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Вода - безбарвна хімічна речовина без запаху й смаку. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вода".
Вода є однією з найголовніших речовин, потрібних для органічного життя. Молекула води складається з двох атомів водню й одного атому кисню. Хімічна формула води - Н2О. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У технічному університеті Цюріха розробили чудодійний пристрій для країн з дефіцитом питної води. Він може конденсувати воду з повітря. Спроби вилучати вологу з повітря були й раніше. Особливість швейцарської новинки в тому, що цей генератор може працювати цілий день і не потребує енергії!
Менше 1% води на Землі є питною. Ось чому багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення. На перший погляд усе просто: берете морську воду, видаляєте з неї сіль, і отримуєте необмежений запас прісної води. Чим не варіант для забезпечення водою Криму? Утім, і тут не без проблем…
Німеччина: як сирійські біженці допомагали жертвам стихії. Португалія: збір молюсків - грандіозний нелегальний бізнес. Греція/Албанія: найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Франція: як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.
Як сирійські біженці допомагали жертвам повені у Німеччині. Збір молюсків - нелегальний бізнес у Португалії. Найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.
Аномальна спека ще більше загострила екологічні проблеми Дніпра. Стан головної водної артерії України, з якої споживають воду до 80% населення країни, називають катастрофічним. І це може нести загрозу національній безпеці України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна перспектива. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати головне джерело питної води в Україні?
Лише після того, як вода відступила, став зрозумілим масштаб трагедії. "Німецька мова майже не має слів, аби змалювати це спустошення", - сказала Анґела Меркель, відвідавши після повені долину річки Ар на заході ФРН.