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Природа й екологіяСвіт

Зниження рівня кисню у водоймах загрожує життю на планеті

Данило Білик
15 липня 2024 р.

Науковці констатували швидке зниження рівня кисню у всіх видах водойм, що лише посилює глобальне потепління та несе додаткову загрозу життю на планеті.

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Морська фауна в океані
Фото: ERNESTO BENAVIDES/AFP

Рівень насиченості киснем водойм у світі наближається до критичних показників. Про це у понеділок, 15 липня, повідомили у Центрі океанічних досліджень імені Гельмгольца Geomar у німецькому Кілі. Така ситуація не лише створює загрозу екосистемам, але й ставить під загрозу основи існування ключових суспільних сфер та всієї планети, кажуть в центрі, посилаючись на міжнародне дослідження за участі центру, опубліковане в фаховому виданні Nature Ecology and Evolution.

Зокрема, за даними дослідників, рівень кисню в озерах та ставках з 1980 року знизився на 5,5 та 18,6 відсотка відповідно.  Рівень кисню усвітовому океані з 1960 року знизився приблизно на два відсотки. З огляду на гігантські обсяги води в океані, йдеться про величезні обсяги втраченого кисню, наголошується в дослідженні. Насиченість киснем знижується також у річках та інших водоймах.

Зниження рівню кисню у водоймах - загроза планетарного масштабу

Серед причини зниження рівня кисню у водоймах науковці називають глобальне потепління, спричинене викидами парникових газів, а також насиченість мінералами внаслідок сільськогосподарської діяльності. Крім того, ті регіони морів, де вода містить замало кисню, аби там могли виживати риби, молюски та краби, загрожують не лише фауні, але й риболовлі, водному господарству та туризму. Більше того - внаслідок мікробіотичних процесів у регіонах, де недостатньо кисню, виділяються додаткові обсяги парникових газів, що лише більше підсилює глобальне потепління.

Науковці закликають додати зниження рівня кисню у водоймах до загроз планетарного масштабу поряд зі зміною клімату, змінами у землекористуванні та втратою біологічного різноманіття. Щодо цих явищ науковці встановили критичні показники, досягнення яких підвищує ризик великомасштабних, різких чи невідворотних змін у довкіллі. А це, своєю чергою, загрожує стійкості та стабільності планети Земля.

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