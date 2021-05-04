Як у Криму насоси з Європи "стали" російськими"

З насосами від данської компанії Grundfos, які оснащені моторами німецької Siemens, встановленими на Бештерек-Зуйському водозаборі під Сімферополем, відбулися курйозні метаморфози. Це з'ясувалося після виходу четвертого травня розслідування DW про те, як це обладнання в обхід санкцій ЄС потрапило на анексований Росією український півострів Крим. Судячи з фото, розміщеного 5 травня на сторінці призначеного Москвою після анексії "глави Криму" Сергія Аксьонова в мережі Facebook, з коробок моторів зникли логотипи Siemens. У березні, коли відбувся урочистий запуск насосної станції, на сайті призначеного Москвою "уряду Криму" були оприлюднені фотографії насосів, на коробках моторів яких було видно логотип німецької компанії. При детальному вивченні відеосюжетів місцевих ЗМІ можна було ідентифікувати також логотип Grundfos, а також встановити точну модель насосів - CR 185-8 A-FAV-HQQV.

Так насоси виглядали одразу після встановлення у березні: з логотипом Siemens на коробках двигунів

Хуснуллін: Все обладнання - вітчизняне

Проте, віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін під час візиту до Криму 5 травня, відповідаючи на запитання місцевих журналістів, запевнив, що на запущеному у березні Бештерек-Зуйському водозаборі немає європейського обладнання. Так чиновник прокоментував розслідування DW про європейські насоси в Криму, яке вийшло напередодні. Хуснуллін заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. "Все обладнання, яке ми застосовуємо - вітчизняне, ризиків ми не бачимо. Все буде працювати, жодних сумнівів", - сказав журналістам 5 травня у Сімферополі російський віцепрем'єр, слова якого наводить агентство "РИА Новости".

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Grundfos впізнав свої насоси

Пресслужба Grundfos, якій DW раніше у квітні надала згадані фото- і відеоматеріали, однак, тоді не висловила сумнівів в тому, що йдеться саме про її обладнання, а не про російське, як стверджує віцепрем'єр Марат Хуснуллін. "Обладнання, встановлене у Криму, судячи з того, що ми побачили на відео - це стандартні насоси, які Grundfos часто постачає системним виробникам, що використовують насоси як компоненти в комплексних рішеннях, які вони продають. Тому ми не знаємо, як наша продукція опинилася в Криму", - зазначив в коментарі DW віцепрезидент Grundfos Петер Тріллінгсгаард. Він підкреслив, що данська компанія не здійснюватиме сервісне обслуговування цих насосів у Криму.

У компанії Siemens заявили, що коли постачають компоненти своїм партнерам, зокрема двигуни для насосів, беруть із них зобов'язання не порушувати санкції ЄС. Німецька компанія не стала коментувати факт зникнення її логотипів на насосах, встановлених на Бештерек-Зуйському водозаборі. "У нас немає інформації про це", - зазначили у пресслужбі Siemens.