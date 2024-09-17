Удар дронів: у Сумах і Конотопі проблеми зі світлом і водою

Через російський удар є пошкодження в енергосистемі. Здійснено перехід на аварійно-резервне живлення. Вода подається з пониженим тиском чи по графіках.

Війська РФ масовано атакували Сумську область безпілотниками (БпЛА) типу Shahed.

Як повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА), пізно ввечері в понеділок, 16 вересня, російська армія вдарила дронами по Конотопу, а в ніч на вівторок, 17 вересня, - по Сумах.

Конотоп: є поранений, місто переходить на аварійне живлення

За даними мера Конотопа Артема Семеніхіна, внаслідок удару в місті є поранений.

Конотоп переходить на аварійне живлення. Водоканал підключає генератори, воду даватимуть по графіках.

"Всі пункти незламності відчиняться о 6:30 ранку! Всім кому треба допомога, або банально зарядити телефон, чи доступ до інтернету - приходьте", - зазначив Семеніхін.

Суми: відсутня електроенергія, вода подається з пониженим тиском

У Сумах поранених чи загиблих немає. Утім є пошкодження в енергетичній системі, повідомив в.о мера Артем Кобзар.

У Сумській міській раді попередили, що знеструмлені всі об'єкти водоканалу, через що здійснено перехід на аварійно-резервне живлення. Вода подається споживачам з пониженим тиском.

У зв'язку з відсутністю електроенергії на маршрутах не курсуватимуть тролейбуси.

Місто планує розгорнути "пункти незламності", якщо до 10 ранку не вдасться вирішити проблеми з електрикою.

Росія била понад 50 БпЛА

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), Росія запустила по Україні 51 ударний дрон. Силам протиповітряної оборони (ППО) вдалося збити 34, ще 12 були втрачені внаслідок протидії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), два повернулись в РФ.

Крім Сумської області, ППО працювала в Миколаївській, Херсонській, Полтавській та Харківській областях. Місцева влада вказаних регіонів не звітувала про наслідки. Внаслідок роботи РЕБ руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, що в ніч на 12 вересня РФ уже атакувала Конотоп "шахедами", внаслідок чого поранень зазнали щонайменше 13 людей, а в місті виникла критична ситуація з енерго- та водопостачанням.