 Захоплена вода для Криму: тече, але повільно | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.04.2022

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Україна

Захоплена вода для Криму: тече, але повільно

З кінця лютого Україна не контролює роботу Північно-Кримського каналу. Окупанти намагаються відновити постачання дніпровської води до Криму, однак надходить вона на півострів дуже повільно.

Водосховище поблизу Сімферополя, 2020 рік

Водосховище поблизу Сімферополя, 2020 рік

У Москві не приховують, що метою війни з Україною, є, серед іншого, створення коридору з РФ до окупованого Криму суходолом. Про те, що Росія прагне отримати цілковитий контроль над півднем України, востаннє заявив в інтерв'ю російським інформагенціям виконувач обов'язків командувача військами Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв.

Та крім коридору до Криму, вочевидь, пріоритет для росіян має і контроль над Північно-Кримським каналом, яким дніпровська вода має надходити до окупованого півострова. Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, окупаційні війська взяли під контроль гідротехнічні споруди каналу в перші ж дні війни. Однак офіційних коментарів щодо ситуації від української сторони тривалий час не було.

Контроль над гідротехнічними спорудами втрачено

Відповідаючи на запит DW, у Державному агентстві водних ресурсів (Держводагентстві) України підтвердили, що ще 24 лютого 2022 року - у перший день війни - російські війська захопили всі гідротехнічні споруди. "На головній споруді ПК0+00 Північно-Кримського каналу були зірвані окупантами ремонтні шандори (пласкі затвори) головної водозабірної споруди каналу, у зв'язку з чим неможлива нормальна робота основних сегментних затворів. Тимчасова дамба та автомобільний міст - зруйновані. Перегороджувальна споруда ПС-1 ПК 779+00 Північно-Кримського каналу пошкоджена", - йдеться у відповіді в. о. голови Держводагентства Олексія Кузьменкова. Він зауважує, що об'єкт перебуває під повним контролем окупаційних військ, а озброєні люди не допускають працівників Північно-Кримського каналу для виконання ними службових обов'язків.

Українська сторона офіційно не коментує

Начальник управління Північно-Кримського каналу Сергій Шевченко відмовився давати DW будь-які коментарі щодо того, чи пішла вода з Дніпра на окупований кримський півострів. Представники окупаційної російської влади півострова ще наприкінці березня заявляли, що канал заповнений водою і "проблема дефіциту води у Криму вирішена". Зокрема, один із чиновників підрозділу окупаційної адміністрації, який відповідає за водозабезпечення, Альберт Кангієв, в інтерв'ю "Риа-Новости" 28 березня заявив, що дніпровською водою заповнено західну гілку каналу, а на схід півострова надходить артезіанська вода.

Натомість радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі "Фейгин live" днями висловив впевненість у тому, що Росія не зможе постачати воду до Криму. "Це технічно неможливо. Навіть якщо вони повністю захопили всю течію Дніпра, від Запоріжжя до Енергодара, то потрібно приблизно рік-півтора відновлювальних робіт. Не менше. Води вони не отримають", - сказав Арестович. У Держводагентстві зазначають, що вода таки пішла Північно-Кримським каналом, однак не уточнюють, чи користуються нею вже в окупованому Криму. "На даний час здійснюється незаконний пропуск води у Північно-Кримський канал. Також неможливо встановити точний обсяг поданої води окупантами у русло Північно-Кримського каналу", - відповіли DW в Держводагентстві.

Дніпровська вода вже в Криму?

Натомість у Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку, який працює при Національному технічному університеті України, на підставі супутникових даних та радарних знімків підтвердили, що дніпровська вода вже постачається у західну та північну частину Криму. Фахівці центру моніторять  динаміку поверхневих вод водосховищ окупованого Криму ще з 2018 року, порівнюючи  з тими даними, які були ще до 2014 року.

"За супутниковими даними, чітко видно, що вода самоплином просунулася по північній гілці Північно-Кримського каналу та активно просувалася на захід окупованого півострова. Більше місяця фіксується, що від головного русла вже є просування на десятки кілометрів у західну сторону. Проте до основних наливних водосховищ, які в основному живляться від Північно-кримського каналу, дніпровська вода так і не дійшла", - розповів DW аналітик Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон.

За його словами, останні вісім років окупований півострів використовує воду з водосховищ, що живляться водою з підземних джерел. Переважно такі водосховища знаходяться у східному Криму і зараз заповнені не дніпровською водою, а саме водою з місцевих підземних горизонтів.

Міжгірне водосховище як індикатор

Аналітик зазначає, що індикатором інтенсивної подачі дніпровської води Північно-Кримським каналом може слугувати Міжгірне водосховище поблизу Сімферополя, яке живиться виключно водою, перекачаною з Дніпра. "Після 2014 року рівень води там критично впав. Це водосховище майже щезло, і залишилася просто калюжа, яка наповнювалася опадами. Станом на середу квітня водосховище абсолютно не наповнилося, і його рівень такий же, як і до 24 лютого, коли вода пішла Північно-Кримським каналом", - зазначає науковець.

Російські окупаційні війська перетинають адміністративний кордон Криму в напрямку материкової України, 24 лютого 2022 року

Російські окупаційні війська перетинають адміністративний кордон Криму в напрямку материкової України, 24 лютого 2022 року

З цього Сергій Гапон робить висновок, що російським окупантам не вдалося налагодити систему перекачування води каналом. Він вказує на те, що за вісім років русло Північно-Кримського каналу досить сильно замулилося, насосні станції було зруйновано, бетонні плити - прибрано у деяких місцях. "Воду з Північно-Кримського каналу для сільгосппотреб окупований Крим просто не готовий зараз приймати. Всі ці гідротехнічні споруди за вісім років прийшли у непридатний стан. Для споживання, зокрема, у північному Криму, вже налагоджена система живлення зі свердловин. Для того, аби повернутися до того стану водопостачання, який був до початку окупації Криму, потрібно багато часу", - зауважує Гапон. Він припускає, що на це може знадобитися не один місяць чи навіть рік.

Державна екологічна інспекція України повідомила, що наразі через часткову розгерметизацію гідроспоруди Північно-Кримського каналу Росія здійснює незаконний водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну Дніпра з пропускною потужністю 50 м3/секунду. (понад 4,3 мільйона кубометрів на добу). Сума збитків за незаконне використання РФ водних ресурсів України складає 32,6 мільйона гривень на добу, зазначають у держінспекції.

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Докладно

Водосховище поблизу Сімферополя, 2020 рік

Захоплена вода для Криму: тече, але повільно

Окупанти намагаються відновити постачання дніпровської води до Криму, однак надходить вона на півострів дуже повільно.  

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