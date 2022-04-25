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Вода

Вода - безбарвна хімічна речовина без запаху й смаку. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вода".

Вода є однією з найголовніших речовин, потрібних для органічного життя. Молекула води складається з двох атомів водню й одного атому кисню. Хімічна формула води - Н2О. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Захоплена вода для Криму: тече, але повільно

Захоплена вода для Криму: тече, але повільно 25.04.2022

З кінця лютого Україна не контролює роботу Північно-Кримського каналу. Окупанти намагаються відновити постачання дніпровської води до Криму, однак надходить вона на півострів дуже повільно.

Гідропоніка: як створити ферму на балконі (03.02.2022) 04.02.2022

Без ґрунту і з більшим врожаєм. Гідропоніка стає дедалі популярнішою. Ось як можна вирощувати здорову та екологічно чисту їжу в себе вдома.

У Японії створили мініГЕС вагою лише 18 кілограмів (21.01.2022) 24.01.2022

Японський винахідник створив мінігенератор, здатний освітлювати цілу вулицю. Він важить лише 18 кг і працює за принципом гідроелектростанції.

Вода для Марсу: робот видобуває воду там, де її немає (14.09.2021) 14.09.2021

Знайомтеся з роботом, який може видобувати воду… з повітря! Навіть у пустелі! Його створили для видобутку води на Марсі.

Як очищують дощову воду і перетворюють її на питну (30.08.2021) 30.08.2021

Питна вода в магазинах може дорого коштувати. Але для тих, хто вміє її збирати, питна вода ллється просто з неба. Дивіться, як дощову воду перетворюють на питну методом електролізу.

Питна вода… з повітря? Швейцарці розробили диво-технологію (27.08.2021) 27.08.2021

У технічному університеті Цюріха розробили чудодійний пристрій для країн з дефіцитом питної води. Він може конденсувати воду з повітря. Спроби вилучати вологу з повітря були й раніше. Особливість швейцарської новинки в тому, що цей генератор може працювати цілий день і не потребує енергії!
Якість води з крана в Києві: перевірка DW (відео)

Якість води з крана в Києві: перевірка DW (відео) 17.08.2021

Влада Києва запевняє, що вода з крана відповідає нормам і її можна пити навіть у сирому вигляді. Кияни ж нерідко скаржаться на послуги водоканалу і на якість води. DW перевірила, хто правий і чи безпечна вода у Києві.

Фактчек DW: чи можна пити воду з крана в Києві? (13.08.2021) 13.08.2021

Влада Києва запевняє, що вода з крана відповідає нормам і її можна пити навіть у сирому вигляді. Кияни ж нерідко скаржаться на послуги водоканалу і на якість води. DW перевірила, хто правий і чи безпечна вода у Києві.
Чи вирішить проблему Криму опріснення морської води? (відео)

Чи вирішить проблему Криму опріснення морської води? (відео) 09.08.2021

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Пояснюємо, чому цей варіант не такий чудовий, як видається.

Питна вода: чи вирішить проблему опріснення морської води? (07.08.2021) 06.08.2021

Менше 1% води на Землі є питною. Ось чому багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення. На перший погляд усе просто: берете морську воду, видаляєте з неї сіль, і отримуєте необмежений запас прісної води. Чим не варіант для забезпечення водою Криму? Утім, і тут не без проблем…

"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН. "Європа у фокусі" (02.08.2021) 02.08.2021

Німеччина: як сирійські біженці допомагали жертвам стихії. Португалія: збір молюсків - грандіозний нелегальний бізнес. Греція/Албанія: найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Франція: як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.

Вода стояла по груди, але ми вижили - висновки після повені століття у ФРН (відео)

"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН (відео) 02.08.2021

Як сирійські біженці допомагали жертвам повені у Німеччині. Збір молюсків - нелегальний бізнес у Португалії. Найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.
Забруднення Дніпра - загроза для нацбезпеки України? (відео)

Забруднення Дніпра - загроза для нацбезпеки України? (відео) 28.07.2021

Екологічні проблеми Дніпра - головної водної артерії України - вже є загрозою для національної безпеки України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна загроза. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати Дніпро?

Стан води в Дніпрі загрожує національній безпеці України? (27.07.2021) 27.07.2021

Аномальна спека ще більше загострила екологічні проблеми Дніпра. Стан головної водної артерії України, з якої споживають воду до 80% населення країни, називають катастрофічним. І це може нести загрозу національній безпеці України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна перспектива. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати головне джерело питної води в Україні?

Повінь у Німеччині: чому вода зруйнувала цілі міста

Повінь у Німеччині: чому вода зруйнувала цілі міста 21.07.2021

Водна стихія в Німеччині зносила будинки, мости і важку техніку на своєму шляху. Звідки у води така сила?
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося (фотогалерея)

Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося (фотогалерея) 19.07.2021

Лише після того, як вода відступила, став зрозумілим масштаб трагедії. "Німецька мова майже не має слів, аби змалювати це спустошення", - сказала Анґела Меркель, відвідавши після повені долину річки Ар на заході ФРН.
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