводний човен було зруйновано внаслідок імплозії, впевнений і режисер блокбастера "Титанік" Джеймс Кемерон, який з часу створення фільму 1997 року присвятив багато років вивченню затонулого лайнера і багато разів здійснював занурення до його уламків. В інтерв'ю агентству Reuters Кемерон сказав, що зрозумів, що сталося із субмариною, відразу ж після звістки про її зникнення.

Причина його впевненості полягала в тому, що з підводним човном не тільки було втрачено зв'язок - він також зник з радарів і перестав відстежуватися. "Єдине пояснення, що спало мені на думку, - це імплозія", - сказав Кемерон. В останні дні він мав "неприродну надію", що його побоювання помилкові, додав режисер, але "в глибині душі знав, що це не так".

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Керівництво OceanGate попереджали про проблеми з "Титаном"

Джеймс Кемерон зізнався, що одразу з побоюванням ставився до ідеї OceanGate створити корпус підводного апарата "Титан" із композитного вуглецевого волокна і титану. "Я подумав, що це жахлива ідея. Шкода, що я не висловився, але я вважав, що хтось розумніший за мене, тому що я ніколи не експериментував із цією технологією, але на перший погляд це було погано", - сказав він.

Винахідник і засновник компанії OceanGate Стоктон Раш міг неадекватно оцінювати ступінь безпеки "Титану" Фото: R4924_italyphotopress/IMAGO

Режисер звинуватив керівництво OceanGate у тому, що воно ігнорувало побоювання деяких експертів про недостатню надійність "Титана". Багато людей, які беруть участь у глибоководних експедиціях, були "дуже стурбовані цим підводним човном", сказав Кемерон в інтерв'ю американській телекомпанії ABC. Компанія навіть отримала письмове попередження про те, що конструкція підводного апарату занадто "експериментальна для перевезення пасажирів і потребує сертифікації".

Про можливі проблеми на екстремальній глибині під час експлуатації "Титану" попереджав ще 2018 року колишній директор із морських операцій в OceanGate Девід Локрідж. У зв'язку з цим він наполягав на необхідності додаткових випробувань субмарини, наголошуючи на її "потенційній небезпеці для пасажирів". Однак це призвело лише до того, що керівництво компанії звільнило Локріджа.

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Нові жертви "Титаніка"

Пасажири "Титана", найімовірніше, загинули миттєво. Такого висновку експерти дійшли, враховуючи ймовірну причину катастрофи. Тиск на підводний апарат на глибині настільки великий, що вибух відбувається за частки мілісекунди, цитує CNN пояснення колишньої офіцерки ВМС США і професорки Міжнародного університету Флориди Ейлін Марті. Швидкість імплозії, за її словами, становить 2,4 тис. км на годину - за такий короткий час людський мозок не встигає усвідомити, що сталося. "Повний колапс стався б ще до того, як люди всередині змогли б зрозуміти, що існує якась проблема", - вважає Марті.

Пакистанський мільярдер Шахзада Давуд та його 19-річний син Сулеман Фото: Dawood Hercules Corporation/AFP

Пасажирами останнього рейсу "Титана" були троє людей: британський бізнесмен і засновник компанії Action Group Хеміш Хардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулеман. На борту підводного човна перебували також два члени екіпажу: французький дослідник Поль-Анрі Наржоле і засновник компанії OceanGate Стоктон Раш.

58-річний Хеміш Гардінг - мільярдер, глава компанії Action Aviation, що займається продажем приватних літаків. Гардінг кілька разів відвідував Південний полюс, спускався на дно Маріїнської западини, у зв'язку з чим його двічі занесли до Книги рекордів Гіннеса: за найдовше перебування на глибині 11 тисяч метрів (4 години 14 хвилин) і подолання найбільшої відстані на цій глибині (4,6 кілометрів). Втретє до Книги рекордів Гіннеса він потрапив після навколосвітнього польоту через Північний і Південний полюси за 46 годин 40 хвилин. Бізнесмен також був пасажиром космічного корабля New Shepard у межах суборбітальної місії Blue Origin у червні 2022 року.

48-річний Шахзада Давуд, який перебував на борту "Титана" разом із сином, - член однієї з найбагатших сімей Пакистану. Довгі роки він жив у Великій Британії і був відомим там інвестором і філантропом. За словами старшої сестри Давуда, він з дитинства захоплювався історією "Титаніка". Сулеман, на відміну від батька, з побоюванням ставився до занурення на "Титані", проте наважився взяти участь у мандрівці, що повинна була відбутися в День батька.

77-річний французький дослідник і акванавт Поль-Анрі Наржоле багато років займався вивченням "Титаніка" і здійснив 35 занурень до затонулого лайнера. Колишній морський офіцер, командир групи водолазів-розвідників, ветеран ВМС Франції з 22-річним досвідом. Під час експедицій до "Титаніка" він підняв на поверхню понад п'ять тисяч предметів з корабля, за що отримав назвисько "Містер Титанік".

61-річний Стоктон Раш - засновник і виконавчий директор компанії OceanGate. У день катастрофи саме він керував підводним човном. Його дружина Венді - прапраправнучка подружньої пари, яка загинула на "Титаніку" у 1912 році.