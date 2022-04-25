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Водопостачання

Водопостачання - система постачання води. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "водопостачання".

З технічної точки зору водопостачання включає в себе спорудження й утримання систем для постачання питної та технічної води для населення та підприємств. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Захоплена вода для Криму: тече, але повільно

Захоплена вода для Криму: тече, але повільно 25.04.2022

З кінця лютого Україна не контролює роботу Північно-Кримського каналу. Окупанти намагаються відновити постачання дніпровської води до Криму, однак надходить вона на півострів дуже повільно.
Обстріли на Донбасі: загинув боєць ЗСУ, зупинено водопостачання

Обстріли на Донбасі: загинув боєць ЗСУ, зупинено водопостачання 19.02.2022

На Донбасі продовжуються обстріли. В Операції об'єднаних сил повідомляють про загибель одного військовослужбовця за минулу добу. У Донецькі області через обстріли виникли проблеми з водопостачанням.

Вода для Марсу: робот видобуває воду там, де її немає (14.09.2021) 14.09.2021

Знайомтеся з роботом, який може видобувати воду… з повітря! Навіть у пустелі! Його створили для видобутку води на Марсі.

Питна вода: чи вирішить проблему опріснення морської води? (07.08.2021) 06.08.2021

Менше 1% води на Землі є питною. Ось чому багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення. На перший погляд усе просто: берете морську воду, видаляєте з неї сіль, і отримуєте необмежений запас прісної води. Чим не варіант для забезпечення водою Криму? Утім, і тут не без проблем…

Стан води в Дніпрі загрожує національній безпеці України? (27.07.2021) 27.07.2021

Аномальна спека ще більше загострила екологічні проблеми Дніпра. Стан головної водної артерії України, з якої споживають воду до 80% населення країни, називають катастрофічним. І це може нести загрозу національній безпеці України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна перспектива. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати головне джерело питної води в Україні?

ООН: 800 тисяч людей у Секторі Гази не мають доступу до чистої води

ООН: 800 тисяч людей у Секторі Гази не мають доступу до чистої води 22.05.2021

Приблизно 800 тисяч людей у Секторі Гази не мають доступу до чистої водопровідної води, заявили в ООН. Сторони конфлікту дотримуються режиму припинення вогню.
Як у Криму насоси з Європи стали російськими

Як у Криму насоси з Європи "стали" російськими" 07.05.2021

Призначена Москвою фактична влада анексованого Криму намагається видати європейське обладнання, закуплене для водозабору під Сімферополем, за російське. Зокрема, з дансько-німецьких насосів зник логотип Siemens.
Чи можна в Німеччині пити воду з-під крана?

Чи можна в Німеччині пити воду з-під крана? 22.03.2021

У Німеччині якість питної води з-під крана суворо контролюють. Однак попри її високу якість жителі ФРН залюбки також купують мінеральну воду в пляшках.
Коментар: Півострів без води - Росія вичавлює Крим, наче губку

Коментар: Півострів без води - Росія вичавлює Крим, наче губку 22.03.2021

Росія, наче губку, вичавлює Крим, видобуваючи прісну воду. Будівництво мосту не було ані найскладнішим, ані навіть найдорожчим проєктом, без реалізації якого Кремлю не втримати півострів, констатує Іван Преображенський.
Опріснення води в Криму: скільки це коштуватиме Росії

Опріснення води в Криму: скільки це коштуватиме Росії 03.02.2021

Росія виділила кошти на вирішення проблеми водопостачання в анексованому Криму, відрізаному від води материкової України. Варіант - опріснення морської води. Скільки це коштуватиме та чи реально в умовах санкцій?
Ця посада не для Зеленського - Сенцов в інтерв'ю DW (відео)

"Ця посада не для Зеленського" - Сенцов в інтерв'ю DW (відео) 18.12.2020

Олег Сенцов вважає, що оточення Зеленського згортає антикорупційні реформи, відбувається відкат у часи Януковича і створюються умови для реваншу проросійських сил. Про це та інше колишній в'язень Кремля - інтерв'ю DW.

Як очистити воду зубною пастою і сонцем (18.12.2020) 18.12.2020

Зубною пастою можна не лише почистити зуби, але й... воду. Для цього потрібен білий пігмент, який є в зубній пасті, а також сонячне світло. Ось як це робиться.

Сенцов про хейтинг Зеленського, водопостачання Криму і підніжку Путіна (18.12.2020) 18.12.2020

Олег Сенцов, найвідоміший український політв’язень Кремля, вважає, що оточення Зеленського згортає антикорупційні реформи, відбувається відкат у часи Януковича і створюються умови для реваншу проросійських сил. Про це, а також стратегію деокупації Криму і Донбасу Сенцов розповів в інтерв'ю DW.
Як повернути Крим і чи давати воду півострову - Еміне Джапарова в інтерв'ю DW (відео)

Як повернути Крим і чи давати воду півострову - Еміне Джапарова в інтерв'ю DW (відео) 30.10.2020

Як Кримська платформа допоможе Україні деокупувати Крим, що відбувається на півострові та чи варто Україні відновити водопостачання - Еміне Джапарова, перша заступниця глави МЗС, поспілкувалася з DW у Брюсселі.

Вода в Крим та "істерика Росії" - Еміне Джапарова в інтерв'ю DW (30.10.2020) 30.10.2020

Як Кримська платформа допоможе Україні деокупувати Крим, чому міжнародні місії не отримують реальної картини про те, що відбувається на півострові, та чи варто Україні відновити водопостачання - Еміне Джапарова, перша заступниця глави МЗС, поспілкувалася з DW в Брюсселі.

Хлор і питна вода у Києві: чи можна її пити і не боятися (07.07.2020) 07.07.2020

В Україні досі ще радянські методи очистки питної води і використовується переважно хлор. У Києві поступово від нього відмовляються. Чим замінять хлор і як це вплине на якість питної води?

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